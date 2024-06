Rapper Binz nói gì vụ bạn gái Châu Bùi bị quay lén khi thử đồ?

Chiều 26/6, rapper Binz thu hút sự chú ý khi tham gia buổi ra mắt chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai tại TPHCM. Tại sự kiện, nam nghệ sĩ cũng phản hồi với phóng viên liên quan vụ ồn ào bạn gái anh - người mẫu Châu Bùi - bị quay lén ở phòng thử đồ gây xôn xao gần đây.

"Châu Bùi đang trong tâm trạng rất buồn, khó xử và bị mất ngủ. Cô ấy cảm giác như mình đã làm một điều gì đó không hề dễ dàng. Hiện tại, chúng tôi đang ở xa nhau và tôi cố gắng hết sức để giúp Châu thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Có những cảm xúc tiêu cực chúng ta phải loại bỏ để tập trung làm những điều khác", Binz chia sẻ với truyền thông.

Giọng ca Hit me up cũng lên án vấn nạn quay lén vì đây là tình trạng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với những người làm nghệ thuật nói riêng, phái nữ nói chung.

"Với phái nữ làm nghệ thuật, họ mất rất nhiều năm xây dựng hình ảnh. Tôi đã từng biết đến một số trường hợp nghệ sĩ Việt là nạn nhân của quay lén, bị ảnh hưởng nhiều và phải mạnh mẽ đứng lên tiếp tục hoạt động. Tôi không rõ mục đích của kẻ xấu làm việc đó là gì nhưng cần phải có ai đó lên tiếng ngăn chặn tình trạng này", Binz cho hay.

Khi phóng viên Dân trí hỏi sự việc không hay xảy đến với Châu Bùi có phải lý do khiến cô vắng mặt, không đến cổ vũ bạn trai ngày hôm nay hay không? Binz phủ nhận, anh cho biết Châu Bùi đang có chuyến công tác nước ngoài.

Nói thêm về hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Binz cho biết anh xem đây là một trải nghiệm vui vẻ, làm mới bản thân, tìm lại cảm hứng sau nhiều năm theo nghề. Khi Binz tham gia show thực tế, Châu Bùi cũng luôn cổ vũ tinh thần rapper, tin tưởng anh sẽ làm tốt nhất khả năng của mình.

"Châu Bùi luôn là hậu phương vững chắc, luôn tin tưởng tôi, giúp tôi tin rằng mọi việc không có gì quá khó khăn. Bạn gái cũng không góp ý nhiều cho tôi vì có niềm tin tôi sẽ làm tốt.

Mỗi khi đi quay về, tôi cũng ít kể về buổi ghi hình, không chia sẻ cụ thể những việc tôi đang làm. Tôi chỉ nói rằng hôm nay tôi làm tốt hay không tốt và bạn gái luôn ở đó ủng hộ tôi", Binz chia sẻ.

Trước câu hỏi chương trình có nhiều người nổi tiếng gạo cội như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tự Long, cầu thủ Hồng Sơn... tham gia và Binz có thể sẽ phải "nhường vị trí trung tâm", "nhường sự chú ý" cho các đàn anh, rapper khẳng định anh thi đấu không phải vì ganh đua thứ hạng, vị trí.

"Các anh em tham gia ai cũng có vị trí trong lĩnh vực của họ. Điều khó khăn nhất với tôi là ở trong tập thể có nhiều người tài năng như vậy, tôi làm thế nào để thể hiện được mình là ai", rapper nói.

Hôm 25/6, fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) Châu Bùi lên tiếng sự việc cô bị gắn camera quay lén khi thử đồ trong nhà vệ sinh thuộc một studio chụp hình ở TPHCM.

Người đẹp cho biết, đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý sự việc và đưa ra cảnh báo cho người hoạt động trong giới nghệ thuật và các cô gái nói chung vì thiết bị quay lén ngày nay vô cùng tinh vi.

Phóng viên Dân trí ghi nhận Công an quận 3 đang phối hợp với Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3, TPHMC) để làm việc với những người liên quan, điều tra vụ Châu Bùi bị quay lén tại một studio trên địa bàn.

Châu Bùi sinh năm 1997, hiện là fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) nổi tiếng, có hơn 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ năm 2018. Anh có những ca khúc được yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart...

Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu tiên.

Châu Bùi và Binz có thời gian hẹn hò kín đáo, trước khi công khai tình cảm vào cuối năm 2023.