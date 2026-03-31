Chi Pu tự nhận tham vọng trong công việc, nói gì về chuyện lập gia đình?

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, mới đây, Chi Pu gây bất ngờ khi ra mắt với vai trò đồng sáng lập, điều hành công ty giải trí. Nữ ca sĩ cho biết hơn một năm qua là hành trình để cô chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tìm hiểu về các nghệ sĩ, xây dựng hệ sinh thái, hoàn thiện đội ngũ và hoạch định chiến lược.

Nói về quyết định này, Chi Pu chia sẻ: “Trong 17 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đã trải qua nhiều khó khăn và không ngừng cố gắng mỗi ngày. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng vẫn còn nhiều điều mình chưa thực hiện được. Tôi cũng từng mong mình sẽ có thời gian để làm nhiều hơn nữa.

Từ 3 năm trước, tôi đã ấp ủ việc thành lập một công ty giải trí, nơi có thể chắp cánh ước mơ cho các nghệ sĩ. Tôi muốn tạo ra một môi trường nơi nghệ sĩ không chỉ được phát triển về hình ảnh, mà còn có chiến lược dài hạn, có tiếng nói và có cơ hội bước ra thị trường quốc tế một cách bài bản hơn".

Đối với Chi Pu, việc thành lập công ty là bước chuyển mình lớn nhất trong sự nghiệp. “Trước đây, tôi tập trung xây dựng bản thân như một nghệ sĩ. Hiện tại, tôi muốn xây dựng nhiều câu chuyện hơn, không chỉ cho mình, mà cho cả những nghệ sĩ khác. Tôi muốn đồng hành cùng các nghệ sĩ để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có thể tiếp cận khán giả trong nước lẫn quốc tế”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Các nghệ sĩ độc quyền trực thuộc công ty của Chi Pu bao gồm: Naomi (mang hai dòng máu Việt - Đức), Rayeon (từng xuất hiện trong chương trình thực tế Đảo thiên đường) và Henrii (diễn viên Gen Z).

Nhiều khán giả lo lắng Chi Pu khó tập trung phát triển nghệ thuật khi đảm nhận vai trò mới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định không để bản thân bị phân tâm, ngược lại cô càng có thêm nhiều góc nhìn và định hướng rõ ràng cho bản thân. Trong năm nay, cô sẽ trở lại đường đua âm nhạc với một album, EP (đĩa mở rộng) hợp tác quốc tế, cùng các dự án khác như gameshow và điện ảnh.

Khi được hỏi về việc lập gia đình, Chi Pu cho biết: "Đến năm số 7 của mình (theo thần số học), tôi sẽ dừng lại để sinh con".