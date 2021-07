Kim Duyên: "Tôi gọi cho chị Hoàng My khi biết tin đến Israel thi HHHV"

Dân trí Á hậu Kim Duyên - đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 cho biết, sau khi nhận được tin cuộc thi năm nay sẽ tổ chức tại Israel, cô gọi ngay cho Á hậu Hoàng My để chia sẻ niềm vui.

Á hậu Kim Duyên tích cực luyện tập trong suốt gần 2 năm qua

Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2021 chính thức thông báo, cuộc thi lần thứ 70 sẽ được tổ chức tại thành phố Eilat, Israel.

Á hậu Kim Duyên - đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay chia sẻ, cô thật sự rất hạnh phúc khi nhận được thông tin này.

Người đẹp hào hứng: "Thật bất ngờ khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 70 được tổ chức tại Israel. Chị My (Á hậu Hoàng My - PV) là người đầu tiên tôi gọi điện để chia sẻ khi nhận được thông tin. Bởi đây là nơi mà chị Hoàng My đã từng sống và làm việc.

Khi được làm việc cùng, nghe chị My chia sẻ nhiều về đất nước này, tôi ấp ủ ước mơ một ngày được đặt chân đến đây. Tôi tin sắp tới tôi sẽ được chị My chỉ dạy rất nhiều điều trước khi đến đây".

Nói về sự chuẩn bị hành trình sắp tới tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Kim Duyên cho biết, thời gian qua cô đã dành thời gian để rèn luyện và học tập các kỹ năng mềm.

"Tôi tập luyện thể lực, học tiếng Anh, học cách trả lời ứng xử, bổ sung thêm kiến thức về văn hóa xã hội và chính trị trên toàn thế giới. Mặc dù đang trong thời điểm dịch căng thẳng nhưng tôi vẫn tập luyện online. Tôi hy vọng dịch sớm kiểm soát được để tôi có thể quay lại công việc và luyện tập bình thường".

Trước khi phòng gym phải đóng cửa vì dịch, Á hậu Kim Duyên đã chăm chỉ tập gym, mỗi ngày đều đặn 1-2 tiếng trong suốt gần một năm nay. Cô chủ yếu tập các bài về siết cơ và tăng sự dẻo dai cho cơ thể.

Kim Duyên chia sẻ, sau thời gian tập luyện tích cực, số đo hình thể hiện tại của cô là 88-66-95. "Hiện tôi vẫn đang trong quá trình rèn luyện, tập luyện để body săn chắc hơn".

Á hậu Kim Duyên cho biết, sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 khiến cô gần như không thể làm gì được mà chỉ có thể học online nên cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình rèn luyện và học tập của mình.

Tuy không được hoạt động nhưng cô vẫn tham gia tích cực các công tác thiện nguyện tại TPHCM.

"Tôi tham gia đội tình nguyện viên hỗ trợ việc đi lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với công ty đi trao tiền cho quỹ vắc xin ở Long An, trao quà cho bà con khó khăn trong mùa dịch…", Kim Duyên chia sẻ thêm.

Hồi mới đăng quang tôi rất non nớt, chưa chín chắn

Chỉ còn 4 tháng nữa sẽ bước vào cuộc thi chính thức, nhưng hiện tại dịch Covid-19 đang bùng nổ làn sóng mới khắp Châu Á nên khiến đại diện Việt Nam vô cùng lo lắng.

"Chuẩn bị đi thi nhưng cũng chưa rõ tình hình dịch bệnh sắp tới như thế nào. Tôi mong muốn Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch tốt nhất trong thời gian nhanh nhất có thể để công việc và cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Việc đi thi của tôi cũng sớm có kế hoạch rõ ràng, chi tiết hơn", Kim Duyên bày tỏ.

Bên cạnh sự cố gắng của bản thân, Á hậu Kim Duyên cho rằng cô khá may mắn khi được nhiều anh chị đi trước dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ tích cực trong quá trình luyện tập.

"Chị H'Hen Niê dạy tôi về catwalk, chị Ngọc Diễm hướng dẫn cách nói trước công chúng. Sắp tới, chị Hoàng My sẽ hướng dẫn cho tôi khi cuộc thi diễn ra ở Israel.

Chị Khánh Vân do giãn cách xã hội nên chị em vẫn chưa có dịp ngồi chia sẻ với nhau. Nhưng chắc chắn chị Vân sẽ là một trong những người chia sẻ kinh nghiệm cho tôi khi đi thi".

Á hậu Kim Duyên bên cạnh đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và Á hậu Thúy Vân.

Kim Duyên chia sẻ thêm, cô đặt toàn bộ quyết tâm nên dành thời gian, công sức, tâm trí vào cuộc thi năm nay.

"Mục tiêu của cuộc thi mà tôi luôn nghĩ đến là làm cho người dân Việt Nam tự hào về mình khi đứng trên sân khấu hoa hậu Hoàn vũ thế giới khi hô vang hai tiếng Việt Nam. Điều này giống như bàn đạp, động lực để tôi cố gắng mỗi ngày".

Băng Châu