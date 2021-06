Bộ phim "Vùng đất câm lặng 2" đạt doanh thu hơn 178 triệu USD

Dân trí Bộ phim "Vùng đất câm lặng 2" trở thành bộ phim đầu tiên ở Bắc Mỹ đạt doanh thu 101 triệu USD và 178 triệu USD trên toàn cầu sau 15 ngày phát hành. Đây là thành tích đáng nể trong mùa dịch.

Theo Hollywood Reporter, Vùng đất câm lặng 2 (A Quiet Place Part II) là tác phẩm đầu tiên đạt doanh thu 101 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ trong mùa dịch bệnh. Đây là con số cao với các tác phẩm điện ảnh được phát hành trong vòng 2 năm trở lại đây.

Vùng đất câm lặng 2 đạt doanh thu hơn 178 triệu USD trên toàn thế giới. Phim thuộc thể loại phim kinh dị và là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách vào năm 2018 - A Quiet Place (Vùng đất câm lặng 1). Cả hai phim đều mô tả lại hành trình sinh tồn của một gia đình trong một thế giới hậu tận thế. Họ phải trốn né những sinh vật mù ngoài hành tinh có thính lực nhạy bén.

Vùng đất câm lặng lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm điện ảnh khác như Alien, Không chốn dung thân và In the Bedroom. Phần một của phim phát hành vào năm 2018 đã gặt hái nhiều giải thưởng và được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh và Viện phim Mỹ bầu chọn là một trong mười tác phẩm điện ảnh hay nhất năm 2018.

Phim là sản phẩm điện ảnh của nhà sản xuất kiêm biên kịch và đạo diễn John Krasinski, do hãng Paramount Pictures sản xuất. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe.

Vùng đất câm lặng phần 1 đã mang về cho nữ diễn viên Emily Blunt giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại hệ thống giải SAGs. Phim cũng được đề cử hạng mục Âm thanh hay nhất tại giải BAFTA lần thứ 72 và như Biên tập âm hay nhất tại Oscar lần thứ 91.

Phần hai của phim Vùng đất câm lặng được sản xuất với kinh phí 61 triệu USD, gấp 3 lần so với kinh phí sản xuất phần một. Được biết, phần 3 của phim đang được thực hiện.

Khác với nhiều bộ phim của Hollywood được phát hành song song ngoài rạp và trên nền tảng trực tiếp, Vùng đất câm lặng 2 chỉ được trình chiếu ngoài rạp theo cách truyền thống.

"Doanh thu của Vùng đất câm lặng 2 rất ấn tượng. Không chỉ chứng minh sức mạnh của thể loại kinh dị, phim của đạo diễn John Krasinski chứng tỏ sức hút của các rạp phim truyền thống", Paul Dergarabedian của Hollywood Reporter khẳng định.

Hollywood Reporter dự đoán phần 2 của Vùng đất câm lặng sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Ngoài ra, một bộ phim thuộc thể loại giả tưởng khác gây chú ý trong thời gian gần đây là "bom tấn" là Godzilla vs. Kong của Warner Bros.

Phim được dự đoán chạm mốc 100 triệu USD vào tuần tới sau 3 tháng trình chiếu. Hiện, doanh thu của Godzilla vs. Kong ở thị trường Bắc Mỹ là 99,4 triệu USD. Doanh thu khiêm tốn của phim là do Godzilla vs. Kong được phát sóng song song trên HBO Max của Warner Bros.

"Bom tấn" Godzilla vs. Kong cũng là bộ phim thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng có doanh thu ấn tượng trong mùa dịch bệnh.

Mi Vân

Theo Hollywood Reporter