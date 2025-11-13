Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” tri ân thế hệ công nhân ngành than

Tối 12/11, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng.

Sự kiện chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành than, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn, cùng hàng vạn công nhân, người dân và du khách.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh theo dõi chương trình (Ảnh: QMG).

Chương trình được dàn dựng công phu, là hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai của vùng đất Quảng Ninh – nơi tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ là khẩu hiệu lịch sử mà là nguồn sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển hôm nay.

Từ “than trong lòng đất” – biểu tượng của nghị lực và bền bỉ, đến “ánh sáng và khát vọng” – biểu tượng của sáng tạo và dẫn đầu, chương trình khắc họa chân thực hành trình lao động, cống hiến và đổi mới của con người vùng Mỏ.

Concert được chia thành 3 chương liền mạch: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin, Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh và Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng hát vang Tôi là người thợ lò, Cùng nhau đi Hồng binh, Đảng là mùa xuân người thợ cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Đỗ Hoàng Hiệp, nhóm Oplus khiến không gian bừng lên hào khí.

Khán giả như sống lại thời kỳ “Đất mỏ anh hùng” qua giọng hát trầm ấm, hào sảng của NSND Quang Thọ với các ca khúc: Tình ca người thợ mỏ, Đất mỏ anh hùng.

Chương trình mang đậm màu sắc và dấu ấn của vùng Mỏ Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Bên cạnh các tiết mục truyền thống, sân khấu còn chào đón sự trở về của những nghệ sĩ trẻ quê hương vùng Mỏ như: Đen, Bích Phương, cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD...

Hàng loạt bản hit như: See tình, Tứ phủ, Mang tiền về cho mẹ, Đường về nhà, Hào quang được phối mới, tạo nên bầu không khí trẻ trung, rực rỡ và hiện đại.

Hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ đã tham gia tập luyện và biểu diễn, kết hợp cùng các nghệ sĩ xiếc để tạo nên những màn trình diễn ấn tượng. Sân khấu được đầu tư hệ thống âm thanh K2, công nghệ ánh sáng laser, 3D mapping và hiệu ứng khói lửa hiện đại, mang đến bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn cho người xem.

Khán giả bùng nổ cảm xúc với những ca khúc hùng tráng về vùng Mỏ (Ảnh: QMG).

Không chỉ là chương trình nghệ thuật, concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ công nhân mỏ – những người đã góp phần làm nên diện mạo của vùng đất anh hùng hôm nay. Trên nền nhạc, lời ca và hình ảnh, người xem cảm nhận được niềm tự hào, tình yêu nghề và tinh thần đồng tâm, kỷ luật của người thợ than Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh kêu gọi khán giả chung tay hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của vùng Mỏ.

Tiếp nối thành công của Hạ Long Concert 2025, chương trình Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng không chỉ là món quà nghệ thuật tri ân người thợ mỏ, mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Ninh – vùng đất di sản, năng động, sáng tạo và tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm.