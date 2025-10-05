Công bố giải thưởng tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam

Tinh hoa Việt là giải thưởng do Báo Đại đoàn kết (Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức thường niên, được trao cho những cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Theo ban tổ chức, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tựu nổi bật mà còn đề cao những nhân tố góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo, truyền cảm hứng cho cộng đồng và tạo nền tảng để các giá trị tinh hoa tiếp tục nở rộ, phát triển bền vững trong tương lai.

Dàn đại sứ của giải thưởng Tinh hoa Việt (Ảnh: Ban tổ chức).

Cơ cấu giải thưởng chia thành 3 hạng mục chính. Hạng mục Tinh hoa âm nhạc gồm các giải: Bài hát của năm, Album của năm, Ca sĩ của năm, MV của năm... Hạng mục Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực có giải Tinh hoa Văn học, Tinh hoa Mỹ thuật, Tinh hoa Điện ảnh, Tinh hoa Sân khấu, Bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật...

Cuối cùng là Giải thưởng đặc biệt (Tinh hoa cống hiến) dành cho cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ và có ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Dàn đại sứ của giải thưởng gồm có Tiến sĩ Lê Kiên Thành, Thiếu Tướng - PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn, Trung tá - biên kịch Vũ Liêm, Hoa hậu Phương Linh, diễn viên Midu...

Diễn viên Midu cho biết cô rất vinh dự khi trở thành một trong những đại sứ của giải thưởng. Thời gian qua, ngoài hoạt động nghệ thuật, Midu còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh và là giảng viên đại học.

Diễn viên Midu là một trong các đại sứ của giải thưởng Tinh hoa Việt (Ảnh: Ban tổ chức).

Hội đồng giám khảo bao gồm Đại tá Hồng Thanh Quang (nguyên Tổng Biên Tập Báo Đại đoàn kết), NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Huy Tuấn... Ngoài ra, còn có hội đồng nhà báo và hệ thống bình chọn cho khán giả nhằm bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và phù hợp với thời đại số.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử từ ngày 15/10 đến ngày 15/11. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.