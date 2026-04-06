Ba thế hệ nhà Angelina Jolie: Nhan sắc "cực phẩm" xuyên suốt thời gian

Mới đây, hình ảnh Shiloh Jolie (20 tuổi) - con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt - trong video âm nhạc đầy gợi cảm What’s a Girl to Do của ca sĩ Hàn Quốc Dayoung đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Với hình ảnh nữ tính, khác biệt so với phong cách trước đây, Shiloh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ngay lập tức, những hình ảnh thời trẻ của Angelina Jolie được người hâm mộ tìm kiếm và đặt lên bàn cân so sánh với cô con gái 20 tuổi.

Khán giả để lại nhiều bình luận như: “Cô ấy thừa hưởng gen trội từ mẹ”, “Shiloh giống Angelina Jolie thời trẻ” hay “Cô bé có tiềm năng trở thành mỹ nhân trong tương lai”.

Đây không phải lần đầu Shiloh được nhận xét có ngoại hình tương đồng với mẹ. Trước đó, cô từng gây chú ý khi để kiểu tóc gợi nhớ đến hình tượng trong phim Tomb Raider - vai diễn gắn liền với tên tuổi Angelina Jolie.

Không chỉ dừng lại ở đó, khán giả cũng thừa nhận, Shiloh cũng thừa hưởng nét đẹp của bà ngoại, bà Marcheline Bertrand.

Đặt ba bức ảnh thời trẻ của ba thế hệ nhà Angelina Jolie cạnh nhau, nhiều người hâm mộ phải trầm trồ về nhan sắc tuyệt vời và gen đẹp của gia đình. Cả ba thế hệ nhà Jolie đều sở hữu ngoại hình xuất sắc, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, chiếc mũi thanh cao, khuôn miệng cong gợi cảm đặc trưng.

Angelina Jolie được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí thế giới với vẻ đẹp đặc biệt, cá tính cùng khả năng diễn xuất đa dạng. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô đều thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài rực rỡ và đặc biệt.

Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí từ sớm với những bộ ảnh và vai diễn táo bạo. Nếu thời trẻ, Angelina Jolie đẹp hoang dã và bản năng thì hiện tại, khi bước vào tuổi tứ tuần và làm mẹ, minh tinh Hollywood sở hữu vẻ ngoài đằm thắm, quyến rũ cùng thần thái sang trọng.

Bà Marcheline Bertrand là mẹ ruột của Angelina Jolie. Thời trẻ, bà cũng sở hữu nhan sắc nổi trội và cuốn hút. Bà từng là một diễn viên, góp phần phát triển năng khiếu nghệ thuật của con gái.

Bà mất khi mới 56 tuổi vì căn bệnh ung thư vú. Angelina Jolie nhiều lần chia sẻ, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời cô, tác động sâu sắc tới cuộc sống và những lựa chọn của nữ diễn viên.

Mỹ nhân Hollywood từng chia sẻ về mẹ: "Tôi mất mẹ ở độ tuổi 30. Khi tôi nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi có thể thấy sự ra đi của bà đã thay đổi cuộc sống của tôi đến nhường nào. Chúng không đột ngột nhưng rất nhiều thứ từ từ thay đổi bên trong. Mất đi tình yêu, sự chở che và những cái ôm ấm áp của người mẹ giống như ai đó xé chiếc chăn bảo vệ của bạn vậy".

Nữ diễn viên sinh năm 1975 tiết lộ cô có một hình xăm nhỏ trên tay phải sau khi mẹ qua đời. Đó là chữ "w" trong từ "Winter", một ca khúc của Rolling Stones mà cô vẫn được mẹ hát cho nghe khi còn nhỏ. Hình xăm giúp cô nhớ lại tình yêu thương của mẹ đối với cô con gái nhỏ.

Angelina Jolie kể rằng, cuộc sống của gia đình cô và chính mẹ cô thay đổi hoàn toàn khi cha cô ngoại tình. Bà từng vì con và gia đình nhỏ từ bỏ ước mơ làm diễn viên dù bà rất tài năng. "Sau khi bà mất, tôi tìm thấy được một đoạn video bà đóng trong một bộ phim ngắn. Bà thực sự rất xuất sắc", nữ diễn viên nổi tiếng kể về mẹ.

Trong ký ức của ngôi sao nổi tiếng, mẹ là "một phụ nữ tràn đầy yêu thương, ngay cả khi có nhiều mất mát. Bà chẳng bao giờ mất đi khí chất và nụ cười của mình".

Shiloh Jolie là con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô bé sinh năm 2006 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông ngay từ khi chào đời.

Shiloh sở hữu dáng vóc phổng phao và chiều cao nổi trội so với bạn bè cùng lứa. Cô bé được mẹ đưa đi khắp thế giới tham dự các hoạt động từ thiện cũng như các sự kiện của làng giải trí.

Khi còn nhỏ, Shiloh theo đuổi phong cách tomboy (phong cách thời trang giống con trai) vì thích diện đồ jeans, để tóc tém. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thiếu nữ, cô bé thay đổi nhiều, ăn mặc nữ tính hơn, biết cách trang điểm, làm tóc. Cô bé được cộng đồng mạng khen ngợi thừa kế cả nét đẹp của bố và mẹ.

Sau khi cha mẹ chia tay vào năm 2016, Shiloh sống cùng mẹ và những người anh chị em của mình. Shiloh từng khiến khán giả toàn thế giới phải trầm trồ khi xuất hiện trên màn ảnh rộng lúc chưa tròn 1 tuổi.

Thiên thần nhà Jolie lần đầu tiên ra mắt với công chúng khi xuất hiện trong bộ phim The Curious Case of Benjamin Button vào năm 2008. Năm 2016, cô bé lại một lần nữa chinh phục màn điện ảnh rộng khi xuất hiện ngắn trong bộ phim Kung Fu Panda 3.

Shiloh từng bày tỏ mong muốn trở thành người mẫu hoặc vũ công. Angelina Jolie và Brad Pitt luôn ủng hộ con gái theo đuổi niềm đam mê với bộ môn khiêu vũ.

Trong vài năm qua, Shiloh thường xuyên xuất hiện trong các video nhảy lan truyền trên mạng xã hội. Cô được đánh giá là có năng khiếu và tinh thần tập luyện nghiêm túc.

Thầy dạy nhảy của Shiloh nhận xét cô là người chăm chỉ, cầu tiến và không dựa vào danh tiếng của gia đình. Bạn bè cùng lớp học cũng cho biết cô hòa đồng, giản dị và ít sử dụng mạng xã hội.

Tháng 6/2025, Shiloh thử sức với vai trò biên đạo múa dưới nghệ danh Shi Jolie tại một sự kiện thời trang ở Los Angeles (Mỹ).

Năm 2014, khi cha mẹ ly hôn, Shiloh sống chủ yếu với mẹ và luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với mẹ. Năm 2024, khi tròn 18 tuổi, cô đã làm đơn xin thay đổi họ, từ bỏ họ Pitt của cha và sử dụng tên Shiloh Jolie. Quyết định này được cho là liên quan đến mối quan hệ không còn gắn bó với cha sau khi bố mẹ ly hôn.

Cô cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với bạn nhảy Keoni Rose, song chưa từng lên tiếng xác nhận. Cặp đôi được cho là bắt đầu mối quan hệ thân thiết từ năm 2024.

Trước những thông tin về đời tư của con gái, Angelina Jolie được cho là giữ thái độ cởi mở. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng, cô tôn trọng lựa chọn cá nhân của các con và đóng vai trò là người đồng hành, thay vì áp đặt. Trái lại, tài tử Brad Pitt được cho là khá lo lắng.

Một nguồn tin thân cận cho biết, Shiloh là người khá kín tiếng và hiếm khi phát biểu công khai về việc lớn lên trong gia đình nổi tiếng. Thiếu nữ 20 tuổi mong muốn được nhìn nhận như một cá nhân độc lập, thay vì gắn liền với danh tiếng của cha mẹ.

