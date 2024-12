Ca khúc đạt 126 triệu lượt xem của Lisa bị xếp vào nhóm thảm họa

Mới đây, tạp chí Variety của Mỹ đã công bố danh sách 15 ca khúc bị đánh giá là tệ nhất năm 2024 gồm: Woman's World của Katy Perry, Think U the Shit (Fart) của Ice Spice, Big Foot của Nicki Minaj, I Luv It của Camila Cabello và Playboi Carti…

Đáng chú ý, ca khúc New Woman của nữ thần tượng Lisa kết hợp với nữ ca sĩ Tây Ban Nha Rosalía cũng lọt vào danh sách của Variety.

"New Woman" do Lisa (Blackpink) và Rosalía thể hiện bị tờ Variety (Mỹ) xếp vào danh sách 15 ca khúc tệ nhất năm 2024 (Ảnh: News).

Tạp chí danh tiếng của Mỹ đánh giá Lisa và Rosalía là những "bậc thầy" trong việc khuếch đại âm nhạc và có sự thể hiện xuất sắc theo cách riêng của mình nhờ tính thẩm mỹ độc đáo cùng phong cách âm nhạc khác biệt. Tuy nhiên, sự kết hợp của họ không mang lại ca khúc hay cho khán giả.

Tờ Variety gọi New Woman là "một màn hợp tác nghe có vẻ tuyệt vời về mặt lý thuyết, nhưng lại thất bại trong thực tế". Tờ tạp chí Mỹ nhận định New Woman trở nên kém hấp dẫn vì phần hòa giọng của 2 nghệ sĩ thiếu kết nối.

Có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc đưa New Woman vào danh sách ca khúc tệ nhất năm 2024. Người hâm mộ Lisa giải thích, New Woman là ca khúc lôi cuốn và có chất lượng ổn nhất trong số những bài Lisa phát hành trong năm nay.

MV New Woman được Lisa phát hành vào tháng 8 và hiện đạt 126 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc cũng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội ngay khi được trình làng. Cụ thể, MV đã đạt gần 4 triệu lượt xem trên YouTube, chỉ 4 tiếng sau khi phát hành.

MV "New Woman" của Lisa (Video: LLOUD YouTube).

New Woman được đồng sáng tác bởi ca sĩ người Thụy Điển Tove Lo, Max Martin và Ilya. Video do Dave Meyers làm đạo diễn và có hình ảnh bắt mắt.

Đạo diễn Dave Meyers là người từng đứng sau nhiều MV cho các nghệ sĩ Âu - Mỹ đình đám như Espresso của Sabrina Carpenter, Adore You của Harry Styles, No Tears Left To Cry của Ariana Grande, ME! của Taylor Swift, Bad Guy của Billie Eilish…

MV New Woman được thực hiện công phu, gây choáng ngợp với nhiều khung hình đẹp. Tuy nhiên, trái ngược với sự mãn nhãn về hình ảnh, âm nhạc của ca khúc cũng gây tranh cãi vào thời điểm New Woman mới trình làng.

Trên các diễn đàn âm nhạc, khán giả nhận xét phần âm nhạc của New Woman chưa gây được ấn tượng như những ca khúc thời Lisa còn hoạt động ở tập đoàn giải trí Hàn Quốc - YG Entertainment.

Năm nay, Lisa làm việc rất chăm chỉ. Sau khi từ chối ký tiếp hợp đồng cá nhân với công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment, giọng ca người Thái Lan nhanh chóng thành lập công ty riêng và phát hành liên tiếp 3 ca khúc mới gồm New Woman, Rockstar, Moonlit Floor.

Lisa có một năm hoạt động năng nổ trong âm nhạc bất kể những tranh cãi (Ảnh: Instagram).

Song, các sản phẩm âm nhạc mới của Lisa liên tục gây tranh cãi. Trước New Woman, Rockstar cũng bị chê bai rất nhiều vì ca từ phô trương, sáo rỗng, vô nghĩa.

Đặc biệt, việc giọng ca Thái Lan thường xuyên bị nghi ngờ hát nhép trong các chương trình biểu diễn khiến cô dần mất đi sự ủng hộ của khán giả.

Tháng 9 vừa rồi, Lisa là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Global Citizen Festival tại New York (Mỹ). Cô cũng góp mặt tại Lễ trao giải MTV Music Video Awards 2024 trong tháng này và được mời trình diễn tại đây. Song, các phần biểu diễn của cô bị nhận xét kém hấp dẫn và vướng nghi vấn hát nhép.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc trong nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, sau đó được phát hiện trong một buổi thử giọng của tập đoàn giải trí YG Entertainment vào năm 14 tuổi.

Sau 8 năm ra mắt, Lisa cùng các chị em đưa Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu, trở thành một trong những niềm tự hào của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) trên thị trường âm nhạc thế giới. Ngoài những dấu ấn trong âm nhạc, Lisa còn là biểu tượng thời trang của thế hệ trẻ toàn cầu.

Lisa xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue (Thái Lan), số tháng 12/2024 (Ảnh: Vogue).

Trang cá nhân của Lisa trên mạng xã hội Instagram đã cán mốc 105 triệu người theo dõi và đưa cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có hơn 100 triệu người theo dõi trên nền tảng xã hội nổi tiếng này từ cuối năm 2023.

Từ cuối năm 2023, theo thỏa thuận giữa Lisa và YG Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc hiện giám sát hoạt động của Lisa với tư cách thành viên nhóm Blackpink. Hoạt động cá nhân của Lisa do công ty LLOUD do cô làm chủ điều hành.

Năm nay, người đẹp cũng là cái tên được nhắc tới rất nhiều trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế khi cô được mời biểu diễn tại show diễn nội y của Victoria's Secret cùng các sự kiện thời trang, nghệ thuật quốc tế. Cô cũng xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, Elle, Billboard...

Năm 2025, nữ ca sĩ Thái Lan sẽ lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi bộ phim truyền hình The White Lotus mà cô tham gia chính thức ra mắt vào tháng 2. Ngoài ra, mỹ nhân thế hệ 9X sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật tại Mỹ.