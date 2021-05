Bất ngờ trước ngoại hình hiện tại của "ngọc nữ" Chung Hân Đồng

Dân trí Thành viên nổi tiếng của nhóm Twins - Chung Hân Đồng khiến fan ngỡ ngàng với ngoại hình hiện tại sau một thời gian "ở ẩn" vì ly hôn chồng kém tuổi vào năm ngoái.

Chung Hân Đồng từng là một trong những "tường thành" nhan sắc của làng giải trí xứ hương cảng. Nữ diễn viên 8x sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, cân đối và đôi mắt tròn hút hồn. Chính nhờ ngoại hình xinh xắn, nữ tính, Chung Hân Đồng đã trở thành người phụ nữ trong mộng của nam giới khắp châu Á nhiều năm qua.

Chung Hân Đồng được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hồng Kông 20 năm nay.

Tuy nhiên, ngày 29/4 mới đây, Chung Hân Đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong một show truyền hình với gương mặt tròn vì tăng cân. Nữ thần đình đám một thời lộ gương mặt tròn cùng cằm ngấn mỡ. Nhiều người tỏ ra thất vọng trước ngoại hình hiện tại của Chung Hân Đồng và tiếc nuối nhan sắc một thời của thành viên nhóm Twins.

Sau cuộc ly hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc tốn nhiều giấy mực của báo giới vào năm ngoái, Chung Hân Đồng lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít tham gia các sự kiện và show truyền hình. Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng, Chung Hân Đồng được mời góp mặt trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa thứ 2 nhưng nữ diễn viên đã từ chối.

Nữ diễn viên họ Chung xuất hiện trong một show truyền hình ngày 29/4.

Gương mặt tròn và ngấn mỡ ở cằm khiến Chung Hân Đồng trông thật khác lạ.

Đã gần 1 năm, sau thông báo ly hôn gây sốc, Chung Hân Đồng mới xuất hiện trên truyền hình.

Tháng 5/2020, Chung Hân Đồng bất ngờ thừa nhận ly hôn với bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc sau chưa đầy 2 năm ngắn ngủi bên nhau. Người công khai thông tin này với giới truyền thông chính là Lại Hoằng Quốc trong một bài viết rất dài và bi lụy về việc anh yêu thương và muốn gắn bó với Chung Hân Đồng nhưng lại bị chính cô cự tuyệt.

Vụ chia tay của Lại Hoằng Quốc và Chung Hân Đồng đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ một thời gian. Trái với sự "ồn ào" của chồng cũ, Chung Hân Đồng chỉ im lặng và từ chối bình luận về vụ việc. Trước khi có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng từng trải qua những cuộc tình chóng vánh và buồn bã. Người chịu thiệt trong những mối quan hệ này đều là nữ diễn viên họ Chung.

Chung Hân Đồng thông báo ly hôn chồng - bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 5/2020 sau chưa đầy 2 năm chung sống.

Đám cưới lãng mạn của Chung Hân Đồng

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử... Cô được giới chuyên môn đánh giá là ngôi sao tài sắc vẹn toàn.

Năm 2019, giới truyền thông từng nhiều lần đề cập tới việc Chung Hân Đồng mang thai và muốn sinh con. Cô tăng cân khá nhiều trong năm đó, gương mặt sưng phồng và mọng nước. Nhiều người cho rằng, đây chính là tác dụng phụ của việc tiêm thuốc để tiến hành đông lạnh trứng. Sau nỗ lực mang thai không thành, cuộc hôn nhân của Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc chính thức tan vỡ.

Ở tuổi 40, Chung Hân Đồng không còn là ngôi sao giải trí hàng đầu của Hồng Kông và quay lại cuộc sống độc thân. Mong muốn làm mẹ của thành viên nhóm Twins cũng khó thực hiện vì lý do sức khỏe. Nhiều khán giả xót xa cho cuộc đời của Chung Hân Đồng vốn gặp nhiều trắc trở. Trước khi nổi tiếng, cô từng là con gái trong một gia đình không trọn vẹn, phải sống nhờ họ hàng và thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ.

Vẻ xinh đẹp, ngây thơ của Chung Hân Đồng thời trẻ từng khiến nam giới châu Á mê mẩn.

Cùng Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng tạo nên thành công cho nhóm nhạc nữ Twins.

Năm 2008, khi sự nghiệp đang thuận lợi, Chung Hân Đồng trở thành nạn nhân của scandal ảnh nóng Trần Quán Hy. Hình ảnh trong sáng của cô trong mắt công chúng sụp đổ.

Chung Hân Đồng sở hữu làn da mịn màng, gương mặt thanh tú, nụ cười sáng và đôi mắt "biết nói".

Nữ diễn viên xinh đẹp đã phải mất nhiều năm và đánh đổi bằng nhiều nghị lực, nước mắt để giành lại tình cảm của người hâm mộ sau scandal ảnh "nóng" tai tiếng.

Người hâm mộ vẫn luôn hi vọng, sau những tổn thương tình cảm và sóng gió trong sự nghiệp, Chung Hân Đồng có một cuộc sống an yên và hạnh phúc.

Mi Vân

Theo Ifeng