Chân dung chàng ca sĩ 27 tuổi vượt Tuấn Ngọc trở thành Nam vương Thế giới

Tối 24/11, chung kết cuộc thi Nam vương Thế giới 2024 (Mr World 2024) diễn ra tại Phan Thiết với chiến thắng thuộc về Danny Mejía Romero đến từ Puerto Rico.

Kết quả này nhận được sự đồng thuận từ khán giả và các thí sinh. Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam và cũng là Á vương 1 của cuộc thi - nhận định, đây là một kết quả xứng đáng khi đại diện Puerto Rico là "một đối thủ quá mạnh".

Màn phô diễn tài năng và ứng xử thuyết phục của Nam vương Thế giới (Thực hiện: Cẩm Tiên).

Danny Mejía Romero (27 tuổi) sở hữu gương mặt sáng, thần thái tự tin cùng hình thể săn chắc. Anh bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi với vai trò ca sĩ và vũ công.

Nam vương cho biết anh có thể thể hiện các ca khúc R&B, nhạc pop và ballad bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Hai năm trước, Danny lần đầu thu hút sự chú ý khi biểu diễn với tư cách ca sĩ khách mời tại Hoa hậu Thế giới Puerto Rico. Chính sân khấu ấy là bước đệm để anh nhận ra tiềm năng của bản thân và quyết định chinh phục đấu trường Nam vương Thế giới.

Nam vương Danny Mejía Romero chăm chỉ tập luyện thể hình (Ảnh: Instagram nhân vật).

Nhờ vậy, anh sở hữu hình thể cân đối, săn chắc (Ảnh: Ái Vy).

Dù không phải người mẫu chuyên nghiệp, Danny chia sẻ rằng kinh nghiệm biểu diễn sân khấu đã giúp anh tự tin hơn khi bước vào cuộc thi.

Xuyên suốt cuộc thi, Danny Mejía Romero liên tục tỏa sáng ở các phần thi phụ, lọt vào top trong nhiều phần thi và giành hai giải phụ gồm Nam vương thể thao (Mr Sport) và Nam vương tài năng (Mr Talent). Ban giám khảo cho rằng, những thành tích này đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai 27 tuổi.

Trong đêm chung kết, đại diện Puerto Rico luôn là một gương mặt nổi bật. Ở phần đồng diễn trang phục dân tộc, Danny có màn nhảy solo cuốn hút.

Đặc biệt, anh còn chạm đến trái tim khán giả thông qua tiết mục tri ân 15 cựu chiến binh Việt Nam với ca khúc "You raise me up". Giọng hát truyền cảm của Danny, kết hợp với sự xuất hiện xúc động của các cựu chiến binh từ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh và người có công Long Đất, đã tạo nên một khoảnh khắc khó quên trong đêm chung kết.

Chiến thắng của Danny Mejía Romero nhận được sự đồng thuận từ khán giả và các thí sinh (Ảnh: Ái Vy).

Danny không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn bởi tư duy sắc bén trong các phần thi ứng xử. Nhờ vậy, anh lần lượt vào top 20, top 10, top 8, top 4 và cuối cùng trở thành tân nam vương.

Câu trả lời tự tin, mạch lạc của đại diện Puerto Rico ở hai vòng thi ứng xử được đánh giá là yếu tố quyết định giúp anh chạm tay đến ngôi vương.

Khi nhận được câu hỏi "Hãy chia sẻ điều thú vị nhất mà bạn đã học được từ một thí sinh khác của cuộc thi Nam vương Thế giới trong 3 tuần vừa qua", Danny Mejía Romero trình bày: "Điều tôi tin là nếu một vấn đề có giải pháp, bạn không cần phải lo lắng. Và nếu một vấn đề không có giải pháp, thì bạn cũng không cần phải lo lắng.

Một điều mà tôi học được từ người khác ở đây là thái độ của bạn có vai trò rất lớn. Đó chính là cách bạn nhìn nhận mọi thứ xung quanh và cảm nhận của bạn khi ở cạnh người khác. Quan trọng là bạn phải tự tin vào chính mình và chắc chắn rằng, dù làm bất cứ điều gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn phản ứng và cảm nhận về mọi việc".

Bước vào phần hùng biện cuối cùng, Danny Mejía Romero là một trong những thí sinh có phần trả lời ngắn gọn nhất cho câu hỏi "Vì sao chúng tôi nên chọn bạn là Nam vương Thế giới".

Anh tự tin trả lời: "Hơn cả một danh hiệu, tôi nên được chọn là Nam vương Thế giới tiếp theo để tôi có thể tiếp tục chứng minh về lòng trắc ẩn, những điều tôi cam kết, cả sự khiêm nhường của mình. Và hơn thế nữa là niềm tin mãnh liệt để trở thành một người tạo nên sự thay đổi. Tôi cũng muốn nói rằng, đối với tôi, bất kể kết quả của đêm nay ra sao, điều quan trọng hơn cả chính là thế giới này.

Và tất cả những điều mà mọi người biết về tôi là các hoạt động công tác xã hội của tôi đang làm, đó cũng chính là động lực giúp tôi tiến bước. Cùng với đó, tôi hy vọng có thể đưa công việc xã hội của mình lên một tầm cao mới, vươn ra sân khấu toàn cầu. Đây sẽ là một vinh dự lớn lao và một đặc ân tuyệt vời".