"Chim líu chim lo, chim tỏ điều gì?": Nghe tiếng chim hót giữa lòng đô thị

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, dự án nghệ thuật cộng đồng Chim líu, chim lo, chim tỏ điều gì? được tổ chức tại công viên Tao Đàn (TPHCM).

Chương trình do Viện Goethe-Institut (Tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức) tại Việt Nam khởi xướng, nhóm nghệ sĩ Baltic Raw Org (Đức) thực hiện, quy tụ nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư và chuyên gia sinh thái trong quá trình đồng sáng tạo.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (Ảnh: Ban tổ chức).

Lễ khai mạc có sự tham dự của nghệ sĩ Berndt Jasper, nhà soạn kịch Móka Farkas (nhóm Baltic Raw Org), đại diện Think Playgrounds cùng chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào - Phó Chủ tịch Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam (VBCS).

Phát biểu tại sự kiện, bà Thái Mai Lan, Giám đốc Viện Goethe TPHCM, nhấn mạnh, dự án không chỉ kỷ niệm quan hệ hợp tác Việt - Đức mà còn hướng đến những chủ đề mang tính toàn cầu như sinh thái, khí hậu và đa dạng sinh học.

"Chúng tôi mong muốn tái thiết kế không gian công cộng thành nơi đối thoại và suy ngẫm về các vấn đề sinh thái. Tác phẩm mời gọi người tham quan tạm dừng nhịp sống hối hả, lắng nghe tiếng chim, một ngôn ngữ quen thuộc nhưng thường bị lãng quên trong nhịp sống đô thị", bà chia sẻ.

Dự án giới thiệu tác phẩm sắp đặt âm thanh tương tác, nơi nghệ thuật, công nghệ và điểu học giao thoa. Tại "trạm lắng nghe", âm thanh tiếng chim được ghi lại và xử lý bằng công nghệ AI, kết hợp kho dữ liệu điểu học quốc tế để phân loại loài, hành vi, rồi dịch thành thông tin khoa học dễ hiểu cho người tham quan.

Theo nhóm Baltic Raw Org, ý tưởng dịch tiếng chim thành ngôn ngữ con người vừa mang tính nghệ thuật, vừa đặt ra thử thách công nghệ. Tác phẩm gợi mở cách con người có thể kết nối lại với thiên nhiên, nhìn nhận tiếng chim như biểu tượng của tự do, sự sống và lời nhắc nhở về trách nhiệm chung sống hài hòa với muôn loài.

"Trạm lắng nghe" tại công viên Tao Đàn sẽ mở cửa đến hết tháng 1/2026, đón công chúng đến trải nghiệm.