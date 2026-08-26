Bông hồng lai được hơn 22 triệu người bình chọn đẹp nhất thế giới

Netizens Choice - nền tảng bình chọn thuộc The Netizens Report của Mỹ - vừa công bố kết quả cuộc khảo sát kéo dài nhiều tháng nhằm tìm ra những gương mặt được khán giả bình chọn là đẹp nhất thế giới năm nay.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Lingling Sirilak Kwong với hơn 22 triệu phiếu. Người đẹp cũng giành danh hiệu “Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026” với hơn 10 triệu phiếu bầu. Theo thông tin từ cuộc bình chọn, đây là số phiếu cao nhất mà một người đẹp từng nhận được kể từ khi bảng xếp hạng thường niên được tổ chức vào năm 2022.

Lingling Kwong vượt qua nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí quốc tế. Nữ diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ 7, trong khi minh tinh Hollywood Scarlett Johansson xếp thứ 9.

Đứng thứ 2 là nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Sıla Türkoğlu với 18,5 triệu phiếu. Cô từng giành vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn năm 2025. Hạng 3 thuộc về một mỹ nhân khác của Thổ Nhĩ Kỳ - nữ diễn viên Yağmur Yüksel, người chiến thắng năm 2024.

Lingling Kwong sinh năm 1995, mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan. Cha cô lớn lên tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khi mẹ đến từ tỉnh Kalasin (Thái Lan).

Người đẹp sinh ra và trải qua phần lớn tuổi thơ tại quê nội. Đến năm 17 tuổi, cô mới chuyển tới Thái Lan. Việc lớn lên trong môi trường đa văn hóa giúp Lingling thành thạo tiếng Quảng Đông, Quan thoại, tiếng Anh và tiếng Thái.

Nhan sắc của nữ diễn viên được nhận xét là sự pha trộn giữa nét thanh tú của phụ nữ Trung Quốc và vẻ sắc sảo đặc trưng của phụ nữ Thái Lan. Cô sở hữu sống mũi cao, đôi mắt sắc nhưng không quá dữ, đường nét gương mặt cân đối.

Lingling tốt nghiệp Trường Trung học Kalasin Pittayasan, sau đó theo học ngành du lịch tại Cao đẳng Quốc tế Quản lý Du lịch thuộc Đại học Khon Kaen.

Năm thứ ba đại học, cô bất ngờ tham gia cuộc thi Hoa hậu Khon Kaen năm 2016. Người đẹp giành ngôi Á hậu 1 cùng giải phụ Người đẹp ăn ảnh.

Hai năm sau, Lingling tiếp tục đăng quang cuộc thi Miss Khao Suan Kwang tại tỉnh Khon Kaen. Chiến thắng này trở thành bước ngoặt, đưa cô đến gần hơn với ngành giải trí Thái Lan.

Sau đó, Lingling ký hợp đồng diễn xuất với Channel 3 - một trong những đài truyền hình lớn của Thái Lan. Cô có vai diễn đầu tay trong My Forever Sunshine. Năm 2022, người đẹp đảm nhận vai chính Makkali trong Makkali The Love Tree.

Tuy nhiên, phải tới The Secret of Us năm 2024, tên tuổi Lingling mới thực sự bùng nổ. Bộ phim giúp nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của màn ảnh Thái Lan. Ngoại hình nổi bật, diễn xuất tiến bộ và sự ăn ý với bạn diễn giúp tác phẩm tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Sau thành công của The Secret of Us, lượng người hâm mộ Lingling tăng nhanh tại Thái Lan cũng như nhiều quốc gia châu Á. Nữ diễn viên dần vượt ra khỏi phạm vi một ngôi sao truyền hình để trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Lingling còn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức hút thương mại tại Thái Lan. Cô được Dior lựa chọn làm đại sứ thương hiệu, đồng thời trở thành đại diện của hãng ô tô Trung Quốc BYD tại Thái Lan.

Danh mục hợp tác thương mại của nữ diễn viên trải rộng từ thời trang cao cấp, mỹ phẩm, ô tô đến bất động sản. Hình ảnh của cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn như Vogue Hong Kong và Vogue Thái Lan.

Phong cách thời trang là một trong những yếu tố giúp Lingling ghi dấu ấn với công chúng. Thay vì liên tục lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, người đẹp thường ưu tiên trang phục tối giản, thanh lịch. Phong cách này cũng phù hợp với hình ảnh mà Lingling đang xây dựng: Hiện đại, độc lập nhưng không quá phô trương.

Điều thú vị là diễn xuất chưa bao giờ nằm trong kế hoạch ban đầu của Lingling. Trong một cuộc phỏng vấn tại Thái Lan, nữ diễn viên cho biết cô bước vào ngành giải trí gần như hoàn toàn tình cờ, sau khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ.

“Ban đầu tôi còn không nói tốt tiếng Thái, hoàn toàn không có nền tảng diễn xuất, thậm chí cũng không có thói quen theo dõi phim truyền hình Thái Lan trước đó”, Lingling từng chia sẻ về những ngày đầu gia nhập làng giải trí.

Không có sự chuẩn bị về diễn xuất, nữ diễn viên phải bắt đầu gần như từ con số 0. Cô học cách phát âm tiếng Thái, rèn luyện biểu cảm, kỹ năng trước máy quay và từng bước cải thiện khả năng diễn xuất.

Theo HK01, Lingling từng chia sẻ rằng nếu không trở thành nghệ sĩ, cô có thể theo đuổi công việc kinh doanh. Thực tế, nữ diễn viên đã bắt đầu thử sức với lĩnh vực này. Cô hợp tác cùng em trai mở một nhà hàng thịt quay phong cách Hong Kong tại Bangkok (Thái Lan), đồng thời kinh doanh thêm các sản phẩm tráng miệng.

Việc kinh doanh giúp Lingling có thêm một hướng phát triển ngoài nghệ thuật, đồng thời phù hợp với định hướng độc lập mà cô xây dựng trong những năm gần đây.