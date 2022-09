Châu Đông Vũ: Ảnh hậu 9X tài năng với tình trường "ồn ào"

Nghi vấn mối quan hệ tình cảm giữa Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã râm ran từ lâu khi họ bị fan phát hiện dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên, công ty quản lý của 2 nghệ sĩ đều không đưa ra phản hồi.

Gần đây, giới săn tin Trung Quốc đã "tóm gọn" hình ảnh hẹn hò của hai ngôi sao. Trong đó, đoạn video ghi lại hình ảnh Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên cùng đi chơi tennis khiến fan bàn tán xôn xao. Sau đó, cặp đôi được cho là cùng lên xe và trở về nhà của Lưu Hạo Nhiên.

Châu Đông Vũ dính tin đồn tình cảm với bạn diễn kém 5 tuổi - Lưu Hạo Nhiên (Ảnh: Sina).

Trước nghi vấn tình cảm ồn ào mới đây, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên cũng không lên tiếng bình luận.

Lưu Hạo Nhiên kém Châu Đông Vũ 5 tuổi. Dù còn trẻ nhưng Lưu Hạo Nhiên có thành tích đáng ngưỡng mộ và được khen là diễn viên thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1997 được đánh giá có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, sự nghiệp thành công với loạt phim Thám tử phố Tàu.

Anh được khán giả yêu mến gọi là "bạn trai quốc dân" nhờ hình ảnh sạch sẽ, ngoại hình điển trai, tài năng, chưa từng vướng scandal. Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên từng hợp tác trong dự án Lửa trên bình nguyên và Đại nghiệp kiến quân.

Tài tử sinh năm 1997 - Lưu Hạo Nhiên (Ảnh: Sina).

Trước Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên từng vướng tin đồn hẹn hò với "đàn chị" Đàm Tùng Vận và Âu Dương Na Na. Trong khi đó, Châu Đông Vũ từng dính tin đồn tình cảm với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí và nghi vấn hẹn hò với một thiếu gia giàu có. Theo Sina, người hâm mộ phản hồi tích cực trước tin đồn hẹn hò của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên.

Tình trường của Châu Đông Vũ trước khi lộ ảnh hẹn hò Lưu Hạo Nhiên

Trước khi dính nghi vấn tình cảm với Lưu Hạo Nhiên, Châu Đông Vũ có nhiều tình tin đồn nhưng hiếm khi cô lên tiếng xác nhận.

Châu Đông Vũ và Lâm Canh Tân (Ảnh: Sina).

Châu Đông Vũ từng đóng cặp với tài tử Lâm Canh Tân trong bộ phim điện ảnh Bạn cùng bàn. Tin đồn hẹn hò của cặp sao bắt nguồn từ loạt ảnh hai người cùng đi dạo phố vào năm 2013. Lâm Canh Tân được xem là mối tình đầu của Châu Đông Vũ.

Lâm Canh Tân vốn được biết đến là mỹ nam đào hoa của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, đến nay, cả hai nghệ sĩ chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Năm 2016, Châu Đông Vũ dính tin đồn tình cảm với đồng nghiệp Dư Văn Lạc khi họ được ghép cặp trên chương trình truyền hình We Are In Love. Dư Văn Lạc hơn Châu Đông Vũ 11 tuổi.

Hai người thường xuyên tương tác, có nhiều hành động tình tứ như cặp đôi đang yêu. Dư Văn Lạc cũng chủ động công khai việc anh có tình cảm với Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, một năm sau đó, Dư Văn Lạc bất ngờ lên xe hoa với bạn gái Vương Đường Vân.

Châu Đông Vũ và Dư Văn Lạc (Ảnh: Sina).

Châu Đông Vũ cũng từng bị đồn thổi về mối quan hệ với đàn em kém 8 tuổi - Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả hai có một năm thành công khi càn quét mọi giải thưởng tại Kim Tượng 2020 với bộ phim Em của thời niên thiếu. Nhiều khán giả không ủng hộ mối quan hệ này vì khoảng cách tuổi tác của hai người và khuyên Dịch Dương Thiên Tỉ nên tập trung phát triển sự nghiệp thay vì sa vào yêu đương.

Mối tình gần đây nhất của Châu Đông Vũ là với Đường Bồi Ngạn - bạn học của cô tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo Sina, Đường Bội Ngạn xuất thân trong một gia đình giàu có và bố mẹ anh đều là doanh nhân.

Năm 2020, truyền thông Trung Quốc bùng nổ khi loạt ảnh Châu Đông Vũ và Đường Bồi Ngạn cùng đi xem phim, đến quán bar, tới khách sạn qua đêm được lan truyền. Ngoài ra, Đường Bồi Ngạn cũng được cho là người đã giúp đỡ Châu Đông Vũ khi cô kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ.

Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ (Ảnh: Sina).

Châu Đông Vũ: Bông hoa lạ và cái tính của showbiz Hoa ngữ

Châu Đông Vũ, sinh năm 1992, là một trong những Mưu nữ lang, nữ nghệ sĩ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng và nâng đỡ trở thành ngôi sao. Năm 2010, cô đã đến Nam Kinh (Trung Quốc) để tham gia một kỳ thi nghệ thuật và may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông đang tìm kiếm nữ chính cho bộ phim Chuyện tình cây táo gai.

Châu Đông Vũ đã xuất sắc vượt qua 6.000 ứng cử viên để giành lấy vai diễn này. Trong phim, Châu Đông Vũ vào vai Tĩnh Thu, một cô gái thôn quê với vẻ đẹp hiền dịu, trong sáng. Phim lập kỷ lục doanh thu phòng vé khi công chiếu vào năm 2010 và mang về cho Châu Đông Vũ giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại liên hoan phim Hoa Biểu lần thứ 14.

Thành công từ rất sớm nhưng Châu Đông Vũ bị nhiều người ghen tị và chỉ trích. Thậm chí, nhiều khán giả còn chê cô là nữ diễn viên có nhan sắc khiêm tốn nhất trong dàn mỹ nhân được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng rồi đưa lên thành ngôi sao.

Song, Châu Đông Vũ không bao giờ để những lời miệt thị này kéo cô tụt xuống. Nữ diễn viên dần khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng, tiếp tục tỏa sáng trong các sản phẩm có giá trị về nghệ thuật.

Châu Đông Vũ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng (Ảnh: Sina).

"Tôi là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Dù nhiều lần tôi cũng tự hỏi tại sao mình không thể xinh đẹp hơn, nhưng sau này tôi hiểu được rằng, trong cuộc sống không ai hoàn hảo. Mọi người có thể chê tôi xấu nhưng không ai có quyền nói tôi diễn dở", Châu Đông Vũ tự tin khẳng định.

Đến nay, nữ diễn viên có sự nghiệp điện ảnh đáng nể với ba giải thưởng Kim Mã năm 2016 và giải Kim Kê, Kim Tượng năm 2020. Với thành tích này, cô được gọi là "Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc", được so sánh với các đàn chị như Châu Tấn, Chương Tử Di.

Sau 10 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Châu Đông Vũ khẳng định cô đi lên từ thực lực chứ không nhờ nhan sắc. Ở tuổi 30, Châu Đông Vũ đã gặt hái được những thành công nhất định và đang trên con đường trở thành đại hoa đán.