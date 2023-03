Bình An làm chồng trong phim và ngoài đời khác nhau như thế nào?

Là một diễn viên đã đảm nhận nhiều kiểu nhân vật trên màn ảnh nhỏ nhưng vai Khôi trong bộ phim Đừng làm mẹ cáu đã giúp tên tuổi của Bình An nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn cả. Màn hóa thân tròn trịa vào vai một ông bố trẻ cùng sự phối hợp ăn ý với nữ diễn viên Quỳnh Lương của Bình An đã giúp anh thực sự "ghi điểm" trong lòng người hâm mộ.

Trong bộ phim phát sóng giờ vàng của VTV, nhân vật Khôi được khắc họa là một người đàn ông tuy đã có gia đình nhưng vẫn ham chơi, thường có những mối quan hệ "ngoài luồng". Bởi lẽ, vợ chồng anh đến với nhau không bằng tình yêu. Họ kết hôn vì có thai sau chuyện "tình một đêm" và sống hòa thuận nhờ những thỏa thuận.

Bị bạn gái cũ "đá", Khôi buồn bã đi uống rượu và vô tình gặp Vy (Quỳnh Lương) - cô gái trẻ cũng đang thất tình. Khi về chung một nhà, cả hai đồng lòng giấu giếm chuyện "hôn nhân hợp đồng với gia đình đôi bên. Cặp đôi thỏa thuận cùng chăm lo cho bé Voi và không được can thiệp vào đời tư của nhau.

Ngay từ những tập đầu của bộ phim, Khôi thoải mái qua lại với những cô gái khác mà không nhận phải sự khó chịu của Vy. Trái lại, Vy còn ra mặt giúp chồng đánh ghen, "cắt đuôi" những cô gái khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bạn gái cũ của Khôi khiến cặp đôi không thể còn trở thành đồng minh của nhau nữa.

Kể từ khi Yến (Mai Phương) trở về nước, Khôi dành toàn bộ thời gian cho cô người yêu. Anh không ngại nói dối con trai nhiều lần để qua lại với tình nhân. Thời điểm này, Vy lại nhận ra mình thực sự có tình cảm với chồng sau một thời gian dài chung sống. Ấy vậy, Khôi không hề nhận ra tình cảm ấy khiến vợ đưa ra quyết định ly hôn và nói thật mọi chuyện với gia đình hai bên.

Gia đình Khôi và Vy trong bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VTV).

Còn ở ngoài đời, Bình An đã kết hôn với Á hậu Phương Nga sau hơn 5 năm hẹn hò. Cả hai gặp gỡ nhau trong một cuộc thi Hoa khôi, trong đó, Bình An xuất hiện với tư cách là giám khảo khách mời còn Phương Nga là một thí sinh dự thi. Anh "say nắng" vì nụ cười của cô sinh viên ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vào tháng 9/2018, tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Bình An chỉ lặng lẽ theo dõi và cổ vũ bạn gái. Phải tới dịp lễ tình nhân 14/2 năm 2019, cả hai mới công khai mối quan hệ. Tháng 10/2022, cả hai quyết định về chung một nhà.

Mối quan hệ của cả hai từng trải qua giai đoạn khó khăn vào thời điểm Phương Nga mới trở thành Á hậu. Do họ muốn giấu giếm chuyện tình cảm, né tránh sự chú ý của dư luận.

Bình An thừa nhận với PV Dân trí: "Tôi là người cực kì nghiêm túc và có phần bảo thủ, gia trưởng, nhưng điều quan trọng nhất là tôi yêu vợ của mình.

Vì thế, tôi đã chấp nhận bỏ qua những nguyên tắc của bản thân như: Tôi từng nói, không yêu một người làm nghệ thuật thì tôi đã thay đổi rồi. Tôi cũng không yêu mèo, nhưng hiện tại tôi đang nuôi ba con mèo để chiều sở thích đó của vợ".

Nam diễn viên cũng tiết lộ để hoàn thiện vai Khôi, tuy mới cưới vợ nhưng anh cũng đành gạt thời gian dành cho gia đình sang một bên. Anh sợ Phương Nga sẽ tủi thân vì 2 tháng sau đám cưới, cặp đôi mới đi tuần trăng mật.

"Trong hơn 10 năm làm nghề, khán giả theo dõi sẽ thấy, tôi là người khá hiền. Tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực trong từng vai diễn và những sản phẩm để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Vì vậy, không có chuyện Bình An ép buộc bản thân xây dựng tính cách của mình phải thế này thế khác hay làm quá lên.

Phương Nga ở cạnh Bình An lúc nào cũng "nhoi nhoi". Nhưng tôi thấy cái gì cũng có hai thái cực, như có âm thì sẽ có dương, có một người trầm tính ắt hẳn người kia sẽ năng động. Hai người bù trừ cho nhau chứ đều ồn ào sẽ thành cái chợ mất", Bình An nói thêm.

Chân dung cặp vợ chồng son Bình An - Phương Nga (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bình An (SN 1993, quê ở Phú Thọ) từng thi vào ngành Điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, sau 1 năm, thấy mình không hợp ngành học, anh đã quyết định nghỉ học và thi lại vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Bình An được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như 5S Online, Lạc giới, Mối tình đầu của tôi...