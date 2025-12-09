Ca sĩ Trung Quang xúc động trong đêm nhạc kín khán giả

Đây là đêm nhạc được Quán quân Thần tượng bolero ấp ủ từ rất lâu để gửi đến khán giả thủ đô. Cùng với sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Thủy, Trung Quang đã mang đến đêm diễn trọn vẹn cảm xúc, đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Ca sĩ Trung Quang xuất hiện lịch lãm trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Với chất giọng dày, ấm và kỹ thuật xử lý tinh tế, nam ca sĩ mang đến cho khán giả không gian âm nhạc sâu lắng. Điểm nhấn đặc biệt của liveshow lần này chính là sự biến hóa linh hoạt trong phong cách của Trung Quang.

Không đóng khung mình trong dòng nhạc trữ tình bolero sở trường, nam ca sĩ đã mạnh dạn làm mới hàng loạt ca khúc bất hủ. Nhiều khán giả bất ngờ trước bản phối trẻ trung, sâu lắng của Hà Nội đêm trở gió, hay sự mới mẻ, uyển chuyển trong liên khúc Đêm yêu đương - sáng tác của Ngọc Sơn.

Đặc biệt, ca khúc Nhớ về em - bản hit nằm lòng của thế hệ 8X, 9X - và Hai mùa Noel cũng được Trung Quang tái hiện với tâm thế mới, mang đậm hơi thở của một người trẻ.

Chia sẻ cảm xúc ngay trên sân khấu, Trung Quang không giấu được sự xúc động: "Đứng trước khán giả Hà Nội trong một không gian ấm cúng và đầy ắp tình cảm thế này, tôi cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đêm nay không chỉ là đêm để hát, mà là đêm để Quang kể câu chuyện trưởng thành của mình, để tri ân sự yêu thương mà mọi người đã dành cho Quang suốt hành trình vừa qua. Mỗi tràng pháo tay của quý vị là động lực lớn nhất để Quang tiếp tục đổi mới và cống hiến".

Ca sĩ Trung Quang song ca cùng ca sĩ Hoàng Thủy (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc càng thêm thăng hoa với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là ca sĩ Hoàng Thủy. Sở hữu chất giọng nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút, ca sĩ Hoàng Thủy cùng Trung Quang tạo nên những màn song ca ăn ý, vừa là sự cộng hưởng, vừa là nét chấm phá thú vị cho chương trình.

Sự kết hợp giữa giọng hát trầm ấm, tình cảm của Trung Quang và sự mạnh mẽ trong phong cách của Hoàng Thủy đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đa chiều, từ pop ballad nhẹ nhàng đến những bản tình ca da diết.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, liveshow còn ghi dấu ấn đẹp đẽ bởi tính nhân văn. Thực hiện đúng lời hứa trước đó, Trung Quang và ê-kíp đã trích một phần doanh thu từ đêm diễn để gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Hành động thiết thực này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ bộc bạch: "Với Quang, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Sự ủng hộ của khán giả ngày hôm nay là động lực để Quang có thể lan tỏa chút hơi ấm đến với những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Quang hy vọng đêm nhạc này không chỉ để lại những giai điệu đẹp, mà còn gieo vào lòng mọi người những hạt mầm của lòng nhân ái".

Ngô Trung Quang sinh năm 1997, đăng quang "Thần tượng bolero" mùa đầu tiên năm 2016 dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Đan Trường. Sau chương trình, Trung Quang ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý của Đan Trường. Hồi tháng 2/2024, ông bầu Hoàng Tuấn bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Trung Quang sau thời gian dài gắn bó. Nguyên nhân được cho là hai bên không thống nhất trong quản lý, định hướng phát triển. Trên trang cá nhân, Trung Quang cho biết, sau khi rời công ty, anh hoạt động độc lập, mở kênh riêng. Suốt 1 năm qua, nam ca sĩ vẫn đều đặn đi diễn ở các chương trình trong và ngoài nước.

Hoàng Thư