Jennie, Diệu Nhi và nhiều sao nữ đang yêu thích món phụ kiện gì?

Trình diễn ca khúc "You and me" tại các đêm nhạc thuộc tour "Born Pink" toàn cầu, Jennie hóa thân thành nàng vũ công ballet trẻ trung và quyến rũ. Nữ ca sĩ giúp phong cách balletcore (thời trang lấy cảm hứng từ vũ công ballet) và mốt gắn nơ lên tóc được lan truyền rộng rãi (Ảnh: @jennierubyjane).