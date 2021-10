Á hậu Việt bị chỉ trích vì cách nói chuyện nửa Tây nửa ta bây giờ ra sao?

Dân trí Là đại diện Việt Nam chuẩn bị tham gia Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) 2021 nhưng Kim Duyên lại gây tranh cãi khi nói chuyện nửa Tây, nửa ta. Hoa hậu H'Hen Niê đã đặc biệt nhắc nhở cô.

Biết ơn khán giả đã khắt khe, chỉ trích để cô trưởng thành hơn

Trong một buổi trò chuyện với khán giả trên mạng xã hội, Kim Duyên đã chia sẻ về việc sẽ sử dụng tiếng Việt hay tiếng Anh tại Miss Universe. Tuy nhiên, cách nói chuyện không mạch lạc, chêm tiếng Anh của cô đã nổ ra một cuộc tranh cãi.

Cụ thể, cô nói: "Interview nó sẽ kiểu more nghiêng về about myself, có nghĩa là phần phỏng vấn kín thì sẽ nghiêng về hỏi bản thân mình nhiều hơn. Nếu như thế thì Duyên sẽ trả lời bằng tiếng Anh".

Clip Á hậu Kim Duyên nói chuyện nửa Tây nửa ta

Cộng đồng mạng khi đó thậm chí đã lập nhóm phản đối Á hậu Kim Duyên tham dự tranh tài tại Miss Universe.

Mới đây, Kim Duyên có buổi trò chuyện cùng với HLV H'Hen Niê. Bằng những trải nghiệm của mình tại Miss Universe 2018, H'Hen Niê cho biết, bản thân cô khá áp lực vì sợ kinh nghiệm mình sẽ khác với cuộc thi năm nay của Kim Duyên.

Tuy nhiên cô vẫn sẽ đồng hành và hỗ trợ hết khả năng để giúp Kim Duyên hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Kim Duyên là đại diện Việt Nam chuẩn bị tham gia Miss Universe.

Lắng nghe những chia sẻ của H'Hen Niê, Kim Duyên cũng trải lòng cô đã có nhiều lo lắng trên hành trình chuẩn bị cho Miss Universe, cô tự nhận "bản thân còn thiếu sót, chưa hoàn thiện và chắc cần rất nhiều lời khuyên từ hoa hậu H'Hen Niê". Bên cạnh đó, Kim Duyên cũng nhắc về khoảng thời gian nhìn lại chính bản thân mình.

Khi cùng H'Hen Niê xem lại đoạn livestream "Interview more nghiêng về about myself" từng gây tranh cãi, Kim Duyên cảm thấy "biết ơn". Bởi vì chính nhờ có khoảnh khắc mắc lỗi đó, cô nhận được góp ý của khán giả.

Chân thành và có cả khắt khe, tất cả Kim Duyên đều tiếp thu và cố gắng sửa chữa để hoàn thiện bản thân mình. Kim Duyên cho biết, cô đã trau dồi rất nhiều từ thời điểm đó đến bây giờ: "Dù nó có làm mình buồn hay làm mình hơi chùn lòng một chút, nhưng nó chính là động lực giúp mình nhìn lại bản thân. Kể từ thời điểm đó đến bây giờ, Duyên đã trưởng thành hơn, điềm đạm hơn".

Khi cùng H'Hen Niê xem lại đoạn livestream "Interview more nghiêng về about myself" từng gây tranh cãi, Kim Duyên cảm thấy "biết ơn" vì kịp nhìn nhận lại bản thân.

Từng trải qua, Hoa hậu H'Hen Niê thấu hiểu cảm giác của Kim Duyên hiện tại, cô dành lời động viên tiếp thêm sức cho Kim Duyên: "Đừng bỏ cuộc, hãy tiếp thu và biến nó trở thành năng lượng tích cực để chiến đấu, chạm tới ước mơ, khát khao".

Hoa hậu H'Hen Niê đặc biệt nhắc nhở Kim Duyên về việc "chêm tiếng Anh vào tiếng Việt". H'Hen Niê cũng kể câu chuyện khi mới lên TPHCM, trong một lần về quê, cô đã nói chuyện chèn tiếng Việt vào tiếng Ê đê khiến bà con lối xóm buồn lòng.

"Từ đó H'Hen Niê hiểu rằng, mình nói tiếng nào ra tiếng đó", H'Hen Niê nhắc nhở Kim Duyên nên chú ý để không làm mất thiện cảm đối với khán giả.

Kim Duyên tập luyện với thầy giáo riêng để quản lý thời gian. Cô cũng được hướng dẫn cách chọn từ vựng, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi làm cho phần thi thuyết trình trở nên hay hơn.

Nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót trong kỹ năng ứng xử và thuyết trình, Kim Duyên đã chăm chỉ và cố gắng tập luyện, chọn cách ghi âm và tập trung nghe lại kỹ càng.

"Hen rất hạnh phúc vì những gì Duyên đã nhìn nhận. Một lần nữa cảm ơn những đóng góp của quý anh chị ở trên mạng", H'Hen Niê bày tỏ.

Ngoài ra, H'Hen Niê cũng nói với Kim Duyên về lựa chọn xuất hiện với màu áo "cờ đỏ sao vàng", Hoa hậu H'Hen Niê tự hào: "Hen muốn động viên và nhắc nhở Duyên hãy luôn tự hào về bản thân mình, về màu cờ sắc áo của Việt Nam. Khi đi thi ở thế giới cũng vậy, hãy luôn thể hiện tinh thần tự hào "tôi là người Việt Nam", tôi tự hào về đất nước tôi".

Sau khi xem xong hình hiệu "Road To Miss Universe 2021" của Kim Duyên, Hoa hậu H'Hen Niê cũng dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ vượt trội của Kim Duyên, đặc biệt phần catwalk đã mềm mại, uyển chuyển, có chất riêng, tuy nhiên cần phải tập luyện nhiều hơn để toát lên được sự "quyền lực".

Kim Duyên tập luyện dày đặc trước ngày thi Miss Universe 2021

Kim Duyên chính thức bắt đầu với lịch tập luyện dày đặc để chuẩn bị cho Miss Universe 2021. Á hậu đã có những buổi học, tập luyện cùng với ban cố vấn, HLV cá nhân trong suốt một ngày.

Trong suốt 4 tháng thực hiện giãn cách, các buổi học, tập luyện của Kim Duyên đều phải chuyển sang hình thức online, được thực hiện ngay tại nhà. Thức dậy từ sáng sớm, đại diện Việt Nam bắt đầu với buổi học hình thể.

Kim Duyên tập hình thể online ngay tại nhà.

Kim Duyên phải đối mặt với cường độ tập luyện và ăn kiêng khá khắt khe. Với các bài tập để giảm mỡ tăng cơ, hướng tới mục tiêu có hình thể đẹp và chuẩn nhất, Kim Duyên "than thở" việc tập luyện bằng hình thức online rất cực, ban đầu cô còn thấy khủng hoảng, thậm chí nằm vật ra sàn.

Tuy nhiên với tinh thần "chiến binh", Kim Duyên vẫn hoàn thành buổi tập và có sự giao lưu tốt, việc trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng giúp Kim Duyên rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Cô tận dụng hành lang căn hộ để tập catwalk.

Sau đó, Kim Duyên bắt đầu tập luyện kỹ năng catwalk. Khởi động với những bước catwalk đơn giản, tiêu chí của HLV trong những ngày đầu tiên là giúp Á hậu nắm vững những bước đi, tạo dáng cơ bản.

Tuy nhiên vì phải học qua online nên HLV rất khó chỉnh dáng, Kim Duyên phải tự mình nhận ra và sửa chữa tất cả các khuyết điểm của mình, phải dành nhiều thời gian học cách đánh hông, để việc tập hiệu quả, cô phải đi giầy cao gót thường xuyên trong nhà.

Kim Duyên học makeup.

Nói về việc học makeup và làm tóc, Kim Duyên cho biết, phải chuẩn bị thật nhanh và hoàn hảo hết mức có thể vì: "Nếu tham gia dự thi thật, Duyên chỉ có khoảng một tiếng để trang điểm, làm tóc, thay trang phục".

Đến cuối ngày, Kim Duyên có buổi học thanh nhạc để tập luyện về vị trí âm thanh, kỹ năng giữ hơi, phát âm, khẩu hình,... để hô tên ấn tượng nhất.

Giáo viên luyện thanh của Kim Duyên chính là cô giáo từng đồng hành cùng H'Hen Niê. Kim Duyên hy vọng, bản thân có thể tiếp nối H'Hen Niê, hô thật to và vang tên Việt Nam.

Phương Nhung