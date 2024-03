Các siêu mẫu nổi tiếng thế giới bị chỉ trích khi chụp hình với ngựa

Bella Hadid bị chỉ trích vì đứng trên lưng ngựa

Mới đây, siêu mẫu người Mỹ Bella Hadid (27 tuổi) bị công chúng chỉ trích, khi cô chia sẻ ảnh hậu trường tại một buổi chụp hình trên mạng xã hội. Trong buổi chụp, Bella Hadid tạo dáng bên ngựa, trong đó, có thời điểm, cô đứng trên lưng ngựa. Loạt ảnh này được Bella thực hiện cho tạp chí thời trang Vogue Italia.

Không ít người cho rằng động tác đứng trên lưng ngựa của Bella có thể sẽ khiến chú ngựa tham gia buổi chụp hình bị đau đớn, khó chịu. Thực tế, Bella có niềm đam mê đối với bộ môn cưỡi ngựa, cô có kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục và còn từng tham gia một số cuộc thi nghiệp dư để thể hiện khả năng điều khiển ngựa của bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Italia, Bella chia sẻ về việc cô đã vui vẻ, tích cực trở lại. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Bella cảm thấy tâm lý của mình ổn thỏa, vững vàng như lúc này. Cách đây 3 năm, Bella gặp phải một đợt suy sụp tâm lý. Cô đã giảm bớt cường độ làm việc để điều trị sức khỏe tinh thần do có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu.

Bella chia sẻ về bản thân ở thời điểm này: "Tôi cảm thấy rất may mắn vì bên cạnh tôi luôn có người thân và bạn bè. Tôi có những người hỗ trợ, hậu thuẫn cho mình rất tuyệt vời. Họ đã truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Chỉ cần tôi cảm thấy có đủ khả năng để sống bình thường trở lại, tôi luôn nhận ra một điều rõ ràng rằng mỗi con người, sự việc đều có ý nghĩa và vị trí trong số phận cuộc đời mình".

Bella bắt đầu cởi mở chia sẻ về tình trạng sức khỏe tinh thần của bản thân kể từ năm 2021. Trong một đăng tải, cô từng viết: "Đừng tin vào mạng xã hội. Với những người đang gặp vấn đề tâm lý, hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc. Tôi đã trải qua nhiều đợt suy sụp tâm lý và tôi biết chắc chắn rằng chúng ta không đơn độc.

Chỉ cần bạn nỗ lực với bản thân, dành thời gian ở một mình để hiểu thật thấu đáo về niềm vui, nỗi buồn, những yếu tố kích động khủng hoảng trong bạn, bạn sẽ tự hiểu mình và biết cách để xử lý thấu đáo những vấn đề của bản thân".

Bella cũng cho biết cô đang nỗ lực bước về phía trước: "Bước về phía trước, nghe thì đơn giản nhưng đó là một việc đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để làm việc mình thích, để cảm thấy mình thực sự đang sống. Những việc tôi thích làm nhất là cưỡi ngựa, viết lách, trò chuyện với những người thú vị, dắt chó đi dạo trong không gian xanh mát...".

Trước những ý kiến chỉ trích xung quanh hình ảnh đứng tạo dáng trên lưng ngựa, Bella Hadid hiện vẫn giữ im lặng.

Bella bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi tại Tuần lễ Thời trang New York. Tháng 9/2017, cô lập kỷ lục trong giới người mẫu khi cùng lúc xuất hiện trên 5 trang bìa tạp chí thời trang Vogue (gồm Vogue Trung Quốc, Tây Ban Nha, Brazil, Australia và Ả Rập).

Kendall Jenner bị chỉ trích vì chụp ảnh khỏa thân trên lưng ngựa

Tháng 8/2023, người mẫu Mỹ Kendall Jenner xuất hiện trong bộ ảnh thời trang quảng bá cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế thời trang người Anh Stella McCartney. Cô gây sửng sốt với khoảnh khắc khỏa thân trên lưng ngựa để quảng cáo cho 2 sản phẩm... giày và túi xách.

Lý giải về việc tại sao mời siêu mẫu Kendall Jenner làm gương mặt quảng cáo, nhà thiết kế Stella McCartney cho hay: "Kendall đã học cưỡi ngựa từ nhỏ. Cô ấy có niềm đam mê dành cho những chú ngựa và yêu thích hoạt động cưỡi ngựa.

Các bạn có thể thấy sự tự nhiên, thoải mái của cô ấy khi ở bên những chú ngựa rất thông minh và nhạy cảm này. Tinh thần của bộ sưu tập lần này là phản ánh sức mạnh và vẻ đẹp của loài ngựa thông qua các thiết kế thời trang và cả cách thức chúng tôi trình bày những thiết kế ấy".

Xung quanh hình ảnh khỏa thân của Kendall trên lưng ngựa, có những cư dân mạng đã bày tỏ sự phản ứng. Một người lên tiếng: "Tại sao các nhà mốt thường nghĩ rằng những bức ảnh như thế này có thể khiến khách hàng nảy sinh nhu cầu muốn mua sản phẩm?

Hình ảnh một người mẫu khỏa thân đã không còn gì mới mẻ nữa, thậm chí còn gây phản ứng ngược, khiến công chúng cảm thấy khó chịu. Đó không phải là hình ảnh của sự trang nhã và đẳng cấp. Tôi cảm thấy phát ngấy những hình ảnh khỏa thân kiểu như vậy. Thật đáng buồn là những hình ảnh như thế này thậm chí sẽ còn định hướng cho phong cách và thẩm mỹ của không ít người trẻ".

Một người khác đặt câu hỏi: "Hình ảnh người mẫu khỏa thân trên lưng ngựa sẽ truyền cảm hứng gì tới khách hàng? Hình ảnh ấy sẽ kích thích họ muốn mua trang phục và phụ kiện của nhà mốt hơn chăng? Tôi không thể hiểu nổi tư duy đằng sau bức ảnh này.

Để thực hiện được những bức ảnh này, người ta cần cả một ê-kíp gồm những nhân vật tài năng và nổi tiếng, từ nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia cho tới người mẫu, cùng nhiều nhân sự khác nữa. Nhưng sau cùng, thật đáng buồn, họ vẫn phải tìm cách tạo điểm nhấn bằng một ý tưởng không còn gì mới mẻ nữa, đó là yêu cầu người mẫu khỏa thân bên sản phẩm".

Một cư dân mạng khác bình luận: "Thật buồn vì ngay cả một siêu mẫu nổi tiếng cũng không thể từ chối ý tưởng mà những nhà mốt lớn đặt ra. Ngay cả siêu mẫu nổi tiếng cũng vẫn phải chấp nhận khỏa thân để chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu lớn.

Dường như giới thời trang vẫn luôn tin rằng khỏa thân là một cách biểu đạt đỉnh cao để giới thiệu sản phẩm thật ấn tượng. Tôi chỉ nghĩ tại sao họ không thể nghĩ ra cách nào hay hơn để nhấn mạnh vẻ đẹp của đôi giày hay chiếc túi xách, mà cứ nhất định phải yêu cầu người mẫu khỏa thân mới được? Những bức ảnh dạng này đâu còn gây sốc mạnh hay được công chúng đón nhận như trước?".

Người mẫu Mỹ Kendall Jenner (Ảnh: Daily Mail).

Người mẫu Mỹ Kendall Jenner (SN 1995) bắt đầu được biết tới từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians xoay quanh gia đình cô. Kendall xuất hiện trong 20 phần của loạt chương trình này, từ năm 2007 tới năm 2021.

Kendall bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi. Từ năm 2014, Kendall bắt đầu tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp khi cô trình diễn cho những thương hiệu đình đám tại các Tuần lễ Thời trang New York, Milan, Paris.

Kendall đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng. Cô bắt đầu xuất hiện trong danh sách những người mẫu kiếm bộn tiền nhất thế giới kể từ năm 2015. Năm 2017, Kendall đứng đầu danh sách những siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra.