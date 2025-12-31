Ca sĩ Hồ Trung Dũng: "Tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống"

Sau thời gian im ắng, ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa ra mắt album phòng thu thứ 10 mang tên “Alive”, gồm 11 ca khúc do chính anh sáng tác, kể câu chuyện về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời.

Chia sẻ về album lần này, Hồ Trung Dũng cho biết: “Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Và album này chính là phương tiện để tôi ghi lại những khoảnh khắc chân thật đó. Đôi khi nó rất lạnh lùng, và đôi khi cũng rất trần trụi”.

Để hoàn thiện 11 ca khúc trong album, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm, sau đó chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện từng câu chữ. Anh thừa nhận từng lo lắng rằng âm nhạc của mình có thể không phù hợp với cảm nhận của số đông, nhưng sau cùng, nam ca sĩ lựa chọn “cứ là chính mình”.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chúc mừng Hồ Trung Dũng trong buổi ra mắt album (Ảnh: Ban tổ chức).

Hồ Trung Dũng thẳng thắn bày tỏ, đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng của mình chia sẻ trước đông đảo khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình sáng tác, Hồ Trung Dũng còn thẳng thắn nói về những lát cắt rất thật trong đời sống tinh thần của anh.

“Nếu mình không làm cuộc đời này đẹp hơn được thì mình cũng không làm nó tệ đi. Có lẽ vì mọi người thường thấy tôi lúc nào cũng cười nói, cũng nhẹ nhàng nên nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng. Nhưng thật ra, tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau cùng, điều tôi tự phục chính mình là luôn hết mình, luôn làm mọi thứ bằng cả trái tim”, ca sĩ tâm sự.

Nam ca sĩ chia sẻ, ca khúc “Hero” trong album là lời nhắn nhủ dành cho bất kỳ ai từng thấy mình nhỏ bé trước cuộc đời: Chỉ cần dám sống, dám đi qua buồn đau và thất bại, chúng ta đã là anh hùng của chính mình.

Đặc biệt, một phần doanh thu từ album sẽ được Hồ Trung Dũng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.