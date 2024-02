Acecook Happiness Concert lần thứ 8: Hành trình âm nhạc chạm đến trái tim

Mỗi khi mùa xuân về, không gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được nghe những giai điệu thăng hoa, những nốt nhạc đong đầy cảm xúc và hy vọng. Đó chính là trải nghiệm tuyệt vời mà Acecook Happiness Concert lần thứ 8 đã mang đến: một bữa tiệc âm nhạc kỳ diệu và tràn đầy sức sống, để chào đón năm mới đầy tiềm năng và lan tỏa sự hạnh phúc.

Hai buổi hòa nhạc diễn ra vào ngày 13/1 tại nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội và ngày 20/1tại Nhạc viện TPHCM. Những giai điệu đã thổi bùng ngọn lửa tinh thần, mang lại sự hân hoan và hạnh phúc cho những người tham dự để mỗi người đều khắc sâu trong ký ức thanh âm diệu kỳ.

Buổi hòa nhạc đã mở một cánh cửa đến những trải nghiệm phong phú và đặc biệt, khi âm nhạc cổ điển và không gian hiện đại gặp gỡ, tạo nên những ấn tượng khắc ghi trong tâm trí.

Tại đây, những nghệ sĩ tài năng như nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) đã cùng nhau tạo ra những bản hòa nhạc lôi cuốn, mang lại cho khán giả những phút giây đong đầy cảm xúc.

Khán giả Việt Nam đã được tận hưởng bữa tiệc âm nhạc dưới bàn tay chỉ huy tài hoa của nhạc trưởng Honna Tetsuji. Ông đã xây dựng được vị thế của mình trong thế giới âm nhạc với những kinh nghiệm chỉ huy đa dạng trên toàn cầu.

Buổi hòa nhạc "Acecook Happiness Concert" vì thế trở thành một tác phẩm nghệ thuật đầy cuốn hút và mỗi bản nhạc là một nốt nhạc được dàn dựng một cách tinh tế qua sự trình diễn của nghệ sĩ violin tài năng Bùi Công Duy và các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO).

Những màn trình diễn đầy tinh tế đã biến sự kiện thành một hành trình mê hoặc, nơi mà khán giả có thể gác lại mọi phiền muộn và chìm đắm trong những thanh âm và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Sau mỗi màn trình diễn là những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. Hạnh phúc tràn ngập trong không gian của buổi hòa nhạc, hạnh phúc của người nghe, hạnh phúc của những người nghệ sĩ và hạnh phúc của ban tổ chức Acecook Happiness Concert lần thứ 8.

Acecook Happiness Concert mở màn với giai điệu quen thuộc, êm đềm và mộc mạc của "Se chỉ luồn kim" như những hơi thở của quê hương, lấp đầy không gian âm nhạc với cảm xúc đong đầy.

"Ngay từ khi Acecook công bố danh sách của chương trình, tôi đã vô cùng mong chờ được lắng nghe 'Se chỉ luồn kim'. Với tôi, đây quả thực là một tác phẩm bất hủ. Các nghệ sĩ quá tài năng khi có thể mang đến những cảm xúc sâu lắng và rung động như thế này chỉ với những nốt nhạc", bác Thành Long - khán giả tham dự đêm nhạc tại TPHCM chia sẻ.

Nét đẹp của giai điệu dân ca "Se chỉ luồn kim" kết hợp cùng các nhạc cụ giao hưởng hiện đại tạo nên những trải nghiệm độc đáo giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Tiếp nối là giai điệu của những tác phẩm bất hủ của thế giới như "Overture From Opera 'the Barber Of Seville'", "Violin Concerto No.1 In G-minor Op.26"...

Trải qua hai giờ đồng hồ của buổi hòa nhạc, người nghe đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc, từ sự gần gũi của giai điệu dân ca Việt Nam cho đến hàn lâm của những tác phẩm kinh điển. Trái tim của mọi người như được rung động bởi những nốt nhạc cổ điển và âm nhạc hạnh phúc vang lên khắp không gian nhà hát, tạo nên một trải nghiệm không thể quên.

Chị Mai Liên - nhân viên văn phòng tại Hà Nội bày tỏ: "Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi hòa nhạc. Và quả thật, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã làm thế. Trải nghiệm của tôi càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết khi biết chiếc vé tham dự Acecook Happiness Concert của mình có thể góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp".

Trong suốt đêm nhạc, không gian tràn ngập cảm xúc đầy mê say của khán giả và các nghệ sĩ. Từ tiếng vỗ tay hân hoan đến mỗi cái nhìn, mỗi nốt nhạc đều là một chuyến phiêu lưu qua thế giới của cảm xúc. Nơi đây, những hạnh phúc và niềm vui tự nhiên trào dâng, khiến cho trái tim mỗi người rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Những khát vọng và hy vọng mới cho một năm mới đầy tích cực và phấn khởi được đun nấu từ những nốt nhạc sâu lắng, từ những âm điệu êm đềm.

Khán giả không chỉ ngồi thưởng thức, mà còn được trải nghiệm "Góc nhạc trưởng". Ban đầu, ban tổ chức chỉ dự kiến chọn 5 khán giả nhưng sự nhiệt tình và hứng thú của mọi người đã khiến số lượng này tăng lên đáng kể. Ở Hà Nội, có tới 9 người, trong khi ở TPHCM, cũng có 6 người mê nhạc tham gia cuộc chơi này. Điều đó chứng tỏ, đam mê và sự hào hứng của người hâm mộ với âm nhạc là không biên giới.

Những người tham gia được chọn đã có cơ hội cầm đũa nhạc trưởng và dẫn dắt dàn nhạc cổ điển trong một thử thách không chỉ làm nổi bật tài năng mà còn là thách thức của sự sáng tạo.

Với sự xuất hiện của các "nhạc trưởng" mới, không khí buổi hòa nhạc trở nên sôi động bởi những ý tưởng mới lạ. Mỗi người tham gia đều có cơ hội chọn lựa giữa hai tác phẩm nổi tiếng là Vũ khúc Hungary số 5 và Carmen, tạo nên những khoảnh khắc thú vị và độc đáo trong buổi biểu diễn, khiến cho trái tim của khán giả không chỉ nhảy múa theo nhịp nhàng mà còn đắm chìm trong sự sáng tạo và kỳ vị của âm nhạc.

Những "nhạc trưởng" lần đầu không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi mà còn mạnh dạn hoàn thành xuất sắc phần chỉ huy của mình. Một vài người tham gia nhí ban đầu có vẻ nhút nhát và rụt rè trước ánh đèn sân khấu, nhưng khi họ mạnh dạn thể hiện bản thân, không khí trở nên ấm áp và tràn ngập niềm vui.

Acecook Happiness Concert không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc mà còn là một hành trình quý báu của lòng sẻ chia và sự đóng góp chân thành vào sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam.

Việc trao tặng toàn bộ doanh thu từ bán vé của đêm diễn cho Học viện Âm nhạc Huế ở buổi biểu diễn tại Nhạc viện TPHCM không chỉ là một hoạt động tài trợ mà còn là cam kết rõ ràng về việc nuôi dưỡng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam cho thế hệ tương lai. Điều này thể hiện rõ ý chí của Acecook Việt Nam trong việc thực hiện triết lý "Hạnh phúc cho cộng đồng", mang lại những giá trị tốt đẹp cho đất nước và người dân Việt Nam.

Mỗi tác phẩm bất hủ kết thúc với những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả, tượng trưng cho sự kính trọng và cảm kích sâu sắc đối với những nghệ sĩ và những giai điệu tuyệt vời mà họ đã mang đến.

Và khi "Acecook Happiness Concert" lần thứ 8 khép lại, không chỉ là những tiếng vỗ tay, mà còn là sự hạnh phúc và công nhận của tất cả khán giả. Buổi hòa nhạc đã thực sự chạm đến trái tim của những người yêu nhạc, những cá nhân luôn quan tâm đến sự phát triển của văn hóa. Việc tất cả vé được bán hết trước thời gian dự kiến là minh chứng rõ ràng cho sức hút và ý nghĩa của sự kiện này.

Thông qua Acecook Happiness Concert, Acecook Việt Nam đã tạo ra những giây phút đầy ý nghĩa và khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả, từ những người lớn tuổi tới trẻ em. Những bản nhạc cổ điển tinh tế và sâu lắng đã truyền đạt được thông điệp về hạnh phúc và tình yêu thương, đồng thời thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với di sản văn hóa của dân tộc.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: "Qua việc thể hiện tấm lòng thông qua âm nhạc, chúng tôi đã góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho đất nước và người dân Việt Nam. Hạnh phúc không chỉ là điều mà chúng tôi mong muốn đem lại cho cộng đồng, mà còn là sứ mệnh của chúng tôi, đồng hành cùng mọi người trên con đường phát triển và hòa bình".

Mỗi một hoạt động dù nhỏ hay lớn, Acecook Việt Nam cam kết luôn đồng hành với sự phát triển của xã hội Việt Nam, luôn làm những điều tốt nhất cho đất nước và người dân Việt Nam.

Nội dung: Trường Thịnh

07/02/2024 - 11:17