Ca sĩ Vy Oanh trở lại với âm nhạc, được chồng doanh nhân hỗ trợ

Gần 2 thập kỷ ca hát, Vy Oanh có lúc thăng hoa cũng có lúc lặng lẽ. Những năm sau này, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc qua một số sản phẩm.

Vy Oanh thừa nhận: "Gần 20 năm làm nghệ thuật, dù có lúc tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ, hay cả khi khó khăn nhất, đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn luôn đong đầy.

Nhiều người cho rằng phụ nữ ở tuổi tôi nên lui về chăm sóc con cái, gia đình vì nỗ lực làm việc đến đâu cũng rất khó có thành tựu đột phá. Thật ra, tôi đã lui rồi và bây giờ trở lại với một tâm thế thoải mái. Tôi đang hát cho chính mình và cho những ai cùng nhịp đập âm nhạc".

Vy Oanh tái xuất rạng rỡ trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Vy Oanh thẳng thắn cho biết, với cô, mỗi ngày trôi qua chỉ cần hoàn thiện và chân thật hơn với chính mình. Nữ ca sĩ "chạy đua với bản thân mình chứ không phải ai khác". "Lúc nào còn hát được, tôi sẽ luôn hết mình trong khả năng sức khỏe và thời gian cho phép", Vy Oanh chia sẻ.

Chiều 25/9, Vy Oanh phát hành album "Ảo ảnh", đánh dấu sự trở lại làng nhạc. Trong lần tái xuất, cô diện chiếc đầm voan thiết kế bay bổng, đính kết lấp lánh, nhận nhiều lời khen về nhan sắc. Sát cánh cùng Vy Oanh là ông xã - doanh nhân Lê Thiện.

Nữ ca sĩ cho biết, chồng luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ và sát cánh bên cạnh cô trong mọi công việc. Thời gian qua, Vy Oanh bận rộn với việc chuẩn bị dự án âm nhạc mới, ông xã là người hỗ trợ cô chăm sóc con cái.

Vy Oanh và chồng - doanh nhân Lê Thiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên sân khấu, Vy Oanh thể hiện hai ca khúc Ảo ảnh và Đông đến đây rồi, em về bên ai. Nữ ca sĩ cho biết, với Ảo ảnh, cô như đang kể câu chuyện về chính mình, một nghệ sĩ chưa từng bỏ cuộc, luôn giữ tình yêu nghề và dám bước tiếp dù đối diện với bao thử thách.

“Âm nhạc luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Mọi điều trong cuộc sống đều có thể trở thành cảm hứng để tôi làm nhạc. Mỗi giây phút được làm việc, được cống hiến và đón nhận, tôi đều thấy hạnh phúc”, cô chia sẻ.