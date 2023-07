Theo trang Naver, việc bán vé 2 đêm diễn, dự kiến diễn ra vào ngày 29/7 và 30/7 của nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ Hàn Blackpink tại Hà Nội, đang gặp khó khăn. Nguyên nhân đầu tiên là do tình trạng lừa đảo vé tràn lan.

Việc mở bán vé đêm diễn của 4 cô gái nhà YG tại Hà Nội chính thức diễn ra từ ngày 7/7 với mức vé dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng. Tuy nhiên, tới ngày 15/7, trang Ticketbox - đơn vị phân phối vé đêm diễn Born Pink tại Hà Nội - bất ngờ thông báo tạm dừng bán vé. Sau đó, hệ thống đã hiển thị trạng thái bảo trì.

Thông tin liên quan tới đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội vào cuối tháng 7 liên tục được truyền thông Hàn Quốc đăng tải (Ảnh: YG).

Kể từ thời điểm đó, người hâm mộ chỉ có thể mua vé thông qua phe vé hoặc những người nhượng vé. Trên các diễn đàn hâm mộ nhạc trẻ xứ Hàn, khán giả tỏ ra khó hiểu trước quyết định của đơn vị tổ chức đêm diễn tại Việt Nam.

Theo ghi nhận trên một số diễn đàn, nhiều khán giả tiết lộ, họ là nạn nhân của việc lừa đảo vé khi chấp nhận mua bán vé trên mạng xã hội. Trang tin Naver còn có một bài viết đề cập tới việc này với tiêu đề: "Khẩn cấp việc mua vé đêm diễn Blackpink Hà Nội bị chặn liên lạc sau khi chuyển tiền".

Trang tin xứ Hàn cảnh báo người hâm mộ thận trọng khi quyết định chuyển khoản tiền mua vé từ những tài khoản trên mạng xã hội.

Thông tin Blackpink tới Việt Nam biểu diễn đã thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc trẻ xứ Hàn từ cuối tháng 6 đến nay. Những tin tức quanh kế hoạch biểu diễn, giá vé, bài hát trong đêm diễn của Blackpink đều trở thành tâm điểm truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế.

Theo YG Entertainment (đơn vị quản lý Blackpink), Hà Nội sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink. Đồng thời, đơn vị tổ chức khẳng định trang thiết bị của đêm diễn sẽ được vận chuyển từ Hàn Quốc, Thái Lan để đảm bảo chất lượng đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình.

Tờ Naver của Hàn Quốc đề cập tới việc phe vé lừa đảo mua bán vé đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội (Ảnh: News).

Đại diện YG cũng tuyên bố, đêm diễn tại Việt Nam sẽ có chất lượng và số lượng bài hát không khác những đêm diễn của nhóm tại Thái Lan, Singapore, Philippines hay Australia.

Trang CivicNews và một số trang tin điện tử của Hàn Quốc cũng đề cập tới làn sóng tẩy chay đêm diễn Born Pink tại Việt Nam vì đơn vị tổ chức chương trình của Blackpink được cho là đăng tải hình ảnh "đường lưỡi bò" trên trang web của họ.

Đầu tháng 7, công ty TNHH Âm nhạc IME (IME Vietnam) - đơn vị tổ chức show diễn Blackpink tại Việt Nam - đã chính thức lên tiếng xin lỗi về hình ảnh liên quan đến "đường lưỡi bò" được lan truyền. Đại diện IME Vietnam cho biết đã gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các Bộ ban ngành liên quan về sự việc.

Xác nhận với phóng viên Dân trí, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh thông tin Ban Tổ chức đêm nhạc của Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò".

Nghi vấn Lisa không tái ký hợp đồng với YG Entertainment

Thời điểm đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam tới gần, cộng đồng người yêu mến nhóm nhạc xứ Hàn cũng sục sôi trước thông tin, em út của nhóm - Lisa không tái ký hợp đồng với công ty giải trí YG.

Việc Lisa chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với YG Entertainment khiến fan của Blackpink lo lắng cho tương lai của nhóm (Ảnh: News).

Từ năm 2022, thông tin 4 thành viên Blackpink có tiếp tục ký hợp đồng với YG Entertainment luôn trở thành chủ đề "nóng" trên các diễn đàn. Theo kế hoạch, 4 cô gái sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 8 tới.

Theo thông tin độc quyền từ Munhwa Ilbo, 3 thành viên là Rosé, Jisoo và Jennie đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng với công ty chủ quản. Riêng Lisa chưa thể bởi cô và YG Entertainment đang "có nhiều khác biệt về nhu cầu và yêu cầu".

Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, nhiều người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ Lisa, đã thể hiện sự ủng hộ nếu nữ thần tượng rời YG Entertainment. Trước đó, nghi vấn Lisa bị công ty chủ quản đối xử bất công so với 3 thành viên còn lại được khán giả bàn tán.

Lisa là thành viên đến từ Thái Lan của nhóm nhạc Blackpink. Những năm qua, cô hoạt động với tư cách rapper, vũ công của nhóm. Lisa cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Hiện tại, Lisa và YG Entertainment vẫn chưa có động thái liên quan đến việc thỏa thuận hợp đồng như truyền thông đưa tin. Việc Lisa rời đi hay ở lại YG Entertainment đều ảnh hưởng nhiều tới tương lai của nhóm nhạc Blackpink.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. 4 cô gái xinh đẹp đã thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và được xem là những biểu tượng thời trang của giới trẻ châu Á.

Blackpink có MV thứ 5 đạt hơn 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube

"As If It's Your Last" vừa trở thành MV thứ 5 của nhóm Blackpink đạt hơn 1,3 tỷ người xem trên YouTube (Ảnh: YG).

Ngày 16/7, YG Entertainment tự hào thông báo, video âm nhạc As If It's Your Last của nhóm vượt qua con số 1,3 tỷ người xem trên nền tảng YouTube.

MV này được nhóm trình làng từ năm 2017 và nhanh chóng tạo cơn sốt trên toàn cầu. Ca khúc đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng iTunes Song Chart tại 74 quốc gia, trong đó có Mỹ và Anh. Năm 2017, MV As If It's Your Last trở thành MV nhạc trẻ xứ Hàn có lượng người xem nhiều nhất trong năm.

Tính tới hiện tại, nhóm Blackpink đã có 5 MV có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube. Trong đó, DDU-DU DDU-DU đạt 2 tỷ lượt xem, Kill This Love đạt 1,8 tỷ lượt xem, Boombayah đạt 1,6 tỷ lượt xem, How You Like That đạt 1,4 tỷ lượt xem, As If It's Your Last đạt 1,3 tỷ lượt xem.

Sáng 16/7 (giờ Việt Nam), nhóm Blackpink đã thực hiện đêm diễn Born Pink Encore tại Paris, Pháp. Đây là đêm diễn được mong chờ của 4 người đẹp trước khi họ chính thức đến Hà Nội vào ngày 29/7 và 30/7 tới đây.