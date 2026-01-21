Ái nữ tài phiệt xứ Hàn bị bắt: Tiết lộ chấn động về giới giải trí Hàn Quốc

Trong đó có Seungri (cựu thành viên nhóm Big Bang) và Park Yoo Chun (nghệ sĩ nổi tiếng kiêm hôn phu cũ của Hwang Hana).

Tháng 12 vừa qua, Hwang Hana - cháu ngoại nhà sáng lập Tập đoàn Namyang Dairy Products - bị bắt khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia) và bị dẫn độ về Hàn Quốc. Cô bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ điều tra.

Tiểu thư tài phiệt Hwang Hana (Ảnh: Yonhap News).

Trước đó hơn một năm, Hwang Hana đã rời khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh bị điều tra liên quan đến hành vi sử dụng ma túy. Cô lần lượt sang Thái Lan rồi Campuchia, đồng thời bị đưa vào diện truy nã quốc tế của Interpol.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hwang Hana được biết đến là một tiểu thư tài phiệt có lối sống xa hoa, thường xuyên giao du với giới nghệ sĩ và từng là hôn thê cũ của ca sĩ - diễn viên Park Yoo Chun. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn xuất hiện dày đặc trong các sự kiện thời trang - giải trí với hình ảnh sang chảnh, hàng hiệu.

Theo các báo cáo ban đầu, Hwang Hana đã tự nguyện ra đầu thú, khiến dư luận đặt câu hỏi về động cơ quay trở lại Hàn Quốc sau thời gian lẩn trốn.

Nguồn tin độc quyền của SBS News (Hàn Quốc) cho biết, ngày 26/12/2025, thẩm phán cao cấp Seo Hyo Jin (Tòa án Quận Suwon - chi nhánh Anyang, tỉnh Gyeonggi) đã ban hành lệnh bắt giữ Hwang Hana với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy, do lo ngại nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.

Trong phiên điều trần cùng ngày, Hwang Hana phủ nhận việc sử dụng methamphetamine (ma túy đá) cũng như tiêm chất cấm cho người khác. Cô cho biết lý do trở về Hàn Quốc là vì đứa con mới sinh tại Campuchia.

“Tôi quyết định quay về để chịu trách nhiệm đúng đắn trong việc nuôi dưỡng con mình”, Hwang Hana nói trước tòa.

Hwang Hana được cho là tiết lộ nhiều thông tin liên quan tới giới nghệ sĩ Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

Theo cảnh sát, trẻ sơ sinh và người đàn ông được cho là cha ruột của đứa bé cũng đi cùng Hwang Hana trên chuyến bay về Hàn Quốc.

Hwang Hana từng bị kết án 2 năm tù treo vào năm 2019, nộp phạt 2,2 triệu won (hơn 39 triệu đồng) và trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện vì các hành vi liên quan đến mua bán và sử dụng ma túy.

Sau khi mãn hạn án vào năm 2022, cô gần như rút khỏi sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2023-2024, tên cô vẫn xuất hiện trong nhiều bài điều tra về các đường dây ma túy có liên hệ với giới giải trí.

Theo điều tra, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc khi đang bị theo dõi, sang Thái Lan rồi Campuchia. Tháng 10/2025, dư luận xôn xao trước thông tin cô sinh sống tại một khu phức hợp cao cấp ở Phnom Penh cùng một người đàn ông Hàn Quốc.

Cảnh sát cho biết, theo xác nhận của Cục Di trú Campuchia, không có hồ sơ nhập cảnh hợp pháp mang tên Hwang Hana, nhiều khả năng cô đã nhập cảnh trái phép.

Trong quá trình lấy lời khai gần đây, Hwang Hana được cho là đã thừa nhận giúp ông trùm Park Wang Yeol đưa chất cấm vào Hàn Quốc. Để được xem xét giảm án, cô được cho là khai ra tên của một số người nổi tiếng bị cho là có liên quan đến việc sử dụng ma túy, trong đó có ca sĩ Park Yoo Chun và Seungri.

Nam ca sĩ Seungri (Ảnh: Newsen).

Theo phóng viên Oh Hyuk Jin, Seungri bị cáo buộc vẫn duy trì quan hệ với các đối tượng rửa tiền và lừa đảo tại Campuchia, thậm chí có kế hoạch mở một câu lạc bộ Burning Sun thứ 2 tại đây.

Phóng viên Oh Hyuk Jin giải thích, tại khu vực Đông Nam Á, Seungri vẫn được nhận diện là cựu thành viên Big Bang, điều này khiến anh có lợi thế trong việc tiếp cận các mối quan hệ làm ăn. Hiện tại, Seungri được cho là thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia, đặc biệt là Thái Lan.

Seungri (SN 1990) từng là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng Big Bang. Tuy nhiên, từ năm 2019, anh vướng vào vụ bê bối Burning Sun, bị kết án tù và buộc rút khỏi làng giải trí, chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật.

Tài tử Park Yoo Chun (Ảnh: Osen).

Trong khi đó, Park Yoo Chun hiện đối mặt với nhiều vụ kiện tụng. Ngày 19/1, kênh YouTube Jirijirij tiết lộ, ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoo Chun đột ngột trở về Hàn Quốc để tham dự các phiên tòa trong thời gian ngắn.

Theo nguồn tin mới nhất, Park Yoo Chun vừa thoát khỏi nghĩa vụ bồi thường 500 triệu won (gần 9 tỷ đồng) liên quan đến công ty quản lý cũ.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1986 từng là thành viên nhóm nhạc huyền thoại TVXQ (DBSK) và sau đó là JYJ, được xem là gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) thế hệ đầu.

Tuy nhiên, kể từ năm 2016, Park Yoo Chun liên tục dính bê bối đời tư và pháp lý, khiến sự nghiệp tại Hàn Quốc gần như sụp đổ. Anh hiện hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài nhưng không còn duy trì được sức ảnh hưởng.