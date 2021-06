Châu Tinh Trì: "Vua hài" sống lập dị, bị nhiều đồng nghiệp quay lưng

Dân trí Là đại gia và có tầm ảnh hưởng trong làng điện ảnh nhưng lối sống tằn tiện và tính cách có phần lập dị khiến "vua hài" Châu Tinh Trì không có bạn và gặp khá nhiều thị phi.

Châu Tinh Trì tìm hướng vượt qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp

Mới đây, "vua hài" Châu Tinh Trì đã tuyên bố hợp tác với Tencent Video để làm phim trực tuyến. Châu Tinh Trì cho biết, ông rất mong đợi sự hợp tác và hy vọng có thể mang đến nhiều tác phẩm hay hơn cho công chúng.

Châu Tinh Trì vừa tuyên bố hợp tác với Tencent Video để làm phim trực tuyến.

Dự định mới của ngôi sao Hồng Kông gây bàn tán vì đi ngược với nguyên tắc làm phim của ông. Song, các chuyên gia cho rằng, đây là quyết định của "vua hài" để đối mặt với tình hình khó khăn hiện nay.

Từ sau Mỹ nhân ngư từ năm 2016, tình hình làm phim của Châu Tinh Trì có dấu hiệu giảm sút. Các bộ phim ra mắt gần đây của "vua hài" không còn đạt doanh thu như mong đợi hay tiếng vang trong làng giải trí.

Ngoài ra, những cuộc chiến pháp lý giữa Châu Tinh Trì và các đối tác cũng khiến "vua hài" thiệt hại về kinh tế và đối mặt với những khối tiền lớn. Tháng 6/2012, công ty đối tác với Châu Tinh Trì - Shanghai New Culture Media đã đâm đơn kiện "vua hài" vì vi phạm hợp đồng.

Châu Tinh Trì đang chỉ đạo trên trường quay.

Theo đó, Châu Tinh Trì đã không thực hiện đúng cam kết vào năm 2017, đảm bảo kiếm lợi nhuận ít nhất 1,04 tỷ nhân dân tệ (163 triệu USD) trong vòng 3 năm với Shanghai New Culture Media. Doanh thu phòng vé của hai bộ phim gần đây của "vua hài" là Journey to the West: The Demons Strike Back (năm 2017) và The New King of Comedy (năm 2019) đều thấp hơn dự kiến, và chỉ thu về 620 triệu nhân dân tệ.

Shanghai New Culture Media đã đâm đơn kiện Châu Tinh Trì đòi ngôi sao nổi tiếng bồi thường 131 triệu USD. Hai bên đang được phân xử tại tòa án Hồng Kông.

Một số nguồn tin cho biết, Châu Tinh Trì còn phải gánh khoản nợ lên đến 84,6 triệu USD do đầu tư kinh doanh thất bại. Truyền thông Hồng Kông cũng đưa tin, Châu Tinh Trì đã thế chấp ngôi nhà sang trọng rộng 530 mét vuông của mình tại The Peak cho ngân hàng đa quốc gia Mỹ JPMorgan Chase. Ngay sau khi truyền thông đưa tin rầm rộ về những khó khăn tài chính của "vua hài", Châu Tinh Trì cùng luật sư đã lên tiếng phủ nhận.

"Vua hài" đang đối mặt với khoản kiện tụng lên tới 131 triệu USD và nợ nần vì kinh doanh thất bại.

Không chỉ ký hợp tác với Tencent Video để làm phim trực tuyến, Châu Tinh Trì vẫn ấp ủ đưa phần tiếp theo của Mỹ nhân ngư ra rạp. Dù phim đã sản xuất xong từ năm 2018 nhưng vẫn chưa có kế hoạch phát hành cụ thể.

Tháng 5 vừa rồi, "vua hài" còn thông báo về kế hoạch sản xuất phiên bản hoạt hình của The Monkey King (Tôn Ngộ Không) cho Netflix. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ điển Tây Du Ký của Trung Quốc, dự kiến ra mắt vào năm 2023.

"Châu Tinh Trì tài giỏi là điều không phải bàn cãi, nhưng ông cũng có quá nhiều sai lầm", China Daily nhận định về tình hình hiện tại của "vua hài". Trong đó, việc quá tự tin vào bản thân và quyết định ký hợp đồng đánh cược liều lĩnh với Shanghai New Culture Media đang đẩy tình hình tài chính của "vua hài" lâm vào cảnh khó khăn chồng chất.

Lâm Doãn là nữ nghệ sĩ trẻ được Châu Tinh Trì dìu dắt và trở nên thành công thời gian gần đây.

Ngoài những yếu tố như sức hút của các bộ phim do Châu Tinh Trì sản xuất và đạo diễn gần đây có dấu hiệu giảm nhiệt, thì dịch bệnh cũng khiến thị trường điện ảnh trở nên ảm đạm và loạt kế hoạch làm phim của "vua hài" bị ảnh hưởng.

Người nghệ sĩ có tài nhưng tính cách lập dị, không có bạn

Châu Tinh Trì là người có tài nhưng tính cách vô cùng lập dị. Chính bởi vậy, trong làng giải trí, ông không có quá nhiều bạn. Ở tuổi 58, ông sống một mình, không kết hôn và chẳng giao lưu với đồng nghiệp cùng giới. Giới truyền thông Hoa ngữ nhận định, trong làng giải trí Châu Tinh Trì có nhiều kẻ thù hơn bạn. Và chính tính cách khác người của "vua hài" khiến ông đắc tội và đánh mất các mối quan hệ.

Châu Tinh Trì và người bạn thân thiết - cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt từng hợp tác trong nhiều dự án nhưng cuối cùng ngừng hợp tác vì xung đột tài chính.

"Châu Tinh Trì là một thiên tài điện ảnh chân chính nhưng không thích hợp làm bạn bè. Anh ấy quá coi trọng phim ảnh và giống như một bạo chúa trên phim trường, rất khó sống chung", tài tử Trần Bách Tường nói về người đồng nghiệp cũ.

Châu Tinh Trì và Trần Bách Tường từng hợp tác trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Tuy nhiên, đây là bộ phim duy nhất họ hợp tác cho đến bây giờ.

Lối sống tằn tiện và sòng phẳng khiến ông khó có thể làm bạn với ai lâu dài. Nhiều người bạn của Châu Tinh Trì trong những ngày đầu lập nghiệp như Điền Khải Văn, Ngô Mạnh Đạt, La Gia Anh... từng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Châu Tinh Trì vì xung đột tiền bạc.

Nam diễn viên Tống Tử Văn từng nói về tính cách của Châu Tinh Trì: "Anh ấy chỉ nghĩ đến việc sẽ một mình chiến đấu, gồng gánh mọi thứ".

Nữ đại gia có tiếng Trần Lam từng tố Châu Tinh Trì quỵt nợ 260.000 USD và lấy 8 chai rượu ngoại quý hiếm của vợ chồng bà.

Ngay cả khi sở hữu khối tài sản khổng lồ và được truyền thông tung hô, Châu Tinh Trì vẫn sống rất tằn tiện. Được biết, ngôi sao nổi tiếng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở khu ổ chuột. Lúc nhỏ, ông cùng với mẹ đi khắp nơi để kiếm ăn. Bởi vậy, khi trở nên giàu có, Châu Tinh Trì vẫn giữ được thói quen sống tiết kiệm.

"Vua hài" thường xuyên mang đồ ăn thừa về nhà, giữ thói quen mặc cả khi mua đồ, không quá chú trọng vào trang phục hàng hiệu đắt tiền. Chính vì lối sống quá tiết kiệm nên Châu Tinh Trì gặp không ít lời đàm tiếu. Thậm chí, những người tình cũ của "vua hài" không ngần ngại "bóc phốt" tính cách tằn tiện của ông khi chia tay.

Nữ đại gia Trần Lam - một người có thế lực trong làng giải trí Hồng Kông từng có mâu thuẫn với "vua hài". Bà nhận định ngôi sao nổi tiếng là người tham tiền. Bà từng tiết lộ cho "vua hài" vay hơn 260.000 USD vào năm 1990, nhưng đến nay, ngôi sao nổi tiếng chưa trả vợ chồng bà. Bà còn tố, Châu Tinh Trì ăn trộm của gia đình bà 8 chai rượu ngoại. Trước những lời của bà Trần Lam, Châu Tinh Trì chỉ im lặng, không phản hồi.

Vu Văn Phượng - người tình 18 năm của Châu Tinh Trì từng kiện ông ra tòa đòi bồi thường 9 triệu USD vì phân chia hoa hồng không sòng phẳng.

Bạn gái cũ của Châu Tinh Trì - Vu Văn Phượng từng gắn bó với ông 13 năm. Theo truyền thông Hồng Kông, trong thời điểm bên nhau, dưới sự hỗ trợ của Văn Phượng, Châu Tinh Trì bước chân vào lĩnh vực đầu tư bất động sản và gia tăng khối tài sản đáng nể. Nhiều người nhận định, đế chế phim ảnh của Châu Tinh Trì có thời kỳ hưng thịnh là nhờ công của Vu Văn Phượng.

Song, khi chia tay, Vu Văn Phượng liên tục kể xấu Châu Tinh Trì về tính cách hà tiện, thiếu chung thủy và đặc biệt là không sòng phẳng trong tiền bạc. Từ năm 2012, Vu Văn Phượng đâm đơn kiện Châu Tinh Trì đòi 9 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng đầu tư nhưng suốt 8 năm trời, vụ việc không thể giải quyết. Tháng 2/2021, "vua hài" được xử thắng kiện vì phía Vu Văn Phượng không đủ chứng cứ.

Tuy nhiên, vẫn có những người dành tình cảm và sự biết ơn đối với Châu Tinh Trì. Đó chính là Trương Bá Chi và Trương Vũ Kỹ. Cách đây 20 năm, Châu Tinh Trì chính là người phát hiện ra Trương Bá Chi và mời cô đóng vai chính trong Vua hài kịch. Cũng chính nhờ vai diễn này nữ diễn viên đã vụt sáng thành sao và được đề cử giải Kim Tượng.

Trương Bá Chi vẫn giữ quan hệ thân thiết với Châu Tinh Trì.

Năm 2019, trong một lần hợp tác chung, Trương Bá Chi đã ôm Châu Tinh Trì, nói lời cảm ơn ông và khẳng định "Không có Châu Tinh Trì thì không có tôi".

"Mỹ nhân ngư" Trương Vũ Kỳ cũng khẳng định: "Dù người khác nói thế nào, Châu Tinh Trì mà tôi biết là một diễn viên chuyên nghiệp, một đạo diễn tài hoa lại vô cùng thú vị. Anh ấy là người rất có cá tính, có lẽ mọi người chỉ là hiểu lầm anh ấy thôi".

Trương Vũ Kỳ nổi tiếng nhờ bộ phim Trường Giang số 7 của Châu Tinh Trì và từng có thời gian cắt đứt liên lạc với "vua hài" vì bất đồng trong quan điểm làm việc. Năm 2016, khi sự nghiệp của Trương Vũ Kỳ điêu đứng, Châu Tinh Trì đã liên lạc với cô và mời cô hợp tác trong Mỹ nhân ngư. Bộ phim thành công đã giúp Vũ Kỳ trở lại làng giải trí.

Trương Vũ Kỳ luôn biết ơn và xem Châu Tinh Trì là đạo diễn có tài nhất trong lòng cô.

Năm 2019, bộ phim Tân Vua Hài Kịch do Châu Tinh Trì đạo diễn không đạt được thành công như mong muốn, Trương Vũ Kỳ vẫn đăng tải dòng trạng thái trên mạng: "Bộ phim này trong lòng tôi vẫn là vua của các vị vua".

Không thể phủ nhận, Châu Tinh Trì là người có tài và đầy bản lĩnh trong sự nghiệp. Sự ảnh hưởng của ông với điện ảnh Hoa ngữ cũng không hề nhỏ. Nhưng chính tính cách và lối sống đã tạo nên những mối quan hệ và cả những khó khăn trong cuộc sống của "vua hài".

