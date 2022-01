Britney Spears chỉ trích em gái sau bài phỏng vấn nức nở

Ngày 12/1, kênh ABC News đã phát sóng bài phỏng vấn của Jamie Lynn Spears, em gái của nữ ca sĩ Britney Spears. Ngoài việc chia sẻ việc phát hành cuốn hồi ký của mình, Jamie Lynn Spears còn nhắc đến chị gái, Britney Spears và sự kiện nữ ca sĩ được chấm dứt quyền giám hộ suốt 13 năm.

"Tôi yêu chị", em gái Britney Spears xúc động nói và lau nước mắt trong đoạn giới thiệu cuộc phỏng vấn trên truyền hình trong chương trình. Trong cuộc phỏng vấn, Jamie Lynn Spears nói rằng cô luôn ủng hộ chị gái mình và cố gắng giúp chị thoát khỏi việc bị giám hộ.

Cô chia sẻ: "Tôi luôn là người ủng hộ chị gái nhiều nhất. Vì vậy, khi chị ấy cần giúp đỡ, tôi đã sắp xếp mọi cách để làm, cố gắng hết sức đảm bảo rằng chị có những mối liên hệ cần thiết nhằm chấm dứt quyền giám hộ đồng thời kết thúc mọi chuyện rắc rối cho gia đình chúng tôi. Nếu chuyện giám hộ gây ra nhiều bất hòa như vậy tại sao phải tiếp tục?".

Jamie Lynn Spears nghẹn ngào khi nhắc đến chị gái - Britney Spears (Ảnh: ABC).

Jamie Lynn Spears cũng nhắc đến sự rạn nứt giữa cô và Britney Spears thời gian gần đây: "Tình cảm với chị vẫn còn đó. Tôi yêu chị gái mình. Tôi luôn ủng hộ chị ấy và làm những gì đúng cho chị. Chị tôi biết rõ điều đó vì vậy tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại bất hòa".

Mối quan hệ của hai chị em ngôi sao nổi tiếng được cho rằng trở nên căng thẳng. Trong suốt quá trình tố tụng tại tòa vào năm ngoái để đấu tranh giành lại tự do, Britney Spears nhiều lần lên tiếng chống lại gia đình cô, bao gồm cả Jamie Lynn Spears.

Khi ra tòa vào tháng 6/2021, nữ ca sĩ 41 tuổi nói với thẩm phán rằng cô tin chắc các thành viên trong gia đình sẽ phải ngồi tù vì "lạm dụng quyền giám hộ", ép cô phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong nhiều năm.

Ngay sau đó, Jamie Lynn đã lên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ và giải thích lý do tại sao cô không lên tiếng về quyền giám hộ sớm hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ ngôi sao nhạc Pop không tin những gì Jamie Lynn tuyên bố, nhất là khi Britney Spears liên tục lên tiếng chống lại em gái.

Hai chị em Jamie Lynn Spears và Britney Spears khi còn thân thiết (Ảnh: Variety).

Những ngày gần đây, ngôi sao nhạc Pop đã hủy theo dõi em gái trên Instagram, điều này thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Sau khi em gái xuất hiện trên truyền hình vào ngày 12/1 và bày tỏ sự ủng hộ cũng như tình cảm với chị gái, Britney cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi.

Ngày 13/1, cô đăng tải trên Twitter dòng trạng thái: "Jamie Lynn chưa bao giờ ở gần tôi suốt 15 năm qua, vào những thời điểm khó khăn nhất, vậy tại sao nó lại nói về chuyện giám hộ trừ khi muốn bán sách với danh tiếng của tôi?".

"Hy vọng cuốn sách của em thành công, Jamie Lynn! Gia đình này đã hoàn toàn phá hỏng giấc mơ của tôi, khiến tôi trông như một con điên. Người nhà "thương yêu" nên kéo tôi xuống và luôn hại tôi nên tôi ghê tởm họ", Britney Spears bày tỏ.

Jamie Lynn Spears từng là diễn viên, ngôi sao tuổi teen. Cũng bước vào con đường hoạt động nghệ thuật từ sớm giống chị gái nhưng Jamie không nổi tiếng bằng chị. Khán giả nhớ đến cô vì Jamie từng tham gia bộ phim All That và sau đó là loạt phim Zoey 101.

Jamie Lynn Spears sắp phát hành hồi ký mang tên "Things I Should Have Said" (tạm dịch Những điều lẽ ra tôi nên nói) vào ngày 18/1 tới.

Cô kết thúc sự nghiệp diễn xuất khi mang thai ở tuổi 16. Sau thời gian dài gián đoạn diễn xuất và dành thời gian tập trung nuôi dạy hai cô con gái, Jamie Lynn hiện tham gia bộ phim Sweet Magnolias của Netflix.

Cuốn hồi ký của Jamie Lynn dự kiến được phát hành vào ngày 18/1 tới. Cuốn sách lúc đầu mang tựa đề I Must Confess (tạm dịch Tôi buộc phải thú nhận) được cho rằng có liên quan đến một dòng trong đĩa đơn đầu tay ăn khách của Britney Spears - Baby One More Time năm 1998.

Sau phản ứng từ nữ ca sĩ, nhà xuất bản nhanh chóng công bố tên chính thức của cuốn sách là Things I Should Have Said (tạm dịch Những điều lẽ ra tôi nên nói) kể về cuộc hành trình của Jamie Lynn với tư cách là một người mẹ, em gái, con gái và nghệ sĩ.