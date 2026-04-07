“Cô bé đẹp nhất thế giới” ở tuổi 25: Kiếm 4,2 triệu USD, diện mạo thay đổi

Những năm qua, cô đã tận dụng danh tiếng để xây dựng sự nghiệp và mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh.

Thylane Blondeau lần đầu được chú ý khi mới 6 tuổi, sau khi được tạp chí Vogue Enfants bình chọn là “cô bé đẹp nhất thế giới” năm 2006. Gần đây, cô vừa bước sang tuổi 25 và chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật trên mạng xã hội với thông điệp bày tỏ sự biết ơn cuộc sống, gia đình và công việc.

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ hình ảnh kèm thông điệp: “Mãi mãi biết ơn cuộc sống tươi đẹp này. Gia đình, vị hôn phu, bạn bè, công việc, thương hiệu và các bạn”.

Dưới bài đăng, mẹ cô - Véronika Loubry - gửi lời chúc bằng tiếng Pháp: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu của đời mẹ. Mẹ chắc chắn bà ngoại rất tự hào về con. Mẹ yêu con vô cùng”.

Trước thềm sinh nhật, Thylane Blondeau cũng thông báo đính hôn với nam diễn viên người Pháp Benjamin Attal. Cô chia sẻ tin vui vào đầu tháng 3, kèm loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc của cặp đôi.

“Tôi đã nói đồng ý với người bạn thân nhất của mình. Chúc mừng cho tình yêu vĩnh cửu”, người mẫu viết. Cô cũng đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn kim cương, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Sinh ra trong gia đình có cha là cựu cầu thủ Patrick Blondeau và mẹ là nhà thiết kế Véronika Loubry, Thylane Blondeau sớm bước chân vào làng mốt từ năm 4 tuổi. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Dolce & Gabbana, Versace hay Hugo Boss và hiện ký hợp đồng với IMG Models.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến khi xuất hiện trên Vogue Enfants ở tuổi 10 với hình ảnh trưởng thành, gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, đây cũng là bàn đạp giúp cô vươn ra thị trường quốc tế, trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt thương hiệu lớn như Miu Miu hay L'Oréal Paris.

Bác sĩ thẩm mỹ người Anh Tatiana Lapa từng nhận định về vẻ đẹp của cô: "Thylane không xinh đẹp theo kiểu búp bê, gương mặt cô bé có biểu cảm thú vị, rất cá tính. Đôi mắt xanh to tròn và một đôi môi cong đẹp tự nhiên. Ở tuổi trưởng thành, gương mặt của Thylane hiện tại vẫn gần với tỷ lệ vàng. Cô gái có gương mặt mang nhiều nét gợi cảm, nữ tính".

Năm 2017, cô trở thành đại sứ của L'Oréal Paris, hướng tới thế hệ trẻ. Một năm sau, cô được tổ chức TC Candler bình chọn là “Gương mặt đẹp nhất thế giới”.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Thylane Blondeau từng bước chuyển hướng sang kinh doanh khi sáng lập thương hiệu chăm sóc tóc ENALYHT. Thương hiệu này tập trung vào các sản phẩm sử dụng thành phần chất lượng cao, an toàn cho tóc, với các dòng chủ lực như mặt nạ phục hồi và dầu dưỡng, góp phần mang lại nguồn thu ổn định cho người đẹp.

Ngoài ra, cô từng ra mắt 2 thương hiệu thời trang Heaven May và No Smile, dù hiện tại cả hai đã ngừng hoạt động. Song song với công việc, Thylane Blondeau xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với hơn 6,8 triệu người theo dõi, qua đó gia tăng sức ảnh hưởng và giá trị thương mại.

Dù đạt được nhiều thành công từ sớm, cô nhiều lần khẳng định không muốn bị gắn với danh xưng “cô gái đẹp nhất thế giới”. Nữ người mẫu nhấn mạnh mong muốn được nhìn nhận như một cá nhân độc lập, thông qua công việc và các dự án kinh doanh.

Chia sẻ với The Telegraph, cô nói: “Ngay cả bây giờ, khi mọi người vẫn gọi tôi là "cô gái đẹp nhất thế giới" nhưng tôi vẫn nghĩ: "Không, tôi chỉ là một con người bình thường"”.

Ở tuổi 25, Thylane Blondeau không chỉ duy trì sức hút trong làng thời trang mà còn từng bước khẳng định vai trò doanh nhân, xây dựng sự nghiệp triệu USD từ chính danh tiếng và kinh nghiệm tích lũy từ sớm.

Trước đó, người đẹp cũng từng trải qua biến cố sức khỏe khi phải phẫu thuật do u nang buồng trứng vào năm 2021. Sau trải nghiệm này, cô chia sẻ thông điệp về việc lắng nghe cơ thể và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cá nhân.