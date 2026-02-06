Ca sĩ Quỳnh Anh thử nghiệm kết hợp dân ca Việt với jazz quốc tế

Trong những năm gần đây, việc đưa chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào đối thoại với các thể loại đương đại ngày càng được nhiều nghệ sĩ quan tâm. Thay vì tiếp cận theo hướng pha trộn bề mặt, một số dự án lựa chọn cách làm chậm, kỹ lưỡng, coi đây là quá trình trao đổi văn hóa hơn là thử nghiệm mang tính trào lưu.

Ở dòng nhạc dân gian đương đại, không ít nghệ sĩ trẻ tìm cách mở rộng không gian biểu đạt bằng việc kết nối với jazz - thể loại âm nhạc đề cao tính ngẫu hứng nhưng cũng có nền tảng học thuật vững chắc. Jazz, trong cách tiếp cận này, không đóng vai trò “làm mới” giai điệu dân gian, mà trở thành phương tiện để đào sâu cảm xúc, nhịp điệu và cấu trúc âm nhạc Việt.

Sao Mai Quỳnh Anh sở hữu giọng hát mang đậm màu sắc dân gian và ngoại hình quyến rũ (Anh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Quỳnh Anh - giải Nhì Sao Mai toàn quốc 2019 dòng nhạc dân gian - là một trong những gương mặt theo đuổi hướng đi này một cách bền bỉ. Sau nhiều dự án khai thác chất liệu Việt trong không gian jazz, nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn con đường giao thoa giữa dân ca và âm nhạc quốc tế, với cách làm thận trọng và có chủ đích.

Trong album phòng thu thứ năm Em ơi mùa xuân đến rồi đó, Quỳnh Anh lựa chọn mùa xuân làm trục cảm xúc xuyên suốt. Thay vì khai thác không khí rộn ràng quen thuộc của nhạc Tết, nữ ca sĩ tiếp cận mùa xuân như một dòng chảy ký ức, nơi cảm xúc đoàn viên, hoài niệm và những khởi đầu mới đan xen.

Album gồm 7 ca khúc mùa xuân quen thuộc, gồm Intro - Mùa xuân đến rồi đó, Nhớ về Hà Nội, Gửi anh một khúc dân ca, Mùa xuân nho nhỏ, Nhớ một chiều xuân, Anh cho em mùa xuân và Đi qua vùng cỏ non. Các tác phẩm được kể lại bằng ngôn ngữ jazz đương đại, với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế.

Album được phát hành dưới định dạng đĩa than và đều là những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, gắn liền với hình ảnh mùa xuân ở nhiều vùng miền khác nhau.

Dự án có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ jazz đến từ Mỹ, Anh, Israel, Brazil…, đảm nhiệm các phần hòa âm, phối khí và biểu diễn. Đáng chú ý, tay trống Dan Pugach - nghệ sĩ jazz người Israel từng đoạt giải Grammy - góp mặt trong album, bên cạnh các nghệ sĩ Kerry Politzer, Ron Jackson, Tony Guerrero, Joseph Patrick Moore, Eyal Sela, Oli Hayhurst và Laura Dreyer.

Quỳnh Anh theo đuổi hướng giao thoa giữa dân ca Việt và jazz qua album "Em ơi mùa xuân đến rồi đó" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về dự án, Quỳnh Anh cho biết điều quan trọng nhất trong các lần hợp tác quốc tế là giữ được bản sắc.

“Khi mình mang âm nhạc Việt Nam đến với họ một cách nghiêm túc, họ sẽ lắng nghe và tôn trọng. Điều khiến tôi tự hào nhất là sự trân trọng mà các nghệ sĩ quốc tế dành cho âm nhạc Việt Nam. Nhiều người thậm chí còn chủ động đề xuất tiếp tục đồng hành trong các dự án gắn với chất liệu Việt”, Quỳnh Anh nói.