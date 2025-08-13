Bộ phim tài liệu tri ân phóng viên chiến trường gây xúc động

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960-17/8/2025), đơn vị này đã giới thiệu bộ phim tài liệu Người lính ghi sử bằng hình, để tri ân những phóng viên tài hoa, kiên cường trên nhiều chiến trường khốc liệt.

Những thước phim tư liệu quý giá trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim dài 30 phút, ghi lại chân dung một số phóng viên chiến trường tiêu biểu như: Câu chuyện của NSƯT Phan Sỹ Lan (nguyên là quay phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân), người đã bảo vệ chiếc máy quay như chính mạng sống của mình trong một trận càn quét của địch. Khi ấy, ông gói buộc máy quay, phim vào túi nilon, lội xuống dòng sông Thu Bồn, ngụy trang bằng bèo để đưa những thước phim về căn cứ an toàn.

Hay như NSƯT Trịnh Rãng, với những chia sẻ trong phim khiến ai cũng cảm thấy lặng người: “Một là chết, hai là sống, cũng phải bảo vệ bằng được máy".

Trung tá Nguyễn Huy Hùng - tác giả kịch bản phim, cũng là người có nhiều năm gắn bó với dòng phim tài liệu quân đội - chia sẻ rằng, phim kể về các phóng viên chiến trường, cũng là ký ức chiến đấu, là chặng đường trưởng thành đầy gian khổ của Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Trong chiến tranh và trong cả thời bình, đơn vị này đã có 38 nghệ sĩ - chiến sĩ hy sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc; nhiều đồng chí khác bị thương hoặc vẫn mang trong cơ thể di chứng của chiến tranh để có được những thước phim vô giá, gây xúc động.

"Tôi viết kịch bản này với lòng biết ơn sâu sắc. Chúng tôi, thế hệ hôm nay luôn ý thức rằng mình đang tiếp bước những người đi trước. Những phẩm chất của cha anh như lòng dũng cảm, sự tận hiến, tình yêu nghề là tài sản quý báu mà chúng tôi phải giữ gìn và phát huy bằng những tác phẩm chân thực và xúc động", Trung tá Nguyễn Huy Hùng bộc bạch.

Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, đạo diễn phim tài liệu "Người lính ghi sử bằng hình" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim Người lính ghi sử bằng hình bên cạnh việc tập trung vào việc "kể lại câu chuyện của người trong cuộc" còn chủ động chuyển hướng điểm nhìn từ những đồng nghiệp, bạn bè, nhân chứng để tạo ra sự khách quan, đồng thời phản ánh chính xác sự lan tỏa của những người lính phóng viên trong lòng khán giả.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, đạo diễn phim, tư liệu là bài toán lớn với các phim lịch sử. Nhưng với sự tham gia của NSND Lê Thi trong vai trò biên tập, nhiều thước phim tư liệu lần đầu tiên được trích lục và đưa ra ánh sáng, làm giàu thêm giá trị tư liệu cho bộ phim.