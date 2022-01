Cảnh phim gắn mác 18+ và chuyện chưa kể về "Cổ tay áo màu đỏ"

Câu chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở giữa một thế tử và một cung nữ được lồng ghép khéo léo trong bối cảnh triều đình đã tạo nên siêu phẩm truyền hình xứ Hàn mang tên "Cổ tay áo màu đỏ".

Cổ tay áo màu đỏ (The Red Sleeve) là một bộ phim cổ trang lãng mạn miêu tả câu chuyện bi thảm giữa một cung nữ tên Seong Deok Im (Lee Se Young đóng) và Vua Jeongjo (Junho đóng).

Cổ tay áo màu đỏ được lấy cảm hứng từ việc y phục của cung nữ trong vương thất Joseon thường có đường viền màu đỏ nằm trên tay áo, hàm ý chỉ họ là người của Quốc vương. Cuộc sống trong cung của họ chỉ có một mục đích duy nhất là phải phục tùng nhà vua và vương thất.

Phim lên sóng vào tháng 11/2021 với mức rating khiêm tốn - 5,7% vì không quy tụ dàn sao tên tuổi. Tuy nhiên, càng đến những tập cuối, sức hút của phim càng mạnh mẽ và phim ghi nhận mức rating kỷ lục 17,4% trên toàn quốc, đạt mức tăng trưởng gấp 3 lần ban đầu.

Cổ tay áo màu đỏ là bộ phim có rating tốt nhất tại Hàn Quốc vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 (Ảnh: MBC).

Bộ phim của đài MBC còn đánh bại Now we are breaking up (Bây giờ chúng ta đang chia tay) của Song Hye Kyo phát sóng cùng ngày, cùng khung giờ.

Cổ tay áo màu đỏ trở thành bom tấn cổ trang Hàn Quốc thành công nhất trong năm 2021 và là phim truyền hình Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Kết quả này được dựa trên những tìm kiếm của cư dân mạng khi họ tìm kiếm về phim, các diễn viên cũng như những vấn đề liên quan đến bộ phim đó.

Cổ tay áo màu đỏ đã giành chiến thắng áp đảo tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2021 với tổng cộng 8 giải thưởng. Trong đó có những giải quan trọng như Bộ phim xuất sắc, Kịch bản xuất sắc và Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Cặp diễn viên chính tạo nên sức hút kỳ diệu của phim

Hai diễn viên chính Lee Jun Ho và Lee Se Young của phim liên tiếp đứng vị trí đầu bảng diễn viên hot nhất tuần tại Hàn Quốc khi phim đang và đã kết thúc phát sóng.

Cổ tay áo màu đỏ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo giữa kịch bản, bối cảnh, hình ảnh trong phim và đặc biệt là diễn xuất của các diễn viên. Phim mang gam màu tươi sáng, phù hợp với dạng phim ngôn tình. Phục trang của diễn viên đẹp mắt.

Lee Se Young và Lee Jun Ho - cặp diễn viên chính của phim tạo nên sự kết đôi hoàn hảo trong Cổ tay áo màu đỏ (Ảnh: MBC).

Câu chuyện về tranh quyền đoạt vị nơi cung cấm được lồng ghép một cách nhẹ nhàng giữa chuyện tình yêu giữa một vị vua tương lai đầy trách nhiệm và một cung nữ có tích cách trẻ trung, luôn khát khao tự do.

Âm nhạc sử dụng trong phim cũng khiến khán giả hài lòng. Star YTN nhận xét, Cổ tay áo màu đỏ là sự kiểm soát vừa phải giữa yếu tố lãng mạn, quyền lực và hài hước.

Chuyện tình giữa hai người có tính cách trái ngược nhưng lại bị cuốn vào nhau như một cái "duyên" tình cờ tưởng chừng không mới mẻ nhưng nhờ cách dàn dựng tuyệt vời, đầy bất ngờ của biên kịch, Cổ tay áo màu đỏ trở thành một câu chuyện thú vị, cuốn người xem.

Hai diễn viên chính của Cổ tay áo màu đỏ đều không phải là những tên tuổi đình đám hay có kinh nghiệm diễn xuất. Song, sự kết hợp hài hòa, phản ứng hóa học tuyệt vời của Jun Ho và Se Young khiến khán giả thực sự mãn nhãn.

Lee Jun Ho xuất thân là ca sĩ thần tượng nhưng đã chứng minh khả năng diễn xuất khi vào vai thế tử Lee San. Hình ảnh của anh trong phim là một thế tử thông minh, tài trí và cao ngạo, lạnh lùng nhưng hoàn toàn gục ngã trước người con gái mình yêu, Deok Im. Đặc biệt, diễn xuất qua ánh mắt của Jun Ho đã chinh phục khán giả.

Nữ diễn viên Lee Se Young cũng thể hiện rất đáng khen ngợi trong Cổ tay áo màu đỏ. Ở những tập cuối, Lee Se Young được khán giả khen ngợi là "nữ hoàng phim cổ trang" thế hệ mới khi bộc lộ được ánh mắt đau buồn, bất lực khi đối mặt với những bi kịch của bản thân.

Nữ chính phải tăng gần 7 kg để vào vai cung nữ Deok Im

Sau khi kết thúc bộ phim, Lee Se Young đã chia sẻ với truyền thông về vai diễn Sung Deok Im của cô. Nữ diễn viên cho biết: "Mỗi cảnh quay trong tập cuối của phim đều khiến tôi ứa nước mắt. Trong đoạn kết, tôi đã không thể ngăn bản thân mình khóc. Tôi đã khóc suốt cả tập phim dù tôi không phải là người quá nhạy cảm hay yếu đuối".

Lee Se Young trở thành diễn viên hạng A sau thành công của phim (Ảnh: MBC).

Ngoài ra, nữ diễn viên trẻ cũng thú nhận rằng, để chuẩn bị cho vai diễn, việc đầu tiên cô phải làm chính là tăng cân. "Tôi là một diễn viên 30 tuổi và bắt đầu đóng vai một cô gái 18 tuổi. Khi bắt đầu đóng phim, tôi đã tăng gần 7 kg nhưng vì quá trình quay phim khá vất vả, cuối phim, tôi đã sụt cân", cô kể.

"Nhân vật Deok Im của tôi là một cung nữ và sau này trở thành vợ vua, tôi cảm thấy bản thân phải có sự thay đổi lớn. Mỗi ngày, tôi ăn hai lát bánh pho mát. Tất nhiên sau khi ăn đủ ba bữa mỗi ngày.

Tôi luôn dặn mình phải ăn thật nhiều và tranh thủ ăn bất kỳ lúc nào. Tôi cũng ăn bánh mì trong các buổi quay hay về nhà mỗi ngày. Tôi chẳng ngại ăn khuya rồi đi ngủ. Đó là cách giúp tôi tăng 7 kg và trở thành Deok Im mà các bạn nhìn thấy trên màn ảnh đó".

Hai diễn viên chính nói về cảnh phim 18+

Khi tham gia chương trình radio Noon Song of Hope của đài MBC FM4U, Lee Si Young và Lee Jun Ho đã chia sẻ thông tin hậu trường thú vị về phim.

Cụ thể, nhớ lại cảnh hôn đầu tiên của mình với bạn diễn, Lee Jun Ho nói: "Trong tập 14, đạo diễn đã yêu cầu thực hiện một cảnh hôn và đó là cảnh hôn đầu tiên của chúng tôi. Thông thường, với phim tình cảm, sẽ một cảnh hôn mà diễn viên sẽ phải quay ở đầu hoặc giữa bộ phim, nhưng vì chúng tôi không có cảnh đó nên tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải làm thế. Vậy nên, khi đạo diễn đột ngột bảo chúng tôi thực hiện, chúng tôi khá bối rối".

Một cảnh quay ngọt ngào của Lee Se Young và Lee Jun Ho trong Cổ tay áo màu đỏ (Ảnh: MBC).

Khi nhận được câu hỏi về cảnh 18+ trong phim, nữ diễn viên Lee Se Young cho biết: "Tôi không thể tiết lộ thêm nữa. Có điều khi chúng tôi vẫn chưa hoàn thành cảnh quay, đạo diễn đột nhiên bảo dừng lại và cắt toàn bộ cảnh đó ra khỏi bộ phim".

Lee Jun Ho cũng kể thêm: "Cảnh đó kết thúc hơi khác so với kịch bản. Thực ra Lee San và Deok Im đã làm đúng các yêu cầu trong kịch bản, nhưng đạo diễn lại nói: "Vậy là đủ rồi. Đủ để làm cho cảnh quay này trở nên đẹp đẽ" và chúng tôi hoàn toàn dừng lại. Vì quá ngạc nhiên, tôi thậm chí còn quay lại hỏi anh ấy: "Thật sự là đủ rồi ạ?". Nhưng có lẽ nên dừng nói về điều này".

Lee Jun Ho và Lee Se Young không phải là lựa chọn đầu tiên

Sau khi bộ phim kết thúc và tạo tiếng vang tại châu Á, câu chuyện về dàn diễn viên của Cổ tay áo màu đỏ cũng được hé lộ với công chúng. Một nguồn tin cho hay, Lee Jun Ho và Lee Se Young không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho cặp nam và nữ chính trong phim.

Vai diễn Deok Im của Lee Se Young vốn được "đo ni đóng giày" cho nữ diễn viên Park Hye Soo. Tuy nhiên, do Park Hye Soo dính phốt bạo lực học đường nghiêm trọng nên ê-kíp của phim phải tìm một gương mặt mới để thay thế. Đó chính là Lee Se Young.

Vai diễn thế tử Lee San của Lee Jun Ho vốn được nhắm cho nam diễn viên Kim Kyung Nam. Song, anh dính bê bối đời tư nghiêm trọng khi bị hàng xóm lên án có lối sống tự do, thiếu tôn trọng người xung quanh. Hình ảnh đời tư của Kim Kyung Nam khiến anh mất cơ hội góp mặt trong dự án cổ trang thành công nhất năm 2021 của Hàn Quốc.

Cổ tay áo màu đỏ "càn quét" nhiều giải thưởng của đài MBC cuối năm 2021 (Ảnh: MBC).

Sau khi thông tin này được chia sẻ, fan của Cổ tay áo màu đỏ đều thở phào nhẹ nhõm bởi Lee Se Young và Lee Jun Ho thực sự là sự lựa chọn sáng suốt cho dự án này. Diễn xuất cá nhân cũng như phản ứng hóa học tuyệt vời của họ đều góp phần tạo nên câu chuyện tình cổ xưa lãng mạn nhưng vẫn ngọt ngào, trong trẻo.

Trong tập cuối của Cổ tay áo màu đỏ, vượt qua nhiều khó khăn, Deok Im và Lee San đã được ở bên nhau nhưng số phận lại trêu đùa họ khi để Deok Im ra đi quá sớm, bỏ lại Lee San sống mãi trong cô độc và nhớ nhung suốt 14 năm.

Sau khi mở ra một thời kỳ phát triển cho triều Joseon, Lee San buông bỏ tất cả để đoàn tụ với Deok Im ở thế giới bên kia. Đây chính là cái kết dù buồn nhưng vẫn viên mãn với người hâm mộ bởi phim vẫn giữ đúng nguyên tác, vừa đủ để tạo nên sự tiếc nuối cho khán giả.

Những cảnh phim lãng mạn trong "Cổ tay áo màu đỏ" (Video: MBC).

Mi Vân

Theo Naver/MBC