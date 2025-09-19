“Chuyện của mặt trời”: Hé lộ những góc khuất về nạn buôn người

Chiều 18/9 tại Hà Nội, nhà báo Ngọc Trần chính thức ra mắt tiểu thuyết Chuyện của mặt trời, sau thành công của tập truyện ngắn Ngày mai có khi là kiếp sau (2021).

Tác phẩm khắc họa số phận những phụ nữ nông thôn bị lừa gạt, buôn bán ra nước ngoài, một bi kịch vẫn hiện hữu trong xã hội hôm nay.

Nhân vật trung tâm của truyện là Ngoãn, cô gái quê ngây thơ, rời làng đi xa với giấc mơ giản dị về hạnh phúc lứa đôi. Nhưng bước chân đầu đời ấy lại đưa cô rơi thẳng vào bi kịch: Bị biến thành món hàng nơi đất khách quê người.

Hành trình của Ngoãn, từ ánh sáng hy vọng đến bóng tối tuyệt vọng, vừa riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho bao kiếp người yếu thế bị chà đạp...

Bìa cuốn “Chuyện của mặt trời” (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo tác giả, Chuyện của mặt trời lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện chị trải qua trong tuổi thơ, với những thương nhớ đồng quê da diết và trăn trở về số phận người hàng xóm, đã từ lâu không còn nhớ mặt. Vì vậy, cuốn sách chứa đựng rất nhiều câu chuyện thật, nỗi đau thật, ẩn giấu trong từng con chữ và dễ dàng chạm đến trái tim độc giả.

Tác phẩm có dung lượng hơn 200 trang, được xây dựng với nhiều chi tiết bất ngờ, diễn biến dồn dập. Với lối kể đan xen giữa hiện tại u ám và hồi ức trong trẻo, Chuyện của mặt trời không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội, nơi giấc mơ và hiện thực luôn đối chọi khốc liệt.

Qua tác phẩm, tác giả Ngọc Trần cũng gửi gắm thông điệp giản dị nhưng thấm thía: Đừng mong cầu sưởi ấm từ ánh sáng vay mượn. Người mạnh là người giữ được ánh sáng trong lòng dù gặp nghịch cảnh. Nếu bạn giữ được ánh sáng, bạn vẫn có con đường để trở về…

Tại sự kiện, tác giả Ngọc Trần cho biết, Chuyện của mặt trời được viết trong những khoảng thời gian nhiều trăn trở, khi chị đối diện với chính “những vùng tối của đời mình”.

Nhà báo Ngọc Trần (trái) chia sẻ về hành trình viết “Chuyện của mặt trời”, từ ký ức tuổi thơ đến những bi kịch thật ngoài đời (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi được hỏi vì sao để số phận nhân vật chính bi thảm như vậy, chị trải lòng: “Ngoãn có nguyên mẫu là cô hàng xóm của tôi. Ban đầu viết cũng hướng đến hạnh phúc, đến mặt trời, nhưng khi viết thì tôi đã phó mặc cho số phận nhân vật, chứ không còn theo suy nghĩ của mình nữa”.

Ngọc Trần cũng tiết lộ rằng, toàn bộ tiểu thuyết được chị chắp bút trên điện thoại trong những đêm dài thao thức: “Đó không chỉ là hành trình của nhân vật mà còn là hành trình tìm kiếm ánh sáng của bản thân mình”.

Ngọc Trần là nhà báo có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa - giải trí. Trước đó, chị từng xuất bản tập truyện ngắn Ngày mai có khi là kiếp sau. Chị cũng giành Giải ba cuộc thi Từ trong ký ức do báo Người lao động tổ chức, có tác phẩm in trong tuyển tập Cánh chim tự do của tổ chức phi chính phủ CSAGA, cùng nhiều truyện ngắn, thơ đăng trên các báo văn nghệ.