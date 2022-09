Bị 5 cô gái tố "tòm tem", Adam Levine bị đào lại tuyên bố sốc về ngoại tình

5 phụ nữ lên tiếng tố Adam Levine gạ tình, thiếu chung thủy với vợ

Bê bối Adam Levine bị tố ngoại tình sau lưng vợ, siêu mẫu Behati Prinsloo, đang là tâm điểm của làng giải trí thế giới. Hiện đã có 5 phụ nữ lên tiếng và đưa ra bằng chứng về việc Adam Levine gạ gẫm họ.

Ashley Russell - người mẫu thể hình người Mỹ là cô gái thứ năm tố cáo thói trăng hoa của Adam Levine. Theo lời Russell, từ đầu năm, Levine thường xuyên xem Instagram Story của cô, thích các bài đăng và nhắn tin trực tiếp cho cô. "Hầu như tôi đều nhận được tin nhắn của Adam mỗi đêm, lúc 22 giờ", trích chia sẻ của Russell.

Ashley Russell - người mẫu thể hình người Mỹ là cô gái thứ năm tố cáo thói trăng hoa của Adam Levine (Ảnh: Instagram).

"Adam nói với tôi rằng anh ấy tìm được tài khoản của tôi thông qua chức năng khám phá trên Instagram, bởi anh ấy thích thể hình và muốn tìm hiểu về nó. Tôi biết chuyện này thật lạ nhưng cũng muốn tiếp tục trò chuyện, để xem mọi thứ có trở nên tệ hơn không", Russell chia sẻ.

Russell cho biết, hai người cắt đứt liên lạc khi cô cảnh cáo nam ca sĩ về việc nhắn tin cho các cô gái khác dù đã có vợ. Tuy nhiên, Adam Levine vẫn theo dõi các bài đăng của cô gái. "Hành động của anh ta thiếu tôn trọng phụ nữ. Thật buồn khi anh ta đã gây ra chuyện này, mặc dù đã kết hôn", Russell chia sẻ trên Page Six.

Trước Ashley Russell, những người đẹp khác như Summer Stroh, Maryka, Alyson Rosef và huấn luyện viên yoga Alanna Zabel đều tung bằng chứng ngoại tình của Levine. Điểm chung của các cô gái này là họ không quá nổi tiếng nhưng sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, phong cách táo bạo.

Trước hàng loạt cáo buộc, thủ lĩnh Maroon 5 đã lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình nhưng thừa nhận "đi quá giới hạn sau lưng vợ". Anh viết trên trang cá nhân: "Tôi không ngoại tình, tuy nhiên tôi đã vượt qua ranh giới trong một giai đoạn đáng tiếc của cuộc đời. Tôi đã giải quyết vấn đề đó và chủ động khắc phục điều này với gia đình. Vợ và gia đình là tất cả những gì tôi quan tâm trên thế giới này".

Người mẫu Summer Stroh là người đầu tiên lên tiếng hé lộ về mối quan hệ với Adam Levine (Ảnh: The Sun).

Adam Levine nổi tiếng với tính đào hoa khi còn độc thân. Sau khi hẹn hò và tiến tới hôn nhân với siêu mẫu Behati Prinsloo vào năm 2014, thủ lĩnh của nhóm Maroon 5 thay đổi hoàn toàn. Anh luôn khẳng định ưu tiên vợ con, trân trọng hạnh phúc đang có. Trong 8 năm qua, nam ca sĩ điển trai chưa từng dính tin đồn tiêu cực.

Tuy nhiên, vụ bê bối ngoại tình nổ ra khiến khán giả vô cùng thất vọng và không ngừng chỉ trích Adam Levine. Theo Daily Mail, cụm từ "đã vượt qua ranh giới" mà Adam Levine nhắc đến khiến nam ca sĩ bị chê trách chối tội và giải thích vòng vo. Anh cũng bị lên án vì thiếu chung thủy vào thời điểm vợ đang mang thai đứa con thứ ba.

Chàng ca sĩ điển trai đào hoa nhất nhì showbiz thế giới

Adam Levine vốn nổi tiếng đào hoa. Danh sách bạn gái cũ của chàng thủ lĩnh nhóm Maroon 5 toàn những người đẹp nóng bỏng. Ngoài những bạn gái được công khai, Adam Levine còn bị đồn hẹn hò với Paris Hilton, nữ diễn viên Kirsten Dunst và Natalie Portman. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn tháng 6/2007 với Howard Stern, Adam Levine đã lên tiếng phủ nhận.

Jane Herman từng là nàng thơ trong các sáng tác đời đầu của Adam Levine (Ảnh: News).

Năm 1997, khi mới 18 tuổi, Levine bắt đầu hẹn hò với Jane Herman. Họ đã ở bên nhau gần 4 năm trước khi đường ai nấy đi vào năm 2000. Album đầu tay phát hành năm 2002 của Maroon 5, Songs About Jane, được lấy cảm hứng từ tình yêu tuổi teen của Levine với các bản hit bao gồm This Love và She Will Be Loved.

Mối quan hệ ồn ào thứ hai của anh là với nữ ca sĩ Jessica Simpson. Hai người bị đồn hẹn hò hồi tháng 1/2006. Levine được cho là đã kết thúc cuộc gặp gỡ của họ qua tin nhắn.

Adam Levine cũng có thời gian đi lại với nữ diễn viên Cameron Diaz. Cặp đôi bị giới săn tin bắt gặp ăn trưa cùng nhau vào tháng 5/2009 sau khi nữ diễn viên chia tay với người mẫu Paul Sculfor. Tuy nhiên, cặp đôi dường như không tiếp tục mối quan hệ của họ sau đó.

Anne Vyalitsyna từng có mối quan hệ gần 2 năm với Adam Levine (Ảnh: News).

Anne Vyalitsyna là chân dài từng khiến Adam Levine điên đảo. Họ đã gặp nhau tại một bữa tiệc vào năm 2010 và cặp đôi đã kết thúc hẹn hò trong khoảng hai năm.

Tại chương trình Victoria's Secret Fashion Show vào tháng 11/2011, Adam chủ động thể hiện tình cảm dành cho bạn gái khi xuất hiện trên sân khấu cùng cô. Anne cũng xuất hiện trong video âm nhạc cho bản hit năm 2010 mang tên Misery của nhóm Maroon 5. Cặp đôi chia tay vào tháng 4/2012.

Chỉ một tháng sau khi chia tay Anne, Levine bắt đầu hò hẹn với Behati Prinsloo. Chuyện tình của họ kéo dài khoảng một năm và Adam bắt đầu mối quan hệ với một người đẹp khác của giới thời trang - Nina Agdal. Mối quan hệ này không kéo dài bởi sau đó, Adam chủ động chia tay và tái hợp với Behati.

Adam Levine và Behati Prinsloo hẹn hò gần 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân (Ảnh: Getty Images).

Năm 2014, giám khảo của chương trình The Voice Mỹ đã quỳ gối cầu hôn chân dài Namibia tại một resort ở Mexico, với sự có mặt của hàng trăm khách mời. Lễ cưới của họ diễn ra kín đáo, chỉ vài năm sau hình ảnh trong buổi tiệc mới được hé lộ.

Hiện, hai người đã có hai con chung và sắp có thêm đứa con thứ ba.

Bị đào lại tuyên bố gây sốc về ngoại tình

Ngày 21/9 vừa rồi, vợ chồng Behati Prinsloo và Adam Levine đã xuất hiện bên nhau, cùng đi đón con tại trường học ở Montecito, California, Mỹ. Đây là lần đầu cặp đôi lộ diện giữa lùm xùm ngoại tình của nam ca sĩ.

Adam Levine khẳng định, vợ con là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh (Ảnh: News).

Họ vẫn tươi cười bên nhau và không có dấu hiệu xung đột. Nguồn tin thân cận tiết lộ, Behati Prinsloo rất buồn vì chồng dính ồn ào ngoại tình nhưng cô vẫn muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Adam Levine hiểu cảm xúc của vợ, anh không muốn ly hôn và đã cam kết không tái phạm sai lầm.

Năm 2009, Adam Levine từng tuyên bố trong bài phỏng vấn với tờ Cosmopolitan rằng: "Theo bản năng, chế độ một vợ một chồng không có trong gen di truyền của chúng ta. Mọi người đều ngoại tình và tôi cũng đã ngoại tình. Thực sự, không có gì tồi tệ hơn là cảm giác khi làm điều đó".

Chia sẻ trong quá khứ của nam ca sĩ được đào lại và bị mang ra chỉ trích giữa thời điểm anh bị tố phản bội vợ.

Behati Prinsloo và Adam Levine xuất hiện cùng nhau sau bê bối bị tố ngoại tình của nam ca sĩ (Ảnh: DM).