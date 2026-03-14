Cẩm Vân: "Mỗi lần hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi lại thấy khác một chút"

Theo thông tin từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Bộ VH-TT&DL), các nghệ sĩ Cẩm Vân, Thanh Lam, Hà Lê, Lô Thủy, Lâm Phúc và “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn... sẽ tham gia đêm nhạc Giọt lệ thiên thu tưởng nhớ 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001-1/4/2026).

Chương trình do NSND Trần Bình biên tập và tổng đạo diễn, NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật.

Cẩm Vân và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ. Nữ ca sĩ sẽ tham gia đêm nhạc "Giọt lệ Thiên thu" sẽ diễn ra tối 29/3 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội) (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Cẩm Vân, một trong những giọng ca gắn bó lâu năm với nhạc Trịnh chia sẻ, mỗi lần hát lại các ca khúc của ông đều mang đến cho chị một cảm xúc khác. Theo chị, những bài như Diễm xưa hay Xin mặt trời ngủ yên luôn thay đổi sắc thái tùy theo tâm trạng của người hát.

"Mỗi lần hát lại là mỗi lần thấy khác một chút, tuỳ theo tâm trạng hôm đó vì nhạc Trịnh trừu tượng lắm. Nhạc của anh Sơn càng hát lâu càng thấm nên dù bao nhiêu năm rồi tôi vẫn còn rung động khi cất lên những giai điệu đó...", Cẩm Vân nói.

Cũng theo ca sĩ Cẩm Vân, điều quan trọng nhất khi thể hiện nhạc Trịnh là sự chân thành. Theo đó, người hát chỉ cần hiểu được lời ca, cảm nhận được thông điệp mà tác giả gửi gắm và truyền tải bằng cảm xúc thật của mình, bởi khi người nghệ sĩ hát bằng sự chân thành, khán giả sẽ cảm nhận được ngay.

Chị cũng bày tỏ niềm vui khi âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu mến, bởi điều đó chứng tỏ những ca khúc ấy vẫn sống trong lòng công chúng và mỗi thế hệ lại tìm thấy trong đó một cảm xúc riêng.

Đối với ca sĩ Ngọc Sơn, việc tham gia đêm nhạc Giọt lệ thiên thu còn là dịp để anh bày tỏ sự tri ân với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã để lại một kho tàng âm nhạc giàu giá trị tinh thần. Trong chương trình, nam ca sĩ sẽ thể hiện ba ca khúc quen thuộc: Chiều một mình qua phố, Một cõi đi về và Cát bụi.

Theo anh, nhạc Trịnh luôn mang lại cảm giác bình yên và khơi gợi nhiều suy ngẫm về cuộc đời. Mỗi lần hát, anh đều cảm nhận được những triết lý nhẹ nhàng về sự vô thường và tình yêu con người ẩn trong từng câu hát.

Với Ngọc Sơn, việc thể hiện nhạc Trịnh là một trải nghiệm đầy cảm xúc, đòi hỏi người nghệ sĩ phải lắng lại, thả mình vào giai điệu để cảm nhận trọn vẹn tinh thần của ca khúc.

"Chính sự chân thành và tính nhân văn sâu sắc trong ca từ đã giúp âm nhạc của Trịnh Công Sơn giữ được sức sống lâu bền và chạm đến trái tim khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau", Ngọc Sơn bày tỏ.

Ca sĩ trẻ Lâm Phúc cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được góp giọng trong chương trình tưởng nhớ 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với anh, nhạc Trịnh không chỉ là những ca khúc nổi tiếng đã đi cùng năm tháng mà còn là một thế giới cảm xúc sâu lắng, nơi mỗi người có thể tìm thấy những suy tư rất riêng về tình yêu và cuộc sống.

Trong đêm nhạc lần này, Lâm Phúc sẽ thể hiện hai ca khúc Nắng thủy tinh và Mưa hồng.