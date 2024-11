Ồn ào tại Hoa hậu Hoàn vũ: Đồ ăn có côn trùng, thí sinh bị đối xử bất công

Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico chứng kiến màn đăng quang của người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig. Chiến thắng này được nhận xét là xứng đáng.

Hoa hậu Hoàn vũ 2024 quy tụ gần 130 thí sinh tham dự và được xem là một trong những mùa giải có số lượng thí sinh lớn. Cuộc thi năm nay còn chấp nhận thí sinh chuyển giới, thí sinh đã sinh con, thí sinh đã lập gia đình và không giới hạn độ tuổi thí sinh.

Với những thay đổi trong khâu tổ chức, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 được đánh giá là một mùa giải có tính cạnh tranh cao.

Victoria Kjær Theilvig đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: MU).

Tuy nhiên, sau chung kết, loạt bê bối liên quan tới cuộc thi liên tục bị "đào bới". Nhiều thí sinh trực tiếp tham dự mùa giải 2024 đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, nghi vấn cuộc thi có sự thiên vị, đối xử bất công… Hoa hậu Hoàn vũ 2024 đang bị xem là mùa giải gây thất vọng.

Gần đây, bộ phim tài liệu có tựa đề Cracks in the Crown: Miss Universe In Crisis? (tạm dịch: Vết nứt trên vương miện: Cuộc khủng hoảng của Hoa hậu Hoàn vũ) do đài ABC News thực hiện gây xôn xao dư luận. Nội dung của phim bóc trần nhiều sự thật về cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời 73 năm - Hoa hậu Hoàn vũ.

Phim có nhiều cuộc phỏng vấn độc quyền với những nhân vật đang và từng có liên quan đến thế giới sắc đẹp như: Rodrigo Goytortua - cựu Giám đốc điều hành của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico và Annemarie Pisano - cựu Giám đốc truyền thông của Hoa hậu Hoàn vũ.

Bộ phim cũng phỏng vấn Rafa Delphine, một chuyên gia theo dõi các cuộc thi sắc đẹp gần 30 năm. Rafa Delphine nhận xét khâu sản xuất và tổ chức của Hoa hậu Hoàn vũ 2024 là thảm họa.

"Rất nhiều người trong số 125 cô gái đã mất 6 tháng đến một năm để chuẩn bị, nhưng chỉ được xuất hiện 1-2 giây trên sân khấu. Đây rõ ràng là việc kinh doanh thuần túy, càng nhiều quốc gia tham gia, họ càng thu được nhiều tiền. Tôi nghĩ năm nay họ hy sinh chất lượng để lấy số lượng. Điều đó khiến người hâm mộ thất vọng và bức xúc", Delphine nói.

Trong lúc sự việc chưa lắng xuống, Daniela di Giacomo - Hoa hậu Quốc tế 2006 - tiếp tục đăng clip nói về bê bối ở hậu trường của Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tại Mexico khiến nhiều người bất ngờ.

Người đẹp Daniela di Giacomo cho biết các nhân viên trang điểm của cuộc thi không được trả lương, phải tự chi tiền mua đồ ăn. Daniela nói khách sạn nơi thí sinh ở không cung cấp đủ nước uống, không có wi-fi để kết nối mạng. Đồ ăn hàng ngày chủ yếu toàn salad và không ngon miệng.

Daniela di Giacomo - Hoa hậu Quốc tế 2006 - tiết lộ nhiều bí mật không hay về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Getty Images).

Daniela còn tiết lộ đồ ăn có côn trùng. Theo Daniela, các thí sinh đã chụp ảnh, quay phim để phản ánh với Ban tổ chức nhưng các nhân viên của Hoa hậu Hoàn vũ không cho họ than phiền.

Daniela kể lại rằng, các thí sinh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian dự thi. Họ bị nhiễm trùng tai, nhiễm trùng đường tiêu hóa, bị thương. Các hoạt động của cuộc thi năm nay được đánh giá khá buồn tẻ khi thí sinh chỉ quanh quẩn chủ yếu trong khách sạn.

Nigina Fakhriddinova - đại diện Uzbekistan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 - lên tiếng tố Ban tổ chức đối xử bất công giữa các thí sinh. Cô viết: "Tôi không đạt thành tích nào nhưng không buồn, vì có quá nhiều nghi ngờ và câu hỏi lớn trong cuộc thi năm nay".

Người đẹp này kể, cô và nhiều người đẹp khác gần như kiệt sức sau mùa giải vừa qua. Mỗi ngày, Nigina chỉ được ngủ 2 tiếng và phải rời khỏi phòng lúc 7h để đến buổi tập, trong khi một số thí sinh được ngủ đủ giấc và xuất hiện ở địa điểm duyệt đội hình lúc 15h. Nigina than phiền thiếu thức ăn nhưng một số thí sinh khác được phép gọi đồ ăn riêng.

Nigina cho biết thêm, có nhiều thí sinh được mang theo ê-kíp riêng dù đây là điều cấm trong quy định. Nigina cũng bức xúc vì có thí sinh được phục vụ tận phòng và Ban tổ chức có sự ưu tiên đặc biệt cho một số thí sinh. Người đẹp khẳng định, cô bị đối xử bất công.

Đại diện của Brazil - Luana Cavalcante - cũng bày tỏ sự bức xúc trong video sau cuộc thi. Cô kể mình bị cấm phỏng vấn, không được phép liên lạc với mọi người.

Cô nói: "Tôi bị cấm đăng bài, viết những câu chuyện, làm video hay livestream (phát sóng trực tiếp) trong cuộc thi. Mọi thứ cần phải được thông qua họ, điều duy nhất tôi có thể làm là một số lần hợp tác liên quan đến các nhà tài trợ nhưng mọi thứ khác đều bị từ chối".

Manshika Prasad - đại diện của Fiji tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 - bức xúc với khâu tổ chức tại Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Instagram).

Đại diện Fiji - Manshika Prasad - cũng tỏ ra bất mãn trước cách Ban tổ chức đối xử với cô và các thí sinh khác.

"Điều quan trọng là tất cả chúng ta, những cô gái, phải cùng nhau lên tiếng về những trải nghiệm của mình và việc cuộc thi không trao quyền cho chúng ta như thế nào. Tổ chức này không còn là nó nữa", cô nói.

Manshika Prasad tuyên bố: "Tôi thậm chí sẽ không để con gái mình tham gia cuộc thi chừng nào tổ chức này còn nắm quyền. Chúng ta cần phải làm gì đó".

Claudia Englehart - cựu Giám đốc truyền thông xã hội của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - cũng tiết lộ về môi trường làm việc tồi tệ chỉ sau 2 tuần nhận việc. Claudia mô tả: "Lãnh đạo hạ thấp, chỉ trích nặng nề, làm tổn thương người khác".

Trong bộ phim, nhiều gương mặt nổi tiếng tố ông trùm hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa (cố vấn của chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ) chuyên môi giới người đẹp cho chính trị gia.

Doanh nhân người Paraguay - Omar Hivan Castorino Montanaro - cũng chia sẻ về bê bối quỵt tiền của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Omar cho biết đã trả cho bà Anne Jakrajutatip (chủ sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ) nửa triệu USD để giành quyền đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Paraguay.

Tuy nhiên, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã phớt lờ anh và thậm chí Paraguay không có trong danh sách các nước đấu thầu đăng cai do bà Anne công bố.

Anne Jakrajutatip - chủ nhân của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - đang đối mặt với nhiều chỉ trích, phản ứng từ công chúng (Ảnh: Cebu Daily News).

"Tôi biết, thương hiệu đang cần tiền nhưng kiếm tiền bằng cách này sẽ không mang lại lợi ích. Tôi tin rằng Hoa hậu Hoàn vũ sẽ sớm kết thúc. Họ thu được rất nhiều lợi nhuận từ thương hiệu và đang dần giết chết nó.

Tôi không thể tưởng tượng tương lai sẽ ra sao. Họ đã mua Hoa hậu Hoàn vũ ngay cả khi họ không biết cách xử lý đúng đắn. Bây giờ tất cả chỉ là tiền", Omar nói.

Trước những cáo buộc nghiêm trọng từ các thí sinh và bộ phim tài liệu của ABC News, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2024 lên tiếng: "Nội dung bị cáo buộc chứa thông tin sai lệch nhằm mục đích làm suy yếu tính toàn vẹn và các giá trị mà tổ chức của chúng tôi được biết đến và coi trọng".

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng khẳng định không để những thông tin vô căn cứ làm ảnh hưởng đến sứ mệnh của họ, cam kết thực hiện vai trò thúc đẩy đoàn kết, tôn vinh sự đa dạng và ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ.

Hoa hậu Hoàn vũ được xếp vào một trong 4 cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cuộc thi nhằm tôn vinh những phụ nữ đẹp, tài năng và nói lên suy nghĩ của phụ nữ thời đại.

Năm 2021, cuộc thi được bán cho công ty của doanh nhân người Thái Lan Anne Jakrajutatip và liên tục có những đổi mới.

Từ khi nắm trong tay cuộc thi sắc đẹp quốc tế này, nữ doanh nhân chuyển giới người Thái Lan đối mặt với những chỉ trích của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, bà chỉ tập trung vào mặt kinh doanh của cuộc thi, thay vì chú trọng phát triển chất lượng.