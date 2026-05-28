Ảnh “nàng thơ” dưới nắng của mỹ nhân Trung Quốc tại Hà Nội gây sốt

Vào ngày 24/5, Lưu Thi Thi đến Việt Nam tham dự chương trình “Văn hóa nghe nhìn Trung Quốc - Việt Nam” tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đặt chân tới Việt Nam, thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch và khí chất tinh tế như tiểu thư cổ trang bước ra từ phim.

Sau khi kết thúc sự kiện, cô còn ghé phố đi bộ Hồ Gươm để chụp loạt ảnh đậm chất "nàng thơ", bất chấp cái nắng rực rỡ của thủ đô.

Dù thời tiết có phần khắc nghiệt, thần thái và nhan sắc của Lưu Thi Thi vẫn tỏa sáng. Gương mặt xinh đẹp, biểu cảm nhẹ nhàng cùng phong cách tạo dáng duyên dáng khiến loạt ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ cả Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều khán giả ca ngợi tinh thần chuyên nghiệp của nữ diễn viên trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Sinh năm 1987, Lưu Thi Thi được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết cùng hình tượng thục nữ trong các bộ phim như Bộ bộ kinh tâm, Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm, Túy linh lung. Trong thời gian đỉnh cao, nữ diễn viên quyết định tạm rời làng giải trí để lập gia đình và sinh con.

Năm 2013, Lưu Thi Thi công khai mối quan hệ với tài tử Ngô Kỳ Long - đồng nghiệp trong Bộ bộ kinh tâm. Hai năm sau, họ kết hôn và tổ chức lễ cưới lãng mạn tại Bali, Indonesia.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác 17 năm và việc Ngô Kỳ Long từng có một đời vợ, cặp đôi vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng nhờ hình mẫu gia đình hạnh phúc và gắn kết.

Sau khi kết hôn, Ngô Kỳ Long tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc con và hỗ trợ kinh doanh. Nhờ khả năng quản lý tài chính và kinh doanh nhạy bén, hai vợ chồng sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD tính đến năm 2022.

Lưu Thi Thi trở lại làng giải trí từ năm 2021, tích cực tham gia các dự án nghệ thuật. Gần đây, cô tái xuất ấn tượng với bộ phim cổ trang Nhất niệm quan sơn, đánh dấu sự trở lại sau hai dự án có tỉ suất xem không cao là Tôi thân yêu và Lưu kim tuế nguyệt. Nữ diễn viên chia sẻ cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp sau thời gian dài dành cho gia đình.

Trong suốt chuyến công tác tại Việt Nam, ngoài các hoạt động chính, Lưu Thi Thi còn dành thời gian xuống phố tạo dáng, thực hiện loạt ảnh tại các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội.

Những bức ảnh với phong cách thanh lịch, dịu dàng và thần thái kiêu kỳ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Khán giả Việt Nam cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nữ diễn viên vì tinh thần làm việc nghiêm túc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Truyền thông Trung Quốc từng lan truyền thông tin cặp đôi Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long gặp trục trặc trong hôn nhân, bao gồm việc rút khỏi các hoạt động kinh doanh chung và nghi vấn ly hôn.

Tuy nhiên, hình ảnh Lưu Thi Thi vừa trở về nhà tại Thượng Hải, cùng Ngô Kỳ Long xuất hiện trong đời thường, đã chính thức dập tắt các tin đồn. Cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ gia đình ổn định, đồng hành chăm sóc con trai và cân bằng sự nghiệp cá nhân.

Trong một lần hiếm hoi nói về hôn nhân, ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ cho hay, dù là một người của công chúng, cô không thoải mái khi bản thân và những người thân yêu bị soi mói đời tư.

"Tôi không muốn trả lời các câu hỏi về đời tư cá nhân. Vì vậy, tôi cũng luôn từ chối các lời mời tham gia các chương trình giải trí dài hạn", Lưu Thi Thi nói.

Lưu Thi Thi cho biết quan điểm của cô là công việc và cuộc sống cá nhân tách biệt. "Dù công việc hiện tại của tôi chắc chắn sẽ bao gồm cả cuộc sống, nhưng tôi nghĩ rằng sự giao nhau cần phải có một mức độ", Lưu Thi Thi nói thêm.

Những hình ảnh Lưu Thi Thi tại Hà Nội không chỉ gây chú ý về nhan sắc, mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và thần thái ổn định của nữ diễn viên trong điều kiện khắc nghiệt. Sự kiện cũng góp phần làm nổi bật mối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, thu hút sự quan tâm từ công chúng hai nước.

Với lịch trình dày đặc, sự xuất hiện của Lưu Thi Thi tại Việt Nam một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của cô trong làng giải trí Hoa ngữ, cả về nhan sắc lẫn sự chuyên nghiệp trong công việc.

Ảnh: Weibo