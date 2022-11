Cặp sao "Yêu nhầm bạn thân" Nine Naphat và Baifern Pimchanok đang hẹn hò

Ngày 29/11, nam diễn viên Nine Naphat xác nhận, anh và bạn diễn Baifern Pimchanok là một cặp khi nhận được câu hỏi của phóng viên tại một sự kiện. Nam diễn viên cho biết, anh và Baifern đang trong giai đoạn tìm hiểu. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp.

Nine Naphat đã xác nhận, anh và nữ diễn viên Baifern Pimchanok đang hò hẹn (Ảnh: Instagram).

Nam diễn viên người Thái Lan hạnh phúc nói: "Tôi phải lòng cô ấy từ lâu rồi nhưng không biết mở lời thế nào. Vì vậy, tôi đã xin lời khuyên từ phía MC Num Kanchai. Tôi cố gắng thể hiện tình cảm với Baifern nhưng cô ấy dường như không nhận ra. Chúng tôi cứ thế làm bạn trong suốt 4-5 năm qua".

Nine Naphat tiết lộ, mối quan hệ giữa anh và Baifern phát triển lên một giai đoạn mới sau chuyến đi Milan (Italy) của hai người hồi tháng 9 vừa rồi. Với anh đây là một mối quan hệ đặc biệt bởi "không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới này".

"Tôi luôn mong muốn cô ấy trở thành một phần cuộc sống của mình. Do vậy, tôi thấy mình phải nói điều đó với cô ấy. Sau ngày hôm đó, tôi vội đến gặp Baifern Pimchanok và thổ lộ. Tôi rất thích cô ấy. Baifern bật cười khi nghe lời thú nhận. Cứ thế, chúng tôi bước qua ranh giới bạn bè. Có thể nói, chúng tôi đã chính thức chuyển sang giai đoạn tìm hiểu, yêu đương", Nine Naphat hạnh phúc nói.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng là cặp đôi hoàn hảo trong dự án "Yêu nhầm bạn thân" (Ảnh: Instagram).

Thông tin Nine và Baifern hẹn hò từng được MC nổi tiếng người Thái Lan - Num Kanchai tiết lộ trong một chương trình truyền hình ngày 23/11. Tuy nhiên, cả hai quyết định không lên tiếng. Phải tới ngày 29/11, một trong hai người trong cuộc mới quyết định thừa nhận.

Ngay lập tức, Nine và Baifern đã nhận được lời chúc phúc của fan tại châu Á. Hai nghệ sĩ người Thái Lan từng hợp tác trong bộ phim nổi đình nổi đám Yêu nhầm bạn thân. Sau bộ phim, họ liên tục được khán giả đẩy thuyền nhưng trong nhiều năm, họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

Hơn 3 năm kể từ Yêu nhầm bạn thân, Nine Naphat và Baifern Pimchanok luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường công khai sánh đôi cũng như tương tác tự nhiên trên mạng xã hội. Đầu năm nay, Nine Naphat và Baifern Pimchanok có dịp tái hợp trong phim truyền hình Sợi dây hoàng lan (A Tale Of Ylang Ylang).

Nine Naphat và Baifern trong chuyến du lịch cùng nhau hồi tháng 9/2022 (Ảnh: Instagram).

Cặp tình nhân chị em của showbiz Thái Lan nhận được sự ủng hộ của fan (Ảnh: Instagram).

Nine tiết lộ, chuyện tình của anh và Baifern được vun đắp từ tình bạn (Ảnh: Instagram).

Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là ngọc nữ của màn ảnh xứ Chùa vàng. Với khán giả Việt Nam, cô cũng là một gương mặt đình đám, quen thuộc qua loạt phim nổi tiếng như Tình yêu đầu tiên, Chiếc lá cuốn bay, Ngọn lửa đam mê, Đấu trường ước mơ, Khu vườn bí mật…

Trong sự nghiệp diễn xuất 10 năm, gia tài phim ảnh của Baifern gồm hơn 12 phim điện ảnh, 20 phim truyền hình. Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu tại Thái Lan.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 là một trong số các nghệ sĩ Thái Lan có lượt theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram, gần 2 triệu người. Nhờ hoạt động trong làng giải trí, Baifern sở hữu khối tài sản lớn và căn nhà trị giá 80 triệu Baht (hơn 55 tỷ đồng).

Baifern Pimchanok là mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Dù được xem là niềm mơ ước của đàn ông châu Á nhưng Baifern chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm. Chuyện tình với Nine Naphat được coi là mối quan hệ tình cảm nghiêm túc đầu tiên của "mỹ nhân vạn người mê" xứ Chùa vàng kể từ khi gia nhập showbiz.

Trong bài trò chuyện với tạp chí Vogue, tháng 7/2022, Baifern tiết lộ ý định trữ đông noãn để sau này tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Cô khi phát hiện bản thân mắc bệnh về tử cung và gặp khó khăn trong việc sinh nở.

Nam diễn viên Nine Naphat, sinh năm 1996, hiện là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Thái Lan. Anh sở hữu gương mặt đẹp, nam tính, chiều cao 1m85 và là con trai của diễn viên nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon. Anh được nhiều nhãn hàng nổi tiếng ưu ái nhiều năm qua.

Nine Naphat từng thừa nhận Baifern Pimchanok là hình mẫu bạn gái lý tưởng. Ngoài ra, mỹ nhân 30 tuổi còn rất được lòng mẹ bạn trai.