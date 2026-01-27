Ca sĩ 9X làm mới âm nhạc dân gian, lan tỏa vẻ đẹp Tây Bắc

Sinh ra trong một gia đình không liên quan nghệ thuật nhưng với niềm đam mê dành cho âm nhạc từ nhỏ, Cheng đã rời quê để vào TPHCM thực hiện giấc mơ của mình.

Nam ca sĩ từng gây chú ý khi tham gia chương trình Big song big deal (Bài hát hay nhất) và được biết đến nhiều hơn với vai trò người sáng tác giai điệu và hát đoạn hook (điệp khúc) trong MV Luôn yêu đời của rapper Đen Vâu.

Trước đó, Cheng cũng đã có dịp làm việc với Đen Vâu trong vai trò sản xuất âm nhạc với các ca khúc như: Trốn tìm, dongvui harmony… và thỉnh thoảng hát bè cho nam rapper trong một số tiết mục.

Ca sĩ Cheng khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong các sản phẩm âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với định hướng khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong hình thức thể hiện hiện đại, Cheng trở thành ca sĩ trẻ mang dấu ấn riêng, được nhiều khán giả gen Z yêu thích.

Dịp Tết 2025, anh kết hợp cùng Han Sara trong ca khúc Zung zăng zung zẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng số. Tết năm nay, nam ca sĩ tiếp tục ra mắt MV Chồng ải chồng ai, nối dài chuỗi dự án mang màu sắc dân gian đương đại.

MV được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống và không khí lễ hội của vùng Tây Bắc Việt Nam. Ca khúc thuộc thể loại melodic rap, trong đó phần giai điệu và cấu trúc được xây dựng dựa trên âm hưởng của làn điệu dân ca dân tộc Thái, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Phần hòa âm phối khí mang màu sắc hip hop đương đại, kết hợp cùng các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của vùng cao như bộ gõ, khèn, sáo. Đáng chú ý, sáo mèo được sử dụng làm nhạc cụ chủ đạo, góp phần tạo nên không gian âm nhạc mộc mạc, phóng khoáng và đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Cảnh đẹp vùng cao trong MV của ca sĩ Cheng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cheng cho biết với anh, âm nhạc không chỉ là giai điệu để nghe mà còn là cách kể lại những câu chuyện văn hóa.

"Khi có cơ hội đi nhiều nơi, đặc biệt là những vùng đất như Tây Bắc, tôi nhận ra mỗi làn điệu dân gian, mỗi nhạc cụ truyền thống đều mang trong đó một đời sống, một tinh thần rất đẹp. Tôi muốn đưa những chất liệu ấy vào âm nhạc của mình bằng một cách hiện đại hơn, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để văn hóa không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục sống, tiếp tục chuyển động cùng thời đại".

Bố mẹ Cheng cho biết, họ từng lo lắng con trai một thân một mình vào TPHCM lập nghiệp nhưng khi thấy con đang nỗ lực từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn, họ rất tự hào.

Hoàng Thư