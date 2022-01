"Ác nữ" Kim So Yeon của "Penthouse" nức nở khi nhận giải Daesang

Tối 31/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2021 đã diễn ra và xướng tên những cá nhân, bộ phim xuất sắc nhất trong năm. Là bộ phim đình đám nhất của đài SBS trong năm nay, Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse 3) đã ẵm loạt giải thưởng lớn. Trong đó, đáng chú ý là giải thưởng Daesang (giải thưởng diễn xuất quan trọng) dành cho "ác nữ" Kim So Yeon.

Kim So Yeon đã vượt qua ba đối thủ là Song Hye Kyo, Honey Lee và Lee Je Hoon để giành lấy giải thưởng danh giá này. Chiến thắng của Kim Seon Yeon không quá bất ngờ với khán giả bởi ngay từ trước lễ trao giải, người hâm mộ và truyền thông đã dự đoán người chiến thắng là "ác nữ" của Cuộc chiến thượng lưu.

Cuộc chiến thượng lưu là một trong những phim truyền hình thành công và ăn khách nhất trong năm 2021 của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Trong đó, diễn xuất xuất thần của Kim So Yeon được đông đảo khán giả công nhận và cô được khán giả gọi bằng cái tên "Ác nữ quốc dân".

Kim So Yeon là gương mặt quen thuộc của màn ảnh xứ Hàn từ những năm 90 với nhiều bộ phim như Tình yêu trong sáng, Ngày hôm qua… Năm 2021, Kim So Yeon trở thành cái tên "hot" tại Hàn Quốc khi bộ phim truyền hình Cuộc chiến thượng lưu được phát sóng.

Trong Cuộc chiến thượng lưu, Kim So Yeon thủ vai Cheon Seo Jin, một giảng viên thanh nhạc và là người thừa kế tập đoàn Cheong A. Nhân vật Cheon Seo Jin là một người phụ nữ giàu có, kiêu ngạo, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để thực hiện tham vọng.

Nét diễn sắc sảo của Kim So Yeon dễ dàng khiến Cheon Seo Jin trở thành ác nữ ấn tượng nhất với khán giả ngay từ những tập đầu. Nhiều người đánh giá, vai diễn phản diện với tính cách khó lường của nhân vật đã giúp Kim So Yeon bộc lộ năng lực diễn xuất ấn tượng.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, tối 31/12, Kim So Yeon đã bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Đây là giải thưởng Daesang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô gần 20 năm nay.

Giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc của SBS Drama Awards 2021 đã gọi tên nhiều diễn viên như Choi Hyun Wook - Son Sang Yeon và Kim Young Dae ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc và Choi Ye Bin, Han Ji Hyun, Roh Jeong Eui cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của đêm trao giải chính là hạng mục Cặp đôi xuất sắc. Giải thưởng này đã được trao cho Ahn Hyo Seop và Kim Yoo Jung của bộ phim Lovers of the Red Sky.

Dù trượt giải thưởng Daesang nhưng cựu Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee vẫn giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn) cho diễn xuất ấn tượng trong bộ phim Nữ thanh tra tài ba (One the Woman).

Kết quả lễ trao giải SBS Drama Awards 2021:

Cặp đôi đẹp nhất: Kim Yoo Jung - Ahn Hyo Seop (Lovers of the Red Sky)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Kim Young Dae (Penthouse) - Son Sang Yeon (Racket Boys) - Choi Hyun Wook (Racket Boys / Taxi Driver)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Choi Ye Bin (Penthouse) - Han Ji Hyun (Penthouse) - Roh Jeong Eui (Our Beloved Summer)

Nam diễn viên trẻ xuất sắc và Nữ diễn viên trẻ xuất sắc: Tang Jun Sang và Lee Jae In

Nam diễn viên phụ xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn): Song Won Seok (One The Woman)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn): Park Hyo Joo từ (Now We Are Breaking Up)

Nam diễn viên phụ xuất sắc (thể loại chính kịch): Kim Eui Sung (Taxi Driver)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc (thể loại chính kịch): Cha Ji Yeon (Taxi Driver)

Giải diễn xuất xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn): Kim Joo Hun (Now We Are Breaking Up)

Giải diễn xuất xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn): Jin Seo Yeon (One The Woman)

Nam chính xuất sắc: Kwak Si Yang (Hong Chun Gi)

Nữ chính xuất sắc: Oh Na Ra (Racket Boys)

Giải thưởng đặc biệt: biên kịch Kim Soon Ok của Penthouse

Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn): Honey Lee (One the Woman)

Nam diễn viên xuất sắc (thể loại phim Hài/Lãng mạn): Lee Sang Yoon (One the Woman)

Giải Daesang: Kim So Yeon (Penthouse)