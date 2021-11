Ca khúc mới của nhóm TWICE bị cấm phát sóng

Dân trí Ca khúc "ICON" nằm trong album mới của nhóm nhạc nữ xứ Hàn - TWICE mang tên "Formula of Love: O+T=<3" đã không vượt qua vòng kiểm duyệt và bị đài truyền hình Hàn Quốc từ chối phát sóng.

Ngày 12/11, đài KBS ca Hàn Quốc ra thông báo không phát sóng bài ICON của nhóm nhạc TWICE với lý do, ca khúc có ngôn từ dung tục. 16 ca khúc còn lại trong album Formula of Love: O+T=<3 đã qua vòng kiểm duyệt của KBS.

Theo quy định của Hàn Quốc, các ca sĩ và nhóm nhạc phải trải qua vòng kiểm duyệt của các đài truyền hình trước khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Đây là lần hiếm hoi một bài hát của nhóm TWICE bị cấm phát sóng.

Nhóm nhạc TWICE của Hàn Quốc.

Album Formula of Love: O+T=<3 của TWICE được phát hành vào ngày 12/11. Cùng ngày, nhóm phát hành MV chủ đề Scientist. Theo Sedaily, sản phẩm đã có hơn 700.000 đơn đặt hàng trước tính đến ngày 10/11. Điều này thể hiện được tình cảm của fan dành cho nhóm.

Tháng 10 vừa rồi, nhóm đã có một ca khúc đầu tiên trình làng tại Mỹ mang tên The Feel. Bài hát lọt vào top 100 ca khúc hot nhất bảng xếp hạng Billboard và đứng ở vị trí thứ 83 trong tuần thứ hai của tháng 10.

Nhóm nhạc xứ Hàn TWICE gồm 9 thành viên Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu - đã gặt hái thành công đáng kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2015.

Sau 6 năm hoạt động, TWICE trở thành nhóm nhạc giàu thứ 4 trong làng giải trí xứ Hàn với khối tài sản 35 triệu USD, chỉ sau BlackPink (60 triệu USD), EXO (100 triệu USD) và BTS (150 triệu USD).

Tờ Korea Times cho biết, các thành viên của TWICE không chỉ kiếm được từ doanh thu âm nhạc mà còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng từ sản phẩm điện tử, tới các sản phẩm thời trang, làm đẹp và đồ uống.

Ca khúc "Scientist" của nhóm TWICE

Mi Vân

Theo Allkpop