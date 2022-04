Bí mật về cảnh "nóng", doanh thu "khủng" của phim "Titanic"

Khi phát hành vào năm 1997, bộ phim "bom tấn" Titanic không chỉ đạt doanh thu ấn tượng mà còn nhận "cơn mưa" lời khen từ các nhà phê bình điện ảnh. Siêu phẩm của hai diễn viên Leonardo DiCaprio và Kate Winslet được đề cử tới 14 giải Oscar, sau đó giành được 11 giải.

Với tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới đạt hơn 1,84 tỷ USD, Titanic là bộ phim đầu tiên trong lịch sử đạt mốc "tỷ đô". Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến năm 2010.

Trailer giới thiệu phim Titanic (Video: Paramount Pictures).

Bộ phim Titanic phiên bản 3D được phát hành vào năm 2012 để kỷ niệm 100 năm vụ chìm tàu đã mang về cho nhà sản xuất thêm 343,6 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới, đưa tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 2,195 tỷ USD. Đây là bộ phim thứ hai trong lịch sử điện ảnh đạt tổng doanh thu hơn 2 tỷ USD trên toàn thế giới.

Trước khi Leonardo DiCaprio được chọn vào vai chàng Jack đa tình thì nhà sản xuất đã cân nhắc giữa hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khác như Tom Cruise, Brad Pitt và Jeremy Sisto.

Gần đây tài tử Matthew McConaughey cũng tiết lộ là anh từng tham gia thử vai cho vai Jack. Nam diễn viên Jeremy thậm chí đã thực hiện một cảnh quay thử cùng với Kate Winslet nhưng rõ ràng là anh không đạt được kết quả kiểm tra tốt nhất nên cuối cùng Leonardo DiCaprio là người được chọn lựa. Vai diễn trong Titanic đã giúp Leonardo trở thành người tình trong mộng của hàng triệu cô gái trẻ trên toàn thế giới.

Poster phim "Titanic" (Ảnh: Paramount Pictures).

Diva Madonna từng rất thành công với vai diễn trong phim Evita vào năm 1996. Bộ phim đó đã mang về cho Madonna một giải Quả cầu vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vì thế, nhà sản xuất từng cân nhắc chọn Madonna cho vai nàng Rose. Ngoài ra còn có những lựa chọn khác như Nicole Kidman, Jodie Foster, Cameron Diaz, Sharon Stone và Gwyneth Paltrow. Tuy nhiên cuối cùng vai diễn lại thuộc về "bông hồng" của điện ảnh Anh quốc Kate Winslet.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Kate Winslet hài hước tiết lộ, ngay trong những ngày đầu quay phim, khi cô và Leonardo DiCaprio chưa hề thân thiết thì cô đã vô tình "hớ hênh" trước mặt bạn diễn. Điều đó khiến cả hai người bật cười và sau đó, mối quan hệ của cặp diễn viên trở nên tốt hơn rất nhiều. Hàng chục năm sau, Leonardo và Kate vẫn coi nhau là bạn tri kỷ.

Kate Winslet cho biết, cô và bạn diễn Leonardo DiCaprio đã chia sẻ những bí quyết "phòng the" khi họ quay bộ phim này và cô mô tả cảnh "nóng" của họ trong chiếc xe du lịch Renault là "tuyệt vời".

Nữ diễn viên xinh đẹp giải thích: "Khi thực hiện cảnh quay nóng bỏng, đó là nhân vật chứ không phải là chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi bị khóa chặt vào tất cả những gì phải diễn ra. Nàng Rose trong tôi thực sự yêu Jack của Leonardo. Mặc dù bản thân tôi không có thứ tình cảm như vậy dành cho Leo nhưng vẫn thật tuyệt khi có cảm giác đó trong lúc thực hiện cảnh quay. Nó khá là đáng yêu."

Theo Kate Winslet, DiCaprio đã đứng dậy ngay lập tức và bỏ đi khi máy quay dừng quay cảnh "nóng" của họ còn cô thì vẫn nằm đó. "Tôi nhớ mình đã nằm đó và nghĩ: "Thật là xấu hổ khi mọi thứ đã qua. Tuy nhiên cảnh quay khá đẹp", Kate nhớ lại.

Nụ hôn của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong phim "Titanic" (Ảnh: Paramount Pictures).

Nữ diễn viên Lindsay Lohan khi đó khoảng 8 tuổi và cô cũng tham gia thử vai cho một vai phụ trong phim Titanic nhưng Lohan đã mất vai diễn vào tay Alexandrea Owens do đạo diễn Cameron lo ngại về việc mái tóc đỏ của Lohan quá giống với màu tóc của nàng Rose.

Nhà sản xuất phim Titanic đã chi ra 200 triệu USD để thực hiện bộ phim này. Đây là con số lớn hơn số tiền để đóng con tàu Titanic vào năm 1912. Chi phí đóng con tàu khổng lồ này vào năm 1912 là 7,5 triệu USD tương đương với số tiền là 180 triệu USD của thời điểm năm 2016.

Ít người biết, đạo diễn lừng danh James Cameron chính là người đã vẽ bức tranh nàng Rose khỏa thân trong phim. Năm 2011, bức vẽ này được bán với giá 16.000 USD.

Kate Winslet thừa nhận bị hạ thân nhiệt khi quay những cảnh cuối cùng trong phim vì cô phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ. "Tôi thực sự bị lạnh cóng khi ngâm mình trong những bể nước lớn quá lâu. Bạn không thể làm nóng những bể nước lớn như vậy", Kate Winslet nói.

Bộ phim Titanic năm 1997 là bộ phim thứ hai về con tàu Titanic đoạt giải Oscar ở hạng mục phim xuất sắc nhất. Năm 1933, bộ phim Cavalcade (đạo diễn Frank Lloyd) nói về việc chìm tàu Titanic và chiến tranh thế giới thứ nhất cũng đã giành được nhiều giải Oscar danh giá.

Sự kiện công chiếu phim Titantic ở Anh (Video: That's Entertainment).

James Roy Horner, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng người Mỹ là người chịu trách nhiệm về phần âm nhạc của phim Titanic và ông chia sẻ: "Celine Dion đã khóc khi hát ca khúc My heart will go on. Sau đó mọi người trong phòng đều khóc theo. Cô ấy đã hát như thể cuộc sống của cô ấy phụ thuộc vào ca khúc đó vậy".

Tuy nhiên đạo diễn James Cameron chỉ muốn dùng nhạc hòa tấu làm nhạc nền chủ đạo cho bộ phim này nên James Roy Horner phải mất một tháng rưỡi mới thuyết phục được Cameron dùng ca khúc My heart will go on do Celine Dion thể hiện làm nhạc nền cho phim. Ca khúc này sau đó cũng nhận giải Oscar cho bài hát trong phim hay nhất.