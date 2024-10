Chuyện tình cô trò lãng mạn giữa Liam Payne và mỹ nhân hơn 10 tuổi

Ngày 16/10, người hâm mộ thế giới bàng hoàng hay tin Liam Payne qua đời do rơi từ tầng 3 của một khách sạn ở Argentina. Cảnh sát địa phương đang điều tra, làm rõ vụ việc. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Liam bị đa chấn thương và vướng nghi vấn sử dụng rượu, chất gây nghiện trước khi mất.

Liam Payne bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi. Anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng The X-Factor phiên bản Anh trước khi trở thành thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu One Direction vào năm 2010.

Liam Payne từng có chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào với nữ ca sĩ hơn anh 10 tuổi, Cheryl Cole (Ảnh: Getty Images).

Bên cạnh những thành công, danh tiếng trong sự nghiệp ca hát, ngôi sao sinh năm 1993 còn có đời tư ồn ào với quá khứ nghiện rượu, chất cấm và những cuộc tình ồn ào.

Trong đó, chuyện tình của Liam và nữ ca sĩ Cheryl Cole, hơn anh 10 tuổi, từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông. Liam Payne và Cheryl Cole gặp nhau lần đầu vào năm 2008, trong buổi thử giọng tại The X-Factor (Anh).

Thời điểm đó, Cheryl mới 25 tuổi, là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng nước Anh, đang ngồi ghế giám khảo của The X-Factor. Vào giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp, Cheryl Cole còn được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí, được nhiều người theo đuổi.

Khi đó, Liam Payne vẫn là cái tên vô danh, tới cuộc thi The X-Factor để tìm kiếm cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Trong video ghi lại buổi thử giọng của Liam, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài non nớt. Cheryl đã có ấn tượng tốt với chàng trai trẻ 15 tuổi khát khao theo đuổi sự nghiệp biểu diễn. Cô chịu trách nhiệm hướng dẫn các chàng trai.

Mười năm sau cuộc gặp gỡ tại chương trình The X-Factor, Cheryl và Liam gặp lại nhau tại chương trình tại The X-Factor năm 2015.

Lúc này, Cheryl đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người đẹp kết hôn với cầu thủ Ashley Cole nhưng đã ly hôn năm 2010. Người chồng thứ 2 của Cheryl là doanh nhân người Pháp - Fernandez-Versin. Họ kết hôn vào năm 2014 và ly hôn vào tháng 12/2015.

Liam Payne gặp Cheryl Cole lần đầu tại chương trình The X-Factor, khi anh mới 15 tuổi (Ảnh: News).

Thời gian đó, Liam Payne đang tận hưởng thành công rực rỡ với nhóm nhạc One Direction. Anh cũng trong mối quan hệ với bạn gái - Sophia Smith. Cặp đôi hẹn hò được hơn 2 năm trước khi chia tay vào tháng 10/2015.

Cuộc gặp gỡ tại chương trình tại The X-Factor 2015 đưa Liam Payne và Cheryl Cole xích lại gần nhau. Liam say mê vẻ đẹp trưởng thành, nữ tính ở Cheryl. Về phần mình, nữ ca sĩ xinh đẹp tìm thấy sự bình yên, an toàn khi ở cạnh Liam.

Tháng 2/2016, Liam và Cheryl công khai mối quan hệ, sánh bước bên nhau ở các sự kiện giải trí. Chuyện tình lệch tuổi của Liam và Cheryl được nhiều người ngưỡng mộ. Nam ca sĩ từng khoe hình xăm 3 đóa hồng trên tay giống hệt hình xăm ở vòng 3 của Cheryl.

Tình yêu của 2 người thêm trọn vẹn khi Cheryl sinh con trai đầu lòng với Liam, đặt tên là Bear vào tháng 2/2017. Song, chỉ 1 năm sau khi bé Bear chào đời, cặp đôi bắt đầu rạn nứt mối quan hệ và xác nhận chia tay trong hòa bình.

Trò chuyện với YouTuber Logan Paul về sự đổ vỡ trong mối quan hệ với Cheryl, Liam thừa nhận, anh không biết điều gì đang xảy ra, không biết phải làm gì khi bất ngờ lên chức bố ở tuổi 24.

Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn hết lời khen ngợi Cheryl, đặc biệt là kỹ năng làm mẹ của cô. Anh gọi Cheryl là "người mẹ tuyệt vời nhất thế giới".

Chery Cole và Liam Payne đã có 3 năm hạnh phúc bên nhau trước khi chia tay (Ảnh: People).

"Chúng tôi vẫn dành rất nhiều tình yêu thương cho nhau như một gia đình. Bé Bear là thế giới của chúng tôi và mong bạn tôn trọng sự riêng tư của cậu bé", nam ca sĩ nói.

Cheryl và Payne quyết định không bao giờ công khai hình ảnh của bé Bear để giúp con tránh xa sự chú ý. Nam ca sĩ nổi tiếng từng hạnh phúc khi nhắc đến con trai: "Tôi đưa con trai đến trường 1 hoặc 2 lần/tuần và đó là điều tuyệt vời nhất".

Dù đã chia tay, Cheryl và Payne vẫn giữ quan hệ thân thiết và không ngại nhắc đến nhau trong các cuộc phỏng vấn. Payne cũng được khen là người cha có trách nhiệm với con trai, luôn dành cho con những điều tốt nhất.

Năm 2022, khi nói chuyện với tờ People, anh tâm sự: "Điều này rất quan trọng. Con trai tôi cần một người cha trong cuộc sống và tôi rất vui khi con nhìn tôi như một siêu anh hùng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục như vậy".

Vào sinh nhật lần thứ 31 của mình, hồi tháng 8, Liam Payne nhắc đến con trai và khát khao trở thành một hình mẫu trong mắt con.

Liam và Cheryl có 1 cậu con trai chung (Ảnh: Getty Images).

Giữa năm 2023, khi trò chuyện với người hâm mộ trên kênh YouTube cá nhân, Liam Payne nhắc đến Cheryl Cole. Anh bày tỏ tình yêu với con trai và gửi lời cảm ơn Cheryl vì khuyên anh đi cai nghiện, điều trị tâm lý.

Sau khi Liam mất, Cheryl Cole không lên tiếng bình luận. Cô im lặng và không cập nhập trang cá nhân. Ngày 20/10, cô bất ngờ đăng tải một bài viết trên mạng xã hội.

Ngôi sao xinh đẹp thừa nhận, sự ra đi đột ngột của Liam là một mất mát lớn với chính con trai cô. Giọng ca 41 tuổi cũng không hài lòng với cách truyền thông đang khai thác, đưa tin về cuộc sống, sự ra đi của bạn trai cũ.

"Liam không chỉ là ngôi sao ca nhạc, người của công chúng, anh ấy còn là con, em trai, chú, bạn và là cha của cậu bé 7 tuổi. Một đứa trẻ đang phải chịu nỗi đau, chính là không thể gặp lại cha mình. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lúc này chính là việc bé Bear sẽ thế nào khi đọc được loạt tin tức mà chúng tôi phải nhìn thấy suốt những ngày qua", cô viết.

Là một người mẹ, Cheryl cầu mong truyền thông, cộng đồng mạng ngừng chia sẻ những tin tức tiêu cực, thậm chí không chính xác về Liam.

"Những thông tin này chỉ phục vụ những kẻ hiếu kỳ và mang lại nỗi đau cho một số người đang gắng gượng để vượt qua khó khăn. Trước khi để lại bình luận hay đòi xem một đoạn video, hãy hỏi chính mình, liệu con và gia đình các bạn có muốn nhìn thấy những điều này không. Xin các bạn hãy tôn trọng Liam và để anh ấy được yên nghỉ", Cheryl viết.

Chery Cole phản đối cách đưa tin về sự ra đi đột ngột của Liam Payne (Ảnh: TMZ).

Những chia sẻ của Cheryl đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp. Những năm qua, nữ ca sĩ hầu như không xuất hiện trước công chúng, chỉ tập trung cho công việc làm mẹ, không công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Sau khi chia tay Cheryl, cựu thành viên One Direction lao vào những mối quan hệ chớp nhoáng với nhiều phụ nữ. Danh sách bạn gái cũ của anh có siêu mẫu da màu Naomi Campbell, Maya Henry, Kate Cassidy…

Một tuần trước khi thành viên nhóm One Direction mất, bạn gái cũ của Liam - Maya Henry - đã đề cập đến vấn đề sức khỏe tâm thần của anh trong một video phát trên TikTok.

Trong đoạn video, cô cho rằng Liam và người hâm mộ của anh đã làm phiền cô bằng những cuộc điện thoại không mong muốn. "Không chỉ tôi, anh ta còn làm nổ tung điện thoại của mẹ tôi. Đối với bạn, đó có phải là hành vi bình thường không?", Henry nói trong video.

Trước khi mất, Liam Payne có mối quan hệ phức tạp với người yêu cũ, người mẫu Maya Henry (Ảnh: News).

Theo tờ Daily Mail, Maya Henry (23 tuổi) cáo buộc Liam liên lạc với cô quá nhiều lần. Cặp đôi từng đính hôn trước khi chia tay vào năm 2022. Henry sinh ra ở Texas (Mỹ) và là tác giả cuốn sách Looking Forward.

Cựu thành viên nhóm One Direction từng thừa nhận nghiện rượu và phải đi cai nghiện 100 ngày. Anh giải thích, bản thân dùng rượu để đối phó với thành công vang dội của nhóm One Direction.

"Có rất nhiều người gặp rắc rối với sức khỏe tâm thần mà không thực sự nhận được sự giúp đỡ, và tôi nghĩ đó là một vấn đề trong ngành của chúng tôi", ngôi sao đoản mệnh nói với tờ Men's Health vào năm 2019.