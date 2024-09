Chuyện đời của Lisa được đưa vào bộ phim ăn khách "Emily in Paris"?

Mới đây, phần 4 của loạt phim ăn khách Emily in Paris đã ra mắt khán giả. Theo đó, nhân vật Mindy (Ashley Park đóng) gây chú ý bởi câu chuyện cuộc đời khá giống ngôi sao nhạc Kpop Lisa. Thông tin này trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Mindy (Ashley Park đóng) biểu diễn tại câu lạc bộ đêm trong "Emily in Paris" (Ảnh chụp màn hình).

Lisa từng có màn biểu diễn gây tranh cãi tại câu lạc bộ đêm Crazy Horse hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Instagram).

Mindy là người bạn thân nhất của nữ chính Emily. Trong tập 8 của mùa 4 Emily in Paris có tựa đề Back on The Crazy Horse, Mindy tiết lộ sẽ biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse ở Paris, nơi nổi tiếng với các buổi biểu diễn thoát y kết hợp vũ đạo.

Tập phim khiến khán giả liên tưởng đến vụ việc Lisa biểu diễn gây tranh cãi ở câu lạc bộ Crazy Horse Paris (Pháp) hồi tháng 9 năm ngoái. Quyết định của Lisa khiến cô đối mặt với làn sóng chỉ trích từ khán giả Hàn Quốc, Trung Quốc.

Thậm chí, nhiều khán giả hâm mộ Lisa còn tuyên bố sẽ không ủng hộ cô, thất vọng vì thần tượng biểu diễn tại một câu lạc bộ thoát y, làm ô uế hình ảnh của một ngôi sao giải trí châu Á.

Trò chuyện với tờ People, nữ diễn viên Ashley Park thú nhận, cảnh quay nhảy bán khỏa thân của cô trong phim khiến cô vô cùng lo lắng, và mô tả nó như "cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi diễn viên".

Cô nói: "Chúng tôi có ký ức lặp đi lặp lại về việc ở trên sân khấu, không biết mình đang làm gì trong bộ đồ lót. Và đó thực sự là những gì tôi đã trải qua, nhưng được bao quanh bởi những vũ công đẹp nhất thế giới xung quanh tôi. Thật căng thẳng và khó khăn. Nếu không có biên đạo múa Kyle Hanagami và nhóm của tôi bên cạnh, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được".

Mindy (Ashley Park đóng) có chuyện tình với một thiếu gia giàu có trong "Emily in Paris" (Ảnh chụp màn hình).

Lisa được cho là đang hẹn hò với doanh nhân giàu có Frédéric Arnault (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, Ashley Park cũng cho biết, cô rất tự hào về cảnh quay này, bởi đó là một trải nghiệm diễn xuất không bao giờ quên. Ngoài chi tiết biểu diễn tại hộp đêm thoát y, nhân vật Mindy có nhiều đặc điểm được cho là giống với cuộc đời Lisa.

Mindy trong phim là một ca sĩ người châu Á. Cô chuyển từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến sống ở Paris (Pháp) để tìm kiếm cơ hội mới.

Nhân vật Mindy từng là giám khảo của một cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc. Thật thú vị khi Lisa từng được chọn là cố vấn cho chương trình Thanh xuân có bạn mùa 2 và mùa 3 tại Trung Quốc.

Trong phim, Mindy hẹn hò với Nicolas - người thừa kế của công ty xa xỉ JVMA. Kịch bản khiến khán giả nhớ đến mối quan hệ giữa Lisa và doanh nhân Frédéric Arnault - một trong những người thừa kế của tập đoàn xa xỉ LVMH.

Lisa ngày càng nổi tiếng và trở thành nhân vật truyền cảm hứng trên khắp thế giới (Ảnh: Vogue).

Lisa được cho là bắt đầu mối quan hệ với Frédéric Arnault từ năm 2023 và cặp đôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Từ năm 2023, Lisa thường xuyên đi lại giữa Hàn Quốc, Pháp và Thái Lan để tiện cho công việc và gặp gỡ bạn trai tin đồn.

Cuối năm 2023, Lisa thông báo rời công ty quản lý Hàn Quốc YG Entertainment để thành lập công ty riêng LLOUD. Công ty của Lisa ký hợp tác với hãng đĩa RCA Records của Mỹ để phát triển sự nghiệp ở nước ngoài và liên tục trình làng những sản phẩm âm nhạc mới mang đậm phong cách âm nhạc Âu - Mỹ.

Nhiều thông tin cho rằng, Lisa nhận được sự hỗ trợ hết mình của bạn trai trong việc phát triển sự nghiệp ca hát tại thị trường quốc tế. Cô thường xuyên sánh đôi cùng bạn trai trong các sự kiện thời trang, giải trí quốc tế lớn và các kỳ nghỉ gia đình của anh.

Lisa xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue (Hàn Quốc) số tháng 9/2024 (Ảnh: Vogue).

Lisa (SN 1997) sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nhưng lập nghiệp tại Hàn Quốc. Cô về đầu quân cho công ty giải trí YG Entertainment (Hàn Quốc) từ năm 14 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc tuyển chọn gắt gao.

Năm 2006, cô chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn với tư cách thành viên nhóm nhạc Blackpink. Sau 8 năm hoạt động, Blackpink vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công và nổi tiếng của Hàn Quốc.

Bản thân Lisa cũng có nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp, cô là gương mặt thành công trong âm nhạc và thời trang. Ngôi sao người Thái Lan là đại sứ cho hãng thời trang Celine, hãng trang sức Bulgari, mỹ phẩm MAC Cosmetics.

Còn trẻ tuổi nhưng Lisa đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 2023, cô được ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify ghi nhận là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) đầu tiên đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify dành cho ca khúc Money.

Tháng 11/2023, ngôi sao sinh năm 1997 được vinh danh là Biểu tượng văn hóa của Asian Hall of Fame (Đại sảnh danh vọng châu Á), một giải thưởng thường niên, chính thức khởi động từ năm 2004. Theo đó, Lisa là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) đầu tiên nhận được danh hiệu này.

Ngôi sao người Thái Lan cũng là nữ nghệ sĩ Kpop có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram, với hơn 104 triệu người đăng ký theo dõi. Mới đây, tại giải thưởng VMAs 2024, Lisa giành giải Ca khúc Kpop hay nhất trong năm dành cho Rockstar.