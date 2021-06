Kim Kardashian: Người đã có những thứ lớn lao, giờ đi tìm những điều nhỏ bé

Dân trí Có thể hiểu, Kim đã rất cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình: "Tôi đã có những thứ lớn lao, có mọi thứ. Nhưng bây giờ, tôi muốn có những trải nghiệm bình dị, những điều nhỏ bé ý nghĩa".

Nhẹ nhàng khép lại một trang trong cuộc đời

Sau khi quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã gắn bó 7 năm và có 4 người con chung, Kim Kardashian chia sẻ mới đây rằng lý do dẫn tới việc cô đệ đơn ly hôn rapper tỷ phú Kanye West là bởi cô cho rằng chồng cũ xứng đáng được ở bên một người phụ nữ có thể cùng anh di chuyển đến bất cứ nơi nào mà anh mong muốn.

Trong những chia sẻ của Kim, cô đánh giá Kanye là "một người cha tuyệt vời, đã làm được những điều tuyệt vời", nhưng bản thân cô vì những lý do khác nhau cần ổn định nơi ở, không thể cùng chồng di chuyển khắp nơi, trong khi phong cách sống mà Kanye ưa thích là liên tục di chuyển đến những nơi ở mới.

Trong những chia sẻ của Kim, cô đánh giá Kanye là "một người cha tuyệt vời, đã làm được những điều tuyệt vời".

Cách Kim chia sẻ cho thấy cô muốn tạo nên một kết thúc êm đẹp, cô nhận về mình nhiều điều để dẫn tới việc ly hôn và hoàn toàn không đề cập tới những bất ổn tâm lý, những phát ngôn gây tranh cãi từng có của Kanye West.

Ngoài ra, Kim cũng tâm sự rằng cô cảm thấy bản thân mình đã quá thất bại khi trải qua cuộc hôn nhân thứ 3 đổ vỡ, trước Kanye West, Kim từng có hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hai người đàn ông là Damon Thomas và Kris Humphries.

Hiện tại, Kim vẫn đang nỗ lực với việc kinh doanh mỹ phẩm và đồ nội y định hình cơ thể, cô đang tiếp tục tung ra những dòng sản phẩm mới.

Có thể thấy rằng khi bước ra khỏi hôn nhân, ưu tiên lớn nhất của Kim trong hiện tại là chăm sóc 4 người con nhỏ, tiếp tục làm tốt những công việc mà mình đang theo đuổi.

Trong tuần qua, truyền thông - công chúng rất bất ngờ khi thấy rapper Kanye West đã sánh bước đi bên người mẫu Irina Shayk trong một kỳ nghỉ ở Pháp.

Người ta cùng "nín thở" chờ đợi phản ứng của Kim. Liệu thấy chồng cũ sớm có "người mới" có thổi bùng lên cơn giận dữ trong Kim? Nhưng trước truyền thông, cô vẫn giữ im lặng. Nhà Kardashian vốn giỏi "bắn thông tin" ra ngoài thông qua những nguồn không chính thức.

Kim mong chồng cũ "vui vẻ, mạnh khỏe".

Theo đó, những nhân vật được cho là "gần gũi" với Kim đã có những chia sẻ với giới truyền thông rằng cô Kim hiện cảm thấy chuyện tình cảm mới của rapper Kanye West là hoàn toàn bình thường, cô mong chồng cũ "vui vẻ, mạnh khỏe", rằng hiện tại cô còn đang bận chăm con, mải kinh doanh và học tập để theo đuổi ước mơ trở thành nữ luật sư.

Không vội vã tìm "người mới" và sẽ trân trọng "tiểu tiết"

Cũng theo các nguồn tin "thân cận", sau khi bước ra khỏi hôn nhân, Kim muốn có thời gian lắng lại sau nỗi đau của sự đổ vỡ. Bản thân Kim hội tụ đủ những yếu tố để được săn đón: Cô xinh đẹp, gợi cảm, phong cách, nổi tiếng, giàu có, kinh doanh giỏi và còn đang theo đuổi con đường học vấn để trở thành nữ luật sư.

Dù vốn được biết đến từ một lần lộ clip "nóng", nhưng qua thời gian, Kim đã làm đúng như những gì cô từng nói - "cố gắng gấp 10 lần người bình thường để được công nhận" sau sự việc tai tiếng lùm xùm năm xưa.

Có rất nhiều thông tin cho hay rằng kể từ khi trở thành phụ nữ độc thân, Kim được nhiều doanh nhân và ngôi sao nam tìm cách liên lạc để hẹn hò, nhưng cô chưa sẵn sàng để bước vào tình trường trở lại ngay tại thời điểm này.

Sau khi bước ra khỏi hôn nhân, Kim muốn có thời gian lắng lại sau nỗi đau của sự đổ vỡ.

Trong phần cuối của sê-ri truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians", Kim đã chia sẻ về những điều mà cô chờ đợi ở người đồng hành với mình trong tương lai. Theo đó, những tiêu chí mà cô đặt ra hiện tại rất đơn giản, đó chỉ cần là người thực sự hứng thú luyện tập cùng cô, có thể thoải mái cùng cô xem một chương trình tivi...

Khi tâm sự với mẹ đẻ - bà Kris Jenner trong show truyền hình, Kim cho biết rằng trong cuộc hôn nhân với rapper Kanye West cô đã có được mọi thứ mà mình từng mong muốn, nhưng điều duy nhất mà cô thấy thiếu là một người bạn đời đồng hành thực sự, để cùng cô chia sẻ những ngọt bùi của cuộc sống.

Có thể hiểu, Kim đã rất cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình: "Con đã có những thứ lớn lao mà mình hằng mơ ước, có mọi thứ mà con có thể hình dung, tưởng tượng ra để mà khao khát. Nhưng bây giờ, con nghĩ con muốn có được những trải nghiệm bình dị, những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa với mình trong hiện tại", Kim nói.

Kim thừa nhận rằng ban đầu cô cảm thấy hài lòng về cuộc sống với 4 người con mà không có chồng thường xuyên ở bên. Kanye luôn thích thay đổi nơi ở theo cảm hứng và có những thời điểm anh lưu trú lâu dài ở những vùng miền rất xa 5 mẹ con Kim. Việc chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế đã thay đổi khi Kim bước sang tuổi 40, bởi cô đánh giá lại những giá trị trong cuộc sống của mình:

"Con đã đạt được những kỳ vọng của bản thân, đạt được gấp 10 lần những gì con nghĩ mình có thể đạt được. Nhưng con không có một người bạn đời đồng hành ở bên để chia sẻ mọi điều. Có những khi con ngồi lại và nghĩ liệu bọn trẻ có thể phủ lấp mọi khoảng trống trong con và con vẫn sẽ ổn chứ.

Con chưa từng nghĩ rằng mình cô đơn, con luôn nghĩ rằng mình rất ổn, rằng mình chỉ cần có bọn trẻ mà thôi. Trong khi chồng con di chuyển từ bang này tới bang khác, thoạt tiên, con thấy như thế cũng ổn, nhưng không phải...".

Kim thừa nhận rằng cô hòa thuận nhất với chồng cũ Kanye West khi hai người họ... sống xa nhau.

Kim thừa nhận rằng cô hòa thuận nhất với chồng cũ Kanye West khi hai người họ... sống xa nhau: "Sau khi bước sang tuổi 40, con nhận ra rằng mình không muốn có một người chồng luôn sống rất xa mình như thế. Thật kinh khủng khi con nhận ra vợ chồng hòa thuận nhất chính là khi... ở xa nhau.

Điều đó thật đáng buồn. Con muốn có một người bạn đời mang nhiều điểm chung với mình, có nhiều việc chung để làm với mình, chẳng hạn như cùng nhau tập luyện, cùng nhau xem tivi...".

Sau khi đã trở nên nổi tiếng trong showbiz Mỹ với danh xưng ngôi sao truyền hình thực tế, trở thành doanh nhân thành đạt với khối tài sản riêng đã cán mốc một tỷ USD, Kim giờ đây lại mong muốn được trải nghiệm những điều bé nhỏ bên một người bạn đời ăn ý:

"Con đã có được những thứ lớn lao, con rất biết ơn vì những điều ấy, nhưng giờ con muốn những trải nghiệm bé nhỏ nhưng mang thật nhiều ý nghĩa ".

Dù bước ra khỏi hôn nhân một cách khá nhẹ nhàng, nhưng Kim thừa nhận rằng cô đang trong giai đoạn "chết lặng": "Bình tĩnh chính là sức mạnh lớn nhất của con và con sẽ cố gắng xử lý mọi việc một cách bình tĩnh", cô nói với mẹ đẻ.

Kim Kardashian: Sắc vóc gợi cảm, đầu óc "chiến lược", tình trường truân chuyên

Là một sắc vóc nổi tiếng gợi cảm với biệt danh Kim "siêu vòng 3", Kim Kardashian từ việc chỉ được biết đến vì ngoại hình nóng bỏng và một clip "nóng" bị lộ, đã dần khiến truyền thông - công chúng phải nhận định lại về mình. Cô đã gây dựng nên một sê-ri truyền hình thực tế làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của gia đình, mở ra nhiều cơ hội lớn cho sự nghiệp của các thành viên trong gia đình.

Từ việc được biết đến, được quan tâm, Kim bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội y... Hiện tại, khi khối tài sản đã ở mức một tỷ USD, Kim lại muốn chinh phục con đường học vấn, muốn học tập để trở thành nữ luật sư.

Đây thực sự là một người phụ nữ đa diện thú vị của showbiz Mỹ.

Đây thực sự là một người phụ nữ đa diện thú vị của showbiz Mỹ. Trong đời tư, Kim đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 4 người con từ cuộc hôn nhân thứ 3, trải qua nhiều cuộc tình dài ngắn.

Hãy cùng nhìn lại lịch sử tình trường của Kim Kardashian...

Gắn bó với Damon Thomas từ năm 2000 - 2004.

Gắn bó với Damon Thomas từ năm 2000 - 2004: Kim mới chỉ là một cô gái 19 tuổi chưa được biết đến khi cô bắt đầu hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas (29 tuổi), họ quyết định tổ chức hôn lễ ở Las Vegas, nhưng rồi ly hôn chỉ sau 3 năm. Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, Kim cho biết cô đã bị bạo hành bởi tính ghen tuông và thích kiểm soát của chồng cũ.

Dù vậy, Damon Thomas luôn phủ nhận những cáo buộc này. Khi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên, Kim đang là một nhân viên bán hàng tại một cửa hiệu ở Los Angeles, sau khi kết hôn, cô liền bỏ việc.

Theo yêu cầu của tòa án, Thomas phải đưa cho Kim khoản tiền bồi thường 56.000 USD. Sau này, trong show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians", Kim tiết lộ rằng cô đã không thực sự tỉnh táo khi bước vào cuộc hôn nhân đầu.

Hẹn hò Ray J. Norwood từ năm 2005 - 2006.

Hẹn hò Ray J. Norwood từ năm 2005 - 2006: Đây chính là lúc Kim bắt đầu được biết đến, bởi trong mối quan hệ tình cảm với rapper Norwood, cô đã bị lộ clip "nóng". Trong những cuộc phỏng vấn sau này, Kim cho biết rằng ban đầu cô cảm thấy rất bẽ bàng.

Nhưng sau đó, cô đã thay đổi thái độ và cách nhìn nhận mỗi khi nhớ lại sự việc tai tiếng này: "Tôi hiểu rằng đó chính là cách mà người ta bắt đầu biết đến tôi. Cách này thực sự không hay, vì vậy, tôi nghĩ mình phải làm việc nỗ lực gấp 10 lần để mọi người đánh giá đúng về mình".

Hẹn hò Nick Cannon từ năm 2006 - 2007.

Hẹn hò Nick Cannon từ năm 2006 - 2007: Kim có thời gian ngắn hẹn hò với nam diễn viên hài Nick Cannon.

Dù nhận xét Kim là một trong những phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, nhưng Nick cũng tiết lộ rằng anh quyết định chia tay với Kim bởi khi clip "nóng" bị lộ, cô đã nhất quyết chối bỏ đó không phải clip của mình: "Chúng tôi nói về clip đó và cô ấy nhất quyết chối bỏ. Nếu cô ấy trung thực với tôi, tôi sẽ rất thoải mái bởi đó là chuyện quá khứ... Thực sự Kim là người phụ nữ tuyệt vời".

Hẹn hò Reggie Bush từ năm 2007 - 2010.

Hẹn hò Reggie Bush từ năm 2007 - 2010: Kim từng hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục kém cô 5 tuổi - Reggie Bush. Có những tin đồn rằng Kim không bao giờ có thể quên hẳn tình cũ, trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2018, cầu thủ này từng nói: "Chúng tôi không còn nói chuyện. Cô ấy đang làm mọi thứ rất tốt để tạo nên tên tuổi cho bản thân và gia đình. Tôi mừng cho Kim. Cô ấy là người thông minh".

Hẹn hò Miles Austin hồi năm 2010.

Hẹn hò Miles Austin hồi năm 2010: Sau Reggie Bush, Kim lại hẹn hò một cầu thủ bóng bầu dục. Mối quan hệ này diễn ra ngắn ngủi bởi Miles bận thi đấu, còn Kim bận ghi hình chương trình truyền hình thực tế của gia đình. Khoảng cách giữa họ lớn dần.

Hẹn hò Gabriel Aubry hồi năm 2010.

Hẹn hò Gabriel Aubry hồi năm 2010: Kim có thời gian ngắn hẹn hò người mẫu nam Gabriel Aubry.

Gắn bó với Kris Humphries từ năm 2010 - 2011.

Gắn bó với Kris Humphries từ năm 2010 - 2011: Chuyện tình cảm của Kim với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries dù diễn ra ngắn ngủi nhưng thu hút sự chú ý lớn bởi những tình tiết "giật gân". Kim đã đệ đơn ly hôn chỉ sau 72 ngày diễn ra hôn lễ rình rang giữa họ. Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 10/2010, trước khi đính hôn vào tháng 5/2011.

Hôn lễ được tổ chức vào tháng 8/2011 với 450 khách mời và tốn kém khoảng 10 triệu USD, nhưng mối quan hệ giữa Kim và Kris nhanh chóng xấu đi, dẫn tới ly hôn. Khi hai người quyết định ly hôn vào tháng 10/2011, họ đã trải qua một hành trình pháp lý kéo dài để cuối cùng có thể đạt tới thỏa thuận ly hôn vào tháng 6/2013.

Xung quanh mối quan hệ này, có rất nhiều lời đồn thổi rằng Kim ngay từ đầu đã không có tình cảm dành cho Kris, tất cả chỉ là một màn kịch chiêu trò. Sau này, trong một số cuộc phỏng vấn, Kim giải thích rằng cô từng cảm thấy rất mông lung khi bước sang tuổi 30 và vì vậy, nên cô quyết định kết hôn với hy vọng sẽ ổn định cuộc sống từ đây.

Nhưng sau khi kết hôn với Kris, Kim mới nhận ra rằng mình đã quá vội vàng và đây không phải cuộc hôn nhân mà cô mong đợi. Sau đó, Kim bắt đầu hẹn hò với người bạn lâu năm - rapper Kanye West - người chồng thứ 3 của cô.

Gắn bó với Kanye West từ năm 2012 - 2021.

Gắn bó với Kanye West từ năm 2012 - 2021: Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 3/2012 khi Kim về mặt pháp lý vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân với Kris Humphries. Thủ tục ly hôn của cô hoàn tất vào đầu tháng 6/2013. Kim và Kanye đính hôn vào tháng 10/2013 nhân dịp sinh nhật tuổi 33 của cô. Họ kết hôn và tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2014 tại Florence, Ý.

Trong suốt thời gian gắn bó, cuộc hôn nhân này thu hút sự quan tâm lớn bởi cả Kim và Kanye đều nổi tiếng trong showbiz và có sự nghiệp đang lên.

Tháng 2 năm nay, Kim đệ đơn ly hôn. Tháng 4, Kim và Kanye cùng thống nhất trước tòa rằng hai bên ly hôn thuận tình vì những khác biệt không thể hàn gắn và sẽ cùng nuôi nấng 4 người con chung. Cả hai bên đều thống nhất rằng họ không cần nguồn trợ cấp nào từ đối phương dành cho mình sau khi ly hôn.

Bích Ngọc

Theo Us Magazine/Hollywood Life