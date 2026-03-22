Càng bước ra thế giới, càng cần giữ bản sắc văn hóa Việt Nam

Buổi ra mắt cuốn sách Go global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu của tác giả Nguyễn Phi Vân diễn ra ngày 21/3 tại Đường sách TPHCM, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trẻ.

Giao lưu cùng MC Tùng Leo nhân dịp ra mắt sách mới, tác giả Nguyễn Phi Vân chia sẻ về vấn đề giải mã văn hóa, bản sắc từ gốc rễ người Việt và tầm quan trọng của việc giữ đúng chất Việt khi thế hệ trẻ hội nhập.

Tác giả Nguyễn Phi Vân tại buổi ra mắt sách (Ảnh: Bích Phương).

Theo Nguyễn Phi Vân, bản sắc, gốc rễ văn hóa là điều không thể tách rời trong hành trình đi ra toàn cầu. Đó không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là giá trị khác biệt giúp chúng ta tỏa sáng giữa môi trường đa văn hóa. Chỉ có người sống đúng, giữ đúng chất, bản sắc và nguồn gốc của mình thì thế giới mới nhận ra và trân trọng. Do đó, càng toàn cầu hóa, thì càng phải giữ nguyên bản. Càng trân trọng bản sắc và nguồn gốc Việt Nam, con người sẽ càng thể hiện đẳng cấp quốc tế.

"Khi đi ra thế giới, bạn bè quốc tế hỏi mình là ai, mọi người sẽ nói gì? Thế giới muốn biết người Việt Nam khác những người khác như thế nào? Việt Nam có đời sống nghệ thuật, văn hóa ra sao? Tại sao phở lại trở thành biểu tượng ẩm thực của Việt Nam? Đằng sau chiếc khăn rằn là câu chuyện gì?

Họ muốn biết những điều khác với những dân tộc châu Á khác. Khi chúng ta thể hiện được sự độc đáo của mình, thì chúng ta mới thú vị. Khi chúng ta thú vị, đó là lúc chúng ta hấp dẫn được người khác", tác giả Nguyễn Phi Vân nói.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chúc mừng tác giả tại buổi ra mắt sách (Ảnh: Bích Phương).

Trước câu hỏi của MC Tùng Leo lý do ra mắt sách mới vào thời điểm này, tác giả Nguyễn Phi Vân kể, từ năm 2016 đến năm 2022, chị từng viết nhiều đầu sách tiếng Anh và tiếng Việt. Trong khoảng 10 cuốn sách đã xuất bản, tác giả kể bằng trải nghiệm cá nhân trên hành trình sống, làm việc tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Hiện tại, chị trở lại viết sách vì muốn chia sẻ những câu chuyện trong quá trình cộng tác cùng nhiều bạn trẻ.

"Trước đây tôi viết sách về những trải nghiệm cá nhân. Bây giờ tôi viết sách về những trải nghiệm của chính các bạn trẻ", tác giả nói.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và mọi vấn đề trong đời sống đều chịu tác động mạnh bởi AI, tác giả cho rằng việc định vị bản thân trở thành yêu cầu nền tảng đối với mỗi người. Tác giả nhấn mạnh rằng trước khi theo đuổi cơ hội quốc tế, người trẻ Việt Nam cần hiểu rõ mình đang sở hữu điều gì, thiếu điều gì và vì sao những mô thức tư duy được hình thành lại ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hội nhập.

Nhiều độc giả đặt câu hỏi cho tác giả về kỹ năng, tư duy thích ứng và vươn lên trong kỷ nguyên không biên giới (Ảnh: Ban tổ chức).

Động viên người trẻ, tác giả khẳng định giới trẻ không nên đánh giá thấp bản thân vì thiếu bằng cấp quốc tế, trong khi lại bỏ qua những "vũ khí tự nhiên" như khả năng thích nghi, sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề và bản năng học tập tự nhiên. Đây là “điểm mù tư duy” khiến nhiều người không dám thử sức ở môi trường toàn cầu.

Thông qua những ví dụ thực tế, tác giả mong muốn giúp người trẻ hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của chính mình; định vị đúng bản thân trong bối cảnh toàn cầu mới. Hiểu được sự khác biệt văn hóa là yếu tố then chốt trong hợp tác, người trẻ Việt mới có thể xây dựng một bản sắc toàn cầu phù hợp, tự tin và bền vững, từ đó thích ứng và vươn lên trong kỷ nguyên không biên giới.