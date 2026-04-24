Bằng Cường hé lộ cuộc sống U50 bên vợ kém 12 tuổi

Ca sĩ Bằng Cường vừa tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát mang tên “Yêu đời ta hát” tại TPHCM, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời như NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Quang Hà, nhóm Gemini (Bảo Anh - Bảo Trân)...

Trong chương trình, Bằng Cường thể hiện loạt bản hit từng gắn liền với tên tuổi như Ngày hạnh phúc remix, Tình yêu và nỗi nhớ, Dòng sông buồn, Hình bóng em... Sau 25 năm cầm mic, ca sĩ khẳng định mình đã trưởng thành, nắn nót hơn trong từng cảm xúc.

Ca sĩ Bằng Cường và bà xã Bảo Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm 2023, Bằng Cường kết hôn với ca sĩ Bảo Anh (thành viên nhóm nhạc Gemini), kém anh 12 tuổi. Nam ca sĩ tự nhận mình lãng mạn hơn sau khi kết hôn. Về phía Bảo Anh, cô cho biết bản thân vốn rất khô khan nhưng biến cố Bằng Cường đi cấp cứu trong đêm đã khiến cô thay đổi.

Ngay trong đêm tại bệnh viện, Bảo Anh đã sáng tác ca khúc “Yêu trở thành thương”. Nhờ sự động viên và khích lệ của chồng, cô có thêm động lực ra mắt nhiều ca khúc mới.

Ở tuổi U50, lần đầu làm cha, Bằng Cường thừa nhận vẫn còn nhiều lúng túng trong việc chăm sóc con nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc với tổ ấm bình yên. Hiện tại, nam ca sĩ không chỉ đi hát mà còn mở lớp dạy hát và viết nhạc thiếu nhi.

Trước làn sóng gen Z, Bằng Cường cho rằng “tre già măng mọc” là quy luật bình thường. Anh sẵn sàng học hỏi cái hay từ các bạn trẻ và tin rằng mình luôn có một lượng khán giả riêng.

NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong đêm nhạc của ca sĩ Bằng Cường (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình cũng đan xen giữa âm nhạc và những hồi ức xúc động, trong đó có những câu chuyện đời, chuyện nghề lần đầu được các khách mời chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh cùng nghệ sĩ Tiến Khoa qua tiểu phẩm hài “Trúng số”. Vẫn với hình ảnh giản dị trong bộ bà ba, khăn rằn và đôi dép mộc mạc, nghệ sĩ hài Hoài Linh đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những tràng cười sảng khoái đến những khoảng lặng về thông điệp gia đình, lòng hiếu thảo với đấng sinh thành.

Sau tiết mục, NSƯT Hoài Linh xúc động chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới trở lại không gian phòng trà, rất vui khi gặp lại quý vị. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để các ca sĩ, nhất là các bạn trẻ có động lực theo nghề”.

Ca sĩ Quang Hà là người đồng hành cùng Bằng Cường suốt nhiều năm (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Quang Hà cũng là một người anh thân thiết, đồng hành với Bằng Cường từ những ngày đầu vào TPHCM lập nghiệp. Nam ca sĩ tiết lộ, năm 2004 khi gặp Bằng Cường tại Hà Nội, chính anh là người đã hối thúc đàn em Nam tiến.

Trong chương trình, Quang Hà song ca với Bằng Cường các ca khúc như Mảnh tình sai đôi, Khi anh gặp em, Nhiều lúc... Anh tham gia đêm nhạc mà không nhận cát-xê, thậm chí còn thức trắng đêm để lo liệu việc bán vé, gọi điện nhắc nhở từng vị khách thân thiết vì sợ họ quên lịch.