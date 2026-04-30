Chuỗi hoạt động tuần lễ “Ngày hội Hạnh phúc” bên Hồ Hạnh Phúc ở Hải Phòng

Chiều 29/4, UBND phường Kiến An (Hải Phòng) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuỗi hoạt động “Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc” (Kien An Happy Fest 2026). Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phong Doanh chủ trì hội nghị.

Theo UBND phường Kiến An, chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến 16/5 tại Vườn hoa Hồ Hạnh Phúc.

Sự kiện gồm lễ khánh thành Vườn hoa Hồ Hạnh Phúc cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như “Rực rỡ sắc màu Hạnh phúc”, đêm hội Cosplay, đêm giao lưu Band nhạc, đêm truyền thống “Nhịp phách Kiến An”, gala thiếu nhi “Ươm mầm tài năng”...

Ban tổ chức cũng xây dựng nhiều hoạt động biểu diễn sôi động như múa trống hội, Lân - Sư - Rồng, Carnaval cánh LED, trình diễn catwalk, nhảy cover K-Pop/J-Pop và hoạt động “ghép đôi đường phố”.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của Đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, khu vực bờ Hồ Hạnh Phúc sẽ bố trí 54 gian hàng thuộc ba nhóm chính gồm sản phẩm OCOP, thiết bị công nghệ số - giải pháp thông minh, cùng ẩm thực và văn hóa vùng miền.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phong Doanh cho biết chuỗi hoạt động nhằm khai thác lợi thế cảnh quan và vị trí trung tâm của Hồ Hạnh Phúc để xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, từng bước định vị thương hiệu “Kiến An - Điểm đến Hạnh phúc”.

Địa phương cũng kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thu hút khách du lịch, thí điểm mô hình kinh tế ban đêm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.