Bạn gái kém 24 tuổi của tài tử Leonardo DiCaprio diện áo tắm gợi cảm

Tài tử 51 tuổi và người đẹp 27 tuổi lọt vào ống kính của giới săn tin khi đi tắm biển tại đảo Saint Barts (Pháp). Siêu mẫu 27 tuổi khoe dáng vóc gợi cảm, chiều cao 1,78m trong bộ áo tắm hai mảnh. Cặp đôi trông rất hạnh phúc.

Người đẹp Vittoria Ceretti trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi cô và Leonardo công khai mối quan hệ vào tháng 5/2023. Họ xuất hiện tình tứ cùng nhau tại LHP Cannes ở Pháp.

Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio đang tận hưởng kỳ nghỉ tại đảo Saint Barts (Pháp) (Ảnh: Mega).

Đồng nghiệp của Leonardo cho hay, tài tử Titanic rất coi trọng mối quan hệ với bạn gái kém 24 tuổi. Sau gần 2 năm bên nhau, họ đồng hành trong các chuyến du lịch, công việc.

Ngôi sao Hollywood đã bí mật đi khắp thế giới cùng bạn gái trong suốt mùa hè năm 2024. Bạn bè của Leonardo tiết lộ, nam diễn viên dường như muốn sớm từ bỏ cuộc sống đa tình khi bước vào mối quan hệ với Vittoria Ceretti.

Một người bạn của Leonardo nói với tờ Page Six: "Hai người dành nhiều thời gian bên nhau trong những tháng gần đây và mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc".

Cuối tháng 12, có thông tin cho rằng, Leonardo cầu hôn bạn gái trẻ và được cô đồng ý. Tuy nhiên, một nguồn tin khác khẳng định với tờ Page Six, Leonardo và bạn gái chưa có ý định tiến tới hôn nhân. "Đây chỉ là tin đồn trên mạng. Anh ấy và bạn gái chẳng ai nói đồng ý", nguồn tin nhấn mạnh.

Vittoria Ceretti là siêu mẫu nổi tiếng của thế giới với hơn 1,8 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram (Ảnh: Mega).

Dù chưa bước vào hôn nhân, Leonardo và bạn gái trẻ được khẳng định rất khăng khít và hạnh phúc. Họ đã đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ.

Một nguồn tin thân cận cho hay: "Hai người dành nhiều thời gian bên nhau suốt những tháng qua. Họ tận hưởng niềm hạnh phúc khi đưa mối quan hệ của cả hai lên một mức mới".

Vittoria Ceretti (SN 1998) làm người mẫu từ khi 14 tuổi. Cô từng xuất hiện 23 lần trên trang bìa tạp chí Vogue và cũng lên bìa các tạp chí thời trang Harper's Bazaar, Elle, Glamour, Grazia...

Tính tới năm 2024, người đẹp đã góp mặt trong 400 buổi diễn thời trang khác nhau. Trang Models.com xếp hạng Ceretti là một trong những Người mẫu mới của thế hệ.

Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 (Ảnh: Mega).

Người đẹp hiện có hơn 1,8 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram. Trước khi công khai mối quan hệ với tài tử Titanic, Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ Matteo Milleri vào năm 2020 và hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 6/2023.

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là ngôi sao hiếm hoi luôn duy trì phong độ trên màn ảnh dù không tham gia những bộ phim thị trường.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio thành công với nhiều dự án đình đám như: Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỷ phú), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)…

Năm 2016, Leonardo DiCaprio nhận được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Thời điểm hiện tại, ngôi sao 51 tuổi tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất và dành thời gian bên bạn gái. Tác phẩm gần nhất anh đóng chính là Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese.

Ngoài thành công trong sự nghiệp, Leonardo còn nổi tiếng với những cuộc tình ngắn ngủi với các bóng hồng trong làng giải trí. Danh sách bạn gái cũ của anh gồm những siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như: Camila Morrone, Gigi Hadid, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Rihanna.

Ngày 1/1, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti chơi pickleball trên bãi biển Saint Barts (Ảnh: Mega).