Cú lội từ “kẻ thất bại” vì nợ nần đến ông hoàng livestream của Lý Á Bằng

Trong buổi phát sóng, nam diễn viên giới thiệu các sản phẩm trà Phổ Nhĩ, thu hút khoảng 40 triệu lượt xem. Dù kêu gọi khán giả “mua sắm lý trí”, toàn bộ sản phẩm vẫn được bán hết với tốc độ chóng mặt.

Đáng chú ý, một dòng trà cao cấp có giá 12.888 NDT/phần (khoảng 48 triệu đồng) đã cháy hàng chỉ sau 12 giây. Thành tích này không chỉ giúp Lý Á Bằng phá kỷ lục cá nhân mà còn đưa anh vào nhóm diễn viên có sức hút hàng đầu trong lĩnh vực livestream thương mại tại Trung Quốc.

Lý Á Bằng thành công ngoài mong đợi với công việc livestream bán hàng (Ảnh: News).

Sau đó, anh tiếp tục mở phiên livestream kéo dài 3,5 giờ nhằm gây quỹ cho bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên. Buổi phát sóng thu hút gần 17 triệu lượt xem, ghi nhận doanh thu ước tính 100 triệu NDT (khoảng 375 tỷ đồng) với hơn 300.000 đơn hàng, đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu hàng Tết trên nền tảng.

Theo QQ News, Lý Á Bằng hiện được công nhận là “ngôi sao hạng A” trong lĩnh vực thương mại livestream. So với năm 2025, khi anh thực hiện 89 buổi livestream với doanh thu trung bình từ 2,5 triệu NDT (gần 9,4 tỷ đồng) đến 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) mỗi phiên, thành tích hiện tại được đánh giá là bước tiến vượt bậc.

Sau các phiên phát sóng, lượng người theo dõi tài khoản Douyin của nam diễn viên tăng từ khoảng 6 triệu lên gần 11 triệu. Trên mạng xã hội, anh bày tỏ lòng biết ơn và cho biết sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ các buổi livestream gần đây cho bệnh viện.

Tuy nhiên, ngay sau thành công rực rỡ, Lý Á Bằng tuyên bố tạm dừng hoạt động bán hàng trực tuyến trước Tết Nguyên đán để tập trung vận hành bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên. Anh cho biết có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi trở lại “đường đua” livestream.

Quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối nhưng đồng thời bày tỏ sự nể phục trước cam kết của nam diễn viên đối với hoạt động từ thiện.

Cú lội ngược dòng sau thời gian nợ nần

Lý Á Bằng muốn tạm dừng hoạt động livestream bán hàng để tập trung cho công việc thiện nguyện (Ảnh: Sohu).

Theo Sina, Lý Á Bằng đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng sau nhiều năm lao đao vì kinh doanh thua lỗ.

Năm 2023, anh thừa nhận gặp khó khăn tài chính do khoản nợ 40 triệu NDT (hơn 150 tỷ đồng) từ đầu tư bất động sản. Nam diễn viên từng bị tòa án cưỡng chế thi hành án và phải đạt thỏa thuận trả nợ với chủ nợ. Anh cũng bị liệt vào danh sách người thất tín, hạn chế vay vốn và di chuyển bằng đường hàng không.

Tài tử phim Anh hùng xạ điêu từng sở hữu khối tài sản ước tính 1 tỷ NDT (hơn 3.700 tỷ đồng), bỗng chốc mất biệt thự, siêu xe và phải thuê nhà ở tạm. Anh từng tự nhận mình là “kẻ thất bại”, thừa nhận năng lực thực tế không như kỳ vọng.

Bước ngoặt đến sau đoạn video dài hơn 30 phút anh đăng tải đầu năm nay, chia sẻ về khó khăn của quỹ và bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên - cơ sở từ thiện do anh và vợ cũ Vương Phi sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em bị dị tật môi bẩm sinh.

Lý Á Bằng cho biết bệnh viện đối mặt nguy cơ đóng cửa do khoản nợ tiền thuê mặt bằng hơn 26 triệu NDT (khoảng 98 tỷ đồng). Thông tin này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Nhiều khán giả ủng hộ hoạt động kinh doanh của anh, đồng thời đóng góp để duy trì hoạt động của bệnh viện.

Theo giới thiệu, trong 20 năm qua, bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên đã thực hiện miễn phí hơn 16.000 ca phẫu thuật sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phụ huynh chia sẻ lời cảm ơn, cho biết bệnh viện hỗ trợ cả chi phí đi lại và sinh hoạt trong quá trình điều trị tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đời tư nhiều biến động

Lý Á Bằng từng là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng (54 tuổi) từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng qua các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Năm 2011, anh rút khỏi màn ảnh để tập trung kinh doanh.

Anh từng kết hôn với ca sĩ Vương Phi và có một con gái chung là Lý Yên. Hai người ly hôn năm 2013. Năm 2022, anh tái hôn với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ - kém anh 19 tuổi - và có một con gái.

Cặp đôi chia tay vào năm ngoái, con chung hiện sống cùng mẹ. Dù không còn chung sống, Kim Hỷ vẫn ngưỡng mộ hoạt động thiện nguyện của chồng.

Hiện tại, Lý Á Bằng được nhiều người xem là hình ảnh tích cực nhờ những hoạt động thiện nguyện và nỗ lực vượt qua khó khăn tài chính.