Blackpink khoe đường cong nóng bỏng tại đêm diễn "Born Pink" cuối

Jennie trông quyến rũ khi mặc trang phục kèm mũ trùm đầu hợp mốt. Quần shorts (quần ngắn ngang đùi) hay chân váy ngắn phối bèo nhún, vải xếp tầng… gắn liền với nữ ca sĩ trong những màn trình diễn ca khúc "You and me" (Ảnh: @nothing_0116).