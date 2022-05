Các nhân chứng ủng hộ Amber Heard nói gì về Johnny Depp?

Phiên tòa xét xử giữa Johnny Depp và Amber Heard vẫn là tâm điểm truyền thông quốc tế khi phía Amber Heard cho lời khai, tố cáo Johnny Depp là người ưa bạo lực, ghen tuông mù quáng, thích kiểm soát và nghiện rượu, ma túy.

Phía Amber Heard luận tội Johnny Depp

Trong phiên điều trần ngày 19/5, các luật sư của Amber Heard đã miêu tả Johnny Depp sa ngã vì lạm dụng chất kích thích, tiêu xài hoang phí và không thể kiểm soát cơn giận.

Phía Amber Heard cho biết ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean từ vị trí ngôi sao hạng A tuột dốc không phanh và trở thành người chật vật trong ngành giải trí, dù có lúc kiếm được hơn 600 triệu USD. Tracey Jacobs, cựu quản lý của Johnny Depp nói trong phiên tòa: "Anh ấy là ngôi sao lớn nhất trên thế giới. Điều đó đã không còn sau khi tôi bị sa thải. Anh ấy có những hành vi tồi tệ trên phim trường".

Tracey Jacobs, cựu quản lý của Johnny Depp, cho lời khai ủng hộ Amber Heard tại tòa (Ảnh: Next).

Theo Tracey Jacobs, các đoàn làm phim thích Johnny Depp vì anh đối xử tuyệt vời với họ nhưng họ chán nản khi phải chờ đợi ngôi sao nổi tiếng nhiều tiếng đồng hồ trên phim trường. Điều này khiến tình cảm và sự tin tưởng của họ đối với Johnny Depp dần bị ảnh hưởng.

Đội ngũ pháp lý của Amber Heard khẳng định, sự nghiệp của Johnny Depp đã tụt dốc trước khi có bài báo của Amber Heard trên Washington Post vào năm 2018. Ngoài cựu quản lý Tracey Jacobs, luật sư, giám đốc kinh doanh, bác sĩ tâm lý, bạn bè, và bạn gái cũ của Johnny Depp cũng đưa ra lời khai chống lại tài tử 59 tuổi tại tòa.

Giám đốc kinh doanh cũ của Johnny Depp - Joel Mandel tiết lộ, ngôi sao nổi tiếng là người tiêu xài hào phóng. Johnny Depp trả lương cho nhân viên 125.000-250.000 USD/năm và chi cho vệ sĩ là 10.000 USD/ngày. Lương của các bác sĩ giúp anh cai nghiện rượu và ma túy là 100.000 USD/tháng.

Joel Mandel - Giám đốc kinh doanh cũ của Johnny Depp thừa nhận tài tử Hollywood gặp vấn đề tài chính vào năm 2015, tiêu xài hào phóng (Ảnh: News).

Theo Mandel, vấn đề nghiện rượu và ma túy của Johnny Depp ngày càng trầm trọng và điều này khiến cuộc sống, các mối quan hệ của anh với nhân viên bị ảnh hưởng. "Anh ấy trở nên bất thường", Mandel nói.

Mandel tiết lộ, vào năm 2015, Johnny Depp rơi vào cảnh khó khăn tài chính và không có đủ tiền để đóng thuế. Ngôi sao nổi tiếng thậm chí đã phải bán căn nhà ở Pháp để trả nợ. "Những lời cảnh báo của tôi vào năm 2015 rằng Depp đang gặp khủng hoảng tài chính không được đáp ứng", Mandel kể lại.

Sau đó, Johnny Depp đã sa thải Mandel và kiện công ty tài chính của Mandel tội gian lận và trộm cắp. Vụ kiện được giải quyết vào năm 2018 với số tiền không được tiết lộ. Trước tòa ngày 19/5, Mandel phủ nhận hành vi gian lận.

Cựu quản lý Tracey Jacobs cũng thừa nhận tình hình tài chính khó khăn của Johnny vào năm 2015 khi tài tử Hollywood phải tìm cách vay 20 triệu USD từ ngân hàng.

Bruce Witkin, một người bạn của nam diễn viên từ những năm 1980, cũng xuất hiện trước tòa và xác nhận việc tài tử nổi tiếng sử dụng ma túy lúc bế tắc trong sự nghiệp phim ảnh.

Ellen Barkin, bạn gái cũ của Johnny Depp, thừa nhận nam diễn viên là người bạo lực, ghen tuông và thích kiểm soát (Ảnh: News).

Ellen Barkin, nữ diễn viên đóng chung với Johnny Depp trong Fear and Loathing in Las Vegas và có một thời gian hò hẹn với anh, bênh vực Amber Heard. Cô cho rằng trong thời gian yêu Johnny Depp, nam diễn viên thường xuyên say rượu, sử dụng ma túy. Cô cũng xác nhận việc Johnny Depp là một người ghen tuông, thích kiểm soát. Anh từng ném chai rượu vỡ toang trước mặt bạn gái cũ vì ghen.

"Tôi đã bị một vết xước ở lưng trong một lần làm anh ấy tức giận. Anh ấy nổi cơn điên vì cho rằng tôi có quan hệ tình dục với người đàn ông khác", Ellen Barkin nói. Sau chuyện tình không thành, Ellen không muốn gặp lại Johnny Depp và từng ra tòa làm chứng chống lại Johnny vào năm 2020.

Trước những lời tố cáo từ phía Amber Heard, Johnny Depp đã phủ nhận và khẳng định, bài báo vào tháng 6/2018 trên Washington Post của Amber Heard là trò lừa đảo. Phía tài tử Hollywood cũng chỉ ra rằng, bản thân anh gặp khó khăn từ năm 2016 khi Disney quyết định dừng hợp tác do ảnh hưởng bởi những cáo buộc tài tử đánh vợ.

Phản ứng của Johnny Depp trước những lời khai của phía Amber Heard tại tòa, ngày 19/5 (Ảnh: AP).

Trong hai ngày tới, phía Johnny Depp có thời gian chuẩn bị để lật ngược lại những cáo buộc của Amber Heard. Sau đó, bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Thẩm phán của phiên tòa yêu cầu cả hai nghệ sĩ không đăng tải các thông tin liên quan tới phiên tòa trên mạng xã hội.

Vụ kiện giữa hai ngôi sao hạng A Hollywood đang khiến giới nghệ sĩ thế giới chia làm hai phe. Một phần ủng hộ Johnny Depp trong khi một phần nhỏ ủng hộ Amber Heard. Trong đó, phản ứng của những người đồng nghiệp, những bạn bè thân thiết của Johnny Depp với vụ kiện này khiến công chúng tò mò.

Orlando Bloom ủng hộ Johnny Depp

Ngoài người tình 14 năm Vanessa Paradis, người tình cũ Winona Ryder, bạn diễn Penélope Cruz, ca sĩ Sia, David Yates - đạo diễn Fantastic Beasts dùng những lời tử tế để nói về Johnny Depp, Orlando Bloom - đồng nghiệp của Johnny trong 5 phần Cướp biển vùng Caribbean cũng đứng về phía anh.

Orlando Bloom, bạn diễn của Johnny Depp trong "Cướp biển vùng Caribbean" luôn ủng hộ và tin tưởng Johnny Depp (Ảnh: News).

Orlando Bloom và Johnny Depp trở thành bạn sau loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Họ bắt đầu tình bạn từ 20 năm trước. Khi quen nhau, Johnny Depp đã là một diễn viên nổi tiếng còn Orlando mới chập chững vào nghề.

Orlando Bloom nhận xét về Johnny Depp: "Làm việc với Johnny là trải nghiệm vui nhất của tôi. Tôi đã làm việc với một trong những người hùng, Johnny Depp, và học hỏi cách anh ấy thăng tiến trong sự nghiệp diễn xuất lẫn kinh doanh. Johnny đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng bất tận".

Orlando Bloom và Johnny Depp không thường xuyên gặp nhau vào thời điểm sau này nhưng họ vẫn duy trì tình bạn đẹp. Năm 2017, giữa lúc Cướp biển vùng Caribbean 5 được phát hành, Johnny Depp hứng nhiều sự chỉ trích vì cáo buộc đánh vợ, Orlando vẫn công khai ủng hộ người đồng nghiệp.

"Người đàn ông mà tôi biết và luôn dành sự kính trọng, yêu thương là Johnny. Anh ấy đang có mặt ở đây tối nay. Johnny rất phong độ và làm đúng những gì cần làm", Orlando Bloom nói về Johnny Depp.

Orlando Bloom khen Johnny Depp là "con người tuyệt vời, tốt bụng, hài hước và dí dỏm". "Anh ấy là một trong những người kín đáo và kín tiếng nhất", Orlando Bloom nói thêm. Anh cũng hy vọng mọi thị phi sớm khép lại để Johnny có thể trở lại với màn ảnh.