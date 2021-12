Ba cặp tình nhân "Người Nhện" vẫn "đâm đầu vào yêu" bất chấp bị cảnh báo

Dân trí Cả ba phiên bản "Người Nhện" đều trở thành tình nhân sau bộ phim bất chấp lời khuyên "Đừng yêu nhau" của Amy Pascal, nhà sản xuất đứng đằng sau thành công của siêu phẩm này.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, khán giả của Người Nhện (Spider-Man) còn bị cuốn vào câu chuyện hậu trường của bộ phim. Trong đó, chuyện "phim giả tình thật" của các cặp đôi Người Nhện đã thu hút người xem.

Cặp đôi hiện tại của Người Nhện - Tom Holland và Zendaya đang chiếm sóng truyền thông thế giới, trước đó, Tobey Maguire - Kirsten Dunst và Andrew Garfield - Emma Stone cũng từng khuấy đảo dư luận thế giới.

Trong cuộc trò chuyện với tờ New York Times, Amy Pascal, nhà sản xuất đứng đằng sau thành công của Người Nhện đã chia sẻ về những mối quan hệ lãng mạn của các cặp diễn viên chính trong phim.

Amy Pascal cảnh báo các cặp đôi Người Nhện không nên yêu nhau.

Amy cho biết, chính cô đã đưa lời khuyên cho các cặp đôi không nên yêu nhau trước khi phim bắt đầu. Song, chính sự cấm đoán lại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ khiến họ lại càng dễ dàng phải lòng nhau và yêu nhau bất chấp cảnh báo.

"Tôi đã đưa Tom và Zendaya sang một chỗ riêng để nói chuyện trong lần đầu gặp họ. Tôi nói với hai người rằng, đừng cố gắng phải lòng người kia. Tôi đã đưa lời khuyên tương tự cho Andrew và Emma. Nó có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng họ đều phớt lờ tôi", Amy kể lại.

Cùng điểm lại ba cặp đôi Người Nhện thu hút truyền thông thế giới:

Tobey Maguire và Kirsten Dunst

Bộ phim Spider-Man (năm 2002) của đạo diễn Sam Raimi không chỉ khiến khán giả thích thú với hình ảnh Người Nhện bước ra từ đời thực với những năng lực siêu phàm mà cuốn người xem bởi chuyện tình lãng mạn giữa Peter Parker và Mary Jane.

Tobey Maguire và Kirsten Dunst trong "Người Nhện" (năm 2002).

Hai nhân vật này lần lượt được hóa thân bởi Tobey Maguire và Kirsten Dunst. Họ chính là hai diễn viên thể hiện nụ hôn ngược kinh điển trên màn ảnh, làm nên khoảnh khắc biểu tượng của loạt phim Người Nhện.

Bên cạnh phản ứng tuyệt vời trên màn ảnh, Tobey Maguire và Kirsten Dunst còn nhanh chóng trở thành một đôi thực sự đằng sau ống kính máy quay. Tài tử sinh năm 1975 từng thừa nhận, khi quay cảnh hôn với bạn diễn khác giới, anh đã "âm thầm tận hưởng niềm hạnh phúc trong lòng".

Mối tình giữa Tobey Maguire và Kirsten Dunst bắt đầu và kết thúc đều rất lặng lẽ.

Mối tình giữa Tobey Maguire và Kirsten Dunst bắt đầu khi cặp sao đình đám quay phần phim đầu tiên và kết thúc trước lúc họ tham gia Spider-Man 3 vào năm 2007. Họ duy trì mối tình bí mật đến mức đạo diễn Sam Raimi còn từng thừa nhận "không biết gì" cho tới khi họ công khai chia tay với truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với Playboy vào năm 2013, nam diễn viên James Franco, người thủ vai Harry Osborn - bạn thân của Peter, thừa nhận: "Tôi đã có lúc cảm nắng Kirsten và nhớ rằng mình đã khá buồn khi họ (Tobey và Kirsten) thực sự yêu nhau".

Kirsten Dunst hiện đã có một gia đình nhỏ còn Tobey Maguire gây tiếc nuối khi ly dị vợ sau 13 năm chung sống.

Andrew Garfield và Emma Stone

Andrew Garfield và Emma Stone kết đôi khi tham gia The Amazing Spider-Man. Sau lần đầu tiên gặp nhau trên trường quay, hai ngôi sao đã nhanh chóng phải lòng rồi bắt đầu hẹn hò từ năm 2011. Khi được MTV News hỏi về chuyện "phim giả tình thật", Andrew Garfield tiết lộ: "Chúng tôi rất hợp nhau. Đó là điều thú vị".

Emma Stone cũng vui vẻ nói với tờ Teen Vogue: "Gặp Andrew và làm việc cùng anh là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có".

Andrew Garfield và Emma Stone là cặp tình nhân "Người Nhện" thứ hai kết đôi sau khi hợp tác.

Trái với cặp tình nhân đầu của Người Nhện, Andrew Garfield và Emma Stone lại khá thoải mái khi thể hiện tình cảm với nhau. Ngoài những màn tương tác thân mật trên phim trường, họ còn liên tục bị giới săn tin bắt gặp hò hẹn.

Năm 2011, họ trở thành cặp tình nhân được yêu thích nhất Hollywood và liên tục xuất hiện trên truyền thông. Emma và Andrew cũng rất thoải mái công khai tình yêu mỗi khi dự sự kiện, tham gia các chương trình phỏng vấn.

Năm 2015, Andrew Garfield và Emma Stone gây tiếc nuối khi thông báo "đường ai nấy đi" vì cả hai đều bận rộn với sự nghiệp, ít thời gian dành cho chuyện tình cảm.

Andrew Garfield và Emma Stone công khai tình cảm vào năm 2011 và chia tay vào năm 2015.

Dù không còn bên nhau, họ vẫn không ngại bày tỏ tình cảm sâu đậm với đối phương và công khai ủng hộ nhau trong công việc. Hậu chia tay, Emma Stone và tình cũ có nhiều khoảnh khắc tình cảm, vui vẻ, điều này khiến khán giả của Người nhện mong mỏi cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai.

Hiện tại, Emma Stone đã kết hôn và làm mẹ của một bé gái xinh đẹp vào năm 2020. Trong khi, Andrew Garfield tập trung phát triển sự nghiệp và không chia sẻ chuyện tình cảm với truyền thông.

Tom Holland và Zendaya

Zendaya và Tom Holland, cùng sinh năm 1996, trở thành một cặp trong loạt phim mới về Người Nhện thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong khi Tom Holland chinh phục khán giả với vẻ ngoài trẻ trung thì Zendaya được yêu mến nhờ vai Michelle, cô bạn cùng lớp thông minh.

Hai ngôi sao trẻ cùng sánh vai trên màn ảnh trong Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và sắp tới là Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland và Zendaya, cặp tình nhân 9X, đang khiến truyền thông và người hâm mộ khắp thế giới "phát sốt".

Tom Holland và Zendaya không chỉ tương tác ngọt ngào trên màn ảnh mà ngay trong đợt quảng bá phim, họ cũng khiến fan ghen tị.

Trước khi bị bắt gặp hôn nhau trong xe ô tô ở Los Angeles (Mỹ) và thừa nhận chuyện hò hẹn vào tháng 7 vừa rồi, Peter Parker và MJ phiên bản hiện đại thường xuyên gọi nhau là bạn bất chấp tin đồn họ là một cặp xuất hiện từ năm 2017.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Zendaya liên tục dành những lời nói ngọt ngào cho Tom trên mạng xã hội. Nữ diễn viên gọi bạn trai là "Chàng Nhện của em" còn Tom Holland gọi Zendaya theo tên nữ chính trong phim "MJ của anh".

Gần đây, cặp đôi bận rộn quảng bá cho phim điện ảnh Spider-Man: No Way Home. Trên thảm đỏ, Tom và Zendaya khiến fan phát sốt với những khoảnh khắc tình tứ, cái ôm eo đánh dấu chủ quyền.

Tom Holland và Zendaya được khen đẹp đôi dù chênh lệch chiều cao.

Phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp tình nhân 9X đang giúp Spider-Man: No Way Home nhận được những lời khen từ công chúng. Diễn xuất của Tom Holland và Zendaya cũng được phản hồi tích cực.

Zendaya có chiều cao nổi trội so với bạn trai. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1996 cũng có gu thời trang gợi cảm và táo bạo. Dù có phần nhỉnh hơn bạn trai khi sánh bước trên thảm đỏ nhưng cặp tình nhân Người Nhện thế hệ ba vẫn nhận được cơn mưa lời khen và sự ủng hộ của người hâm mộ.

Tom khen bạn gái: "Cô ấy xinh đẹp, thông minh và giống như một con cú khôn ngoan". Một số nguồn tin cho biết, mối quan hệ giữa Tom và Zendaya chỉ thực sự phát triển trong thời gian gần đây. "Họ bắt đầu như những người bạn tuyệt vời và duy trì mối quan hệ bạn bè suốt một thời gian dài trước khi quyết định chính thức tìm hiểu nhau".

Khoảnh khắc ngọt ngào của Tom Holland và Zendaya

Mi Vân

Theo New York Times/DM